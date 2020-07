Omgångens elva i La Liga #36

Twitter: @pinthorp

Vänta, menar ni att det inte är La Liga-fotboll i kväll? Inte ens en match?

Nej, det verkar onekligen vara sanning. Efter mer än en månad – 32 dagar för att vara exakt – med spansk fotboll varje dag blir det nu ett par dagars uppehåll inför de två avslutande omgångarna.

Real Madrid har matchboll mot Villarreal på torsdag. Real Sociedad såg till att kampen om Europa kommer leva hela vägen in till sista omgången. I botten har Valladolid och Eibar kunnat gå på flaskan och fira nytt La Liga-kontrakt, medan Celta & Alavés har klar fördel gentemot Leganés och Mallorca i den fortsatta kampen om överlevnad.

Spänning blir det, helt säkert.

Här kommer min återblick på den förra omgången och ett stycke spelare som stack ut.

Omgångens elva #36:

Bono (Sevilla)

O.de Marcos (Athletic) – Koundé (Sevilla) Llorente (R.Sociedad) – Mendy (R.Madrid)

Vidal (Barcelona) – Thomas (Atlético) – Expósito (Eibar) – Ocampos (Sevilla)

Raúl García (Athletic) – Benzema (R.Madrid)

***

Yassine Bono (1): Fick kliva in i hetluften i Tomas Vacliks skadefrånvaro. Höll nollan och noterades á la ter Stegen för en avgörande assist.

—

Óscar de Marcos (1): Veteranen – han har trots allt varit med en evighet nu – har kommit tillbaka starkt från skada sedan återstarten. Två assist från sin högerbacksroll mot Levante.

Jules Koundé (3): Sanslös utveckling den här “våren”. Agerar med sådan pondus och självklarhet. Världsspelare in the making.

Diego Llorente (1): Hade inte den tuffaste uppgiften defensivt mot ett sargat Villarreal utan anfallare. Nickade in viktiga 2-0-målet.

Ferland Mendy (4): Att han inte spelat ännu mer är ett under när Ferland Mendy just nu spelar fotboll. Superform, oerhört bra defensivt och tar bara för sig ännu mer offensivt. Slog till med ett supermål mot Granada.

—

Arturo Vidal (1): Gjort mål på 35 procent av sina avslut den här säsongen. Underskattad och ovärderlig truppspelare för Barcelona. Alla lag mår bra av en Arturo Vidal.

Thomas Partey (2): På-väg-bort-formen verkar inte vara lika tydlig, jätteinsats när Atlético nöp alla poäng hemma mot Betis. Käkade mittfältet.

Edu Expósito (2): Framtidsmittfältare jag tror vi kommer få se i La Liga ett decennium framåt. Tvåmålsskytt för Eibar den gångna omgången.

Lucas Ocampos (3): Inte argentinarens bästa insats för säsongen, men återigen den kreativa aktören och nytt vitalt mål.

—

Raúl García (4): Två väldigt fina mål. Kanske rent av omgångens spelare. Ser ut att vara i toppform.

Karim Benzema (9): Som nummer nio-spelare är det väl bara Robert Lewandowski som ens kan nämnas eller placeras på samma hylla som Benz för tillfället? Gör det mesta rätt. Fint mål som i slutändan blev avgörande och ger Real Madrid matchboll på torsdag.