Isaks självförtroendemål låter honom ta plats i omgångens elva

Twitter: @pinthorp

Makalöst balja från Alexander Isak i måndags. Men det är förstås inget nytt för dig som läser det här. Kände ändå att det behövde sägas.

Det gör också att han tar sig in i den starkaste elvan från förra omgången, den gode svensken. Men hans insats och mål förtjänar ändå att belönas med några extra rader. Framför allt skönt också att det sett en smula bättre ut för Real Sociedad på slutet. Hoppet om Europa lever i allra högsta grad.

Innan nästa omgång hinner ta slut så ska vi snabbt summera #34. Här kommer en tillbakablick i form av en högpresterande elva.

Asenjo (Villarreal)

Navas (Sevilla) – Joaquín (Valladolid) – Ramos (R.Madrid) – Alba (Barcelona)

M.Llorente (Atlético) – Messi (Barcelona) – Modric (R.Madrid) – Ocampos (Sevilla)

Carlos Fdez (Granada) – Isak (R.Sociedad)

***

Sergio Asenjo (2): Visst, fick hämta boll ur nätet fyra gånger (egentligen fem, men ett blev bortdömt för offside), men ändå Villarreals bäste spelare mot Barcelona. Tog åtta skott varav flera högklassiga räddningar.

—

Jesús Navas (6): 34-åringen är evigt ung i kroppen. Den som springer mest i slutet av matchen, den som alltid manar på och visar vägen. Briljant assist till segermålet.

Joaquín Fernández (2): “JOAQING”, körde Valladolids ansvarige för sociala medier ut. Rätt och slätt. Som matchvinnare och säkrat kontrakt (Valladolid sitter säkert) kanske det är rimligt att ta till sådant.

Sergio Ramos (6): Real Madrid vinner med uddamålet, igen. Håller nollan, igen. Sergio Ramos matchvinnare, igen. Från straffpunkten, igen. Ännu mer vital sedan återstarten.

Jordi Alba (2): Visat bättre form på sistone efter en riktigt svag säsong med Alba-mått mätt. I gammalt gott slag mot Villarreal, ständigt offensivt hot.

—

Marcos Llorente (2): Fortsätter sin sanslösa formkurva. Ser ut att kunna bli bofast i en mer offensiv roll kommande säsong. Assistpoäng mot Mallorca.

Lionel Messi (9): Vadå, på mittfältet? Ja, i diamantformationen på mitten lirar faktiskt Messi som offensiv spets. Så nog kan han ta plats på ett centralt fält. Slog sitt eget personliga La Liga-rekord i antal assist under en säsong i och med två framspelningar mot Valladolid. Snubblande nära att bli målskytt också. Ett bortdömt, någon boll i virket. Överlag en lysande insats av Messi.

Luka Modric (2): En av de bättre insatserna den här säsongen från Luka Modric, som överlag sett väldigt pigg ut på sistone. Förstår att Real Madrid gärna har kvar kroaten åtminstone en säsong till.

Lucas Ocampos (2): Matchvinnare både som målskytt och räddare i nöden när han fick ersätta en skadad Tomas Vaclik på tilläggstid och agera målvakt. Fantastiskt.

—

Carlos Fernández (1): Granadas anfallsess, på lån från Sevilla, var planens bäste mot Valencia. Pådrivare, spelfördelare, målskytt. Framtiden känns ljus för Carlos.

Alexander Isak (2): Oj, vad ett mål betyder för självförtroendet. Helt annan spelare än tidigare, efter det förlösande målet mot Espanyol i början av juli. Drömbaljan mot Levande osade enbart självförtroende.

***

I kväll rullar mer fotboll vidare. Omgång 35 är redan i fullt spel. Stadsderby på Camp Nou kan bli en speciell drabbning. Allt talar för att Barcelona sätter in dödsstöten och att “lillebror” Espanyol officiellt kommer ramla ur La Liga. Det finns knappt en smula hopp ens. Det är bara en fråga om tid. Och Barcelona vill nog inget hellre än att hjälpa Espanyol till La Segunda.

Kul match blir det oavsett vilket, jag och Marcelo Fernández håller er sällskap på C More under kvällen.

Ska för övrigt bli intressant att se vilka som fyndar från Espanyol efter säsongen. Inte kommer Raúl de Tomás (en bra säsong 15 mål i La Liga) eller Marc Roca (stundtals landslagsnivå på hans passningsspel) spela fotboll i andradivisionen nästa säsong? Nej, så klart inte. Här finns många fynd att göra.