Omgångens elva i La Liga #35

Allt vi kan ta för givet den här sommaren är att det spelas La Liga-fotboll VARJE dag. I alla fall i 32 dagar i följd. Det gäller att hänga med.

I kväll går vi redan in i den tredje sista omgången. Nu börjar det sannerligen spetsas till. Mallorca har gett lite liv åt bottenstriden, Granada gav sanslös nerv i kampen om Europa League-platserna och ska Villarreal hinna i kapp Sevilla?

Innan vi tar sats mot kvällens fighter, dags att plocka ut en elva från veckans matcher.

Roberto (Alavés)

Peña (Villarreal) – Duarte (Granada) – Feddal (Betis) – Neva (Granada)

Kubo (Mallorca) – Banega (Sevilla) – Kondogbia (Valencia) – Cazorla (Villarreal)

Benzema (R.Madrid) – Cucho Hernández (Mallorca)

Roberto Jiménez (2): Målvakten var ett av få utropstecken i Alavés mot Real Madrid och ja, hela den senaste månaden.

Rubén Peña (2): Kanonsäsong från Peñas sida, vem hade anat den utvecklingen? Jättebra i båda riktningar, erbjuder ett större offensivt hot än konkurrenten Mario.

Domingos Duarte (3): Gigant i backlinjen. Framspelare. Målskytt. Matchvinnare.

Zou Feddal (1): Va, spelade Real Betis fotboll utan att släppa in mål? Ja, så galet kan det vara. Zou Feddal får en symbolisk plats här som försvarets bäste spelare mot Osasuna.

Carlos Neva (1): Väldigt bra insats mot Real Sociedad. Smart spelare, krånglar inte till det.

Take Kubo (2): Ny fin insats av Kubo. Hade med lite marginaler både blivit tvåmålsskytt och fått någon assist på kontot. Mallorcas hopp om kontrakt lever.

Éver Banega (3): Argentinarens högerfot levererade segern mot Athletic. Que jugador!

Geoffrey Kondogbia (2): Bästa matchen från fransmannens sida sedan återstarten. Vilja, attityd, betydligt bättre passningsspel än tidigare.

Santi Cazorla (6): Har snart slut på superlativ. Gudabenådad bollbehandling. Lämna aldrig La Liga. Sluta aldrig spela fotboll.

Karim Benzema (8): Tillbaka i målprotokollet, men också ett konstant hot mot Alavés försvar. Borde fått fler poäng på kontot.

Cucho Hernández (1): Attityden och styrkan att trycka sig före motståndaren och nicka in 1-0-målet på det sättet som Cucho gjorde mot Levante sa allt. Mallorca har inte gett upp än.