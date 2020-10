Fifa-virus eller bara en jämnare liga?

twitter.com/pinthorp(opens in a new tab)

När Cádiz hade haft sin femte målchans och klockan tickat upp mot minut 17 var jag tvungen att gnugga mig i ögonen. Nog för att “Fifa-viruset” – det syndrom det har kommit att kallas när lag vars trupper till stor del varit ute och tävlar med sina landslag runt om i världen vilket framkallar slitage – kan vara en del av ekvationen.

Men att Real Madrid ska vara så slappt, ointresserat och ha så svårt att få grepp om lilla Cádiz? Det måste krävas mer.

Det är enkelt att hänga de gamla rävarna som underpresterar. Peka på att den yngre generationen ska få chansen. Det kanske inte hade spelat någon roll just i går. Cádiz gjorde helt enkelt en makalös insats. Ett kollektivt starkt försvar där kapten José Mari och nye dansken (!) Jens Jønsson käkade upp mittfältet medan Álvaro Negredo vann nästan alla sina dueller och agerade såväl vital ur ett offensivt perspektiv som ur ett defensivt. Han var förste man att försvara, som tränare Álvaro Cervera uttryckte det.

Ja, herregud vad vass han såg ut, den gode Negredo.

Cádiz har redan tagit tio poäng. Och då finns till och med sparkapital i en spelare som Jorge Pombo. Det går att argumentera för att han är bäst rent individuellt. Men i går lirade han inte ens.

Fint att se Cádiz röra om i grytan.

Men den andalusiska klubben var knappast ensam. Tidigare under lördagen hade Granada brottat ned Sevilla (som med facit i hand verkligen sumpade en chans att gå ur den här helgen som en stor vinnare) och senare på kvällen gafflade Getafe omkull Barcelona.

“Fifa-virus” även i Barça? Nja, det går inte skylla på det. Getafe hade också många spelare i väg på landskamper. Framför allt känns det som att tålamodet börjar tryta gällande Antoine Griezmann i första hand, Ousmane Dembélé i andra hand.

Att Griezmann fick vara kvar på planen medan 17-årige Pedri, den som bidrog med mest konstruktivt i Barcelona, gick av kändes bara korkat. Såg Ronald Koeman samma match?

Nu väntar förvisso El Clásico nästa helg, men sett till prestation, sett till arbetsfördelning på planen och vilken spelartyp som passar bäst in i systemet hade ingen blivit förvånad om Griezmann hamnar utanför startelvan. Till och med om det är en 17-åring som ges förtroendet.

Jag såg en tweet om att “La Liga ser sämre ut än på länge” i går. Jag håller inte med.

Topplagen är kanske något svagare än vanligt. I övrigt är jag tämligen övertygad om att många lag bara närmar sig toppen.

Kolla på Granada och Getafe. Som de byggt över tid och fortsätter imponera. Det har tagit sådana klubbar hela vägen ut i Europa.

Det var några år sedan topplagen nosade på 100 poäng. Det kommer inte vara någon som är i närheten av den noteringen den här säsongen heller.

Jag tyckte för övrigt det var kul att mikrofonen nere vid sidlinjen fångade upp Allan Nyoms irritation mot Ansu Fati i går.

“18 år och du filmar på det där sättet”.

Hey Allan, han är bara 17.

Och nog för att Ansu Fati ofta faller enkelt, men jag vet inte om Allan Nyom är rätt person att uttala sig. Spelaren som alltså blev brutalt hånad av Ryan Babel i Europa League-slutspelet förra säsongen efter att ha rullat runt några extra varv.

Men det är en skön karaktär, Nyom. Jag förstår varför Pepe Bordalás spelar honom.

Diego Simeone har redan passerat Luis Aragonés i antal segrar som Atlético-tränare, men nu har han också nått milstolpen 200. Enastående facit.

Atlético blev lördagens vinnare sett till storlagen. 2-0-viktorian borta mot Celta innehåll nytt Luis Suárez-mål, en fin Lucas Torreira-debut och Yannick Carrascos första notering i målprotokollet.

Nog för att de två raka kryssen inte lovade mycket inför framtiden. Men nu står ändå Atlético med åtta poäng, tre raka Jan Oblak-nollor samtidigt som alla offensiva spelare har redan börjat göra mål.

Fantastiskt kul söndag som väntar. Hoppas ni tittar in på C More Fotboll 19:30 då vi pratar om helgen i stort från fotbollseuropa, och senare i programmet blickar mot Real Betis-Real Sociedad.

Vi ska prata La Reals akademi, Mikel Merino, Sergio Canales & härligt reportage väntas från San Sebastián.

Innan dess ska jag själv kommentera Villarreal-Valencia. Ett regionsderby som bara blir större och större i och med att Villarreal inte bara närmat sig utan i många avseendet gått förbi Valencia rent sportsligt.

Sett till organisation är det 10-0 Villarreal. Även ungdomsakademin är otroligt framgångsrik.

Men i dag är det 90 minuter fotboll och då kan allt hända. Fråga bara Cádiz eller Getafe. Vi hörs 16:00 på C More.