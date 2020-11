Eduardo Coudet är La Ligas nye hipstertränare

Ingen kan väl påstå annat än att Celta varit La Ligas största looserlag de senaste åren. En ständigt tippad Europa-utmanare, en av ligans bästa anfallare, alltid flera intressanta värvningar men ett konsekvent stort nederlag.

Celta har sett till potential och spelarmaterial underpresterat enormt sedan säsongen 2016/17 då det bar hela vägen till semifinal i Europa League. Det går att peka på att spelare som Iago Aspas var mitt i sin peak då, att chilenarna Pedro Hernández och Marcelo Díaz minsann saknas och att Daniel Wass presterade på en extraordinär nivå.

Men spelare för spelare hävdar jag ändå att Celta har ett bättre lag i dag. Denis Suárez, Brait Méndez, Renato Tapia & Lucas Olaza. Spelare som ska tillhöra lag i toppskiktet. Men det verkar inte bättre än att oavsett vem som drar på sig den där himmelsblå tröjan, Iago Aspas undantaget, inte kommer upp i sin högsta nivå.

Och kanske är enda vägen till framgång att anställa en galen tränare? Introducing Eduardo Coudet.

Celtas 46-årige nye tränare, som både spelat en kort period i Celta 2002 och som tränare vunnit argentinska ligan med Racing Club, är en ny hipstercoach i fotbollsvärlden. Bara att han praktiserar ett sinnessjukt offensivt balanserat 4-1-3-2-system vittnar om det. Renato Tapia, som blivit valet i den där ensamma defensiva mittfältsrollen i Celta, kommer spela en vital roll för hur det här ska sluta.

Men i ett lag där de allra bästa spelarna är av offensiv karaktär så går det också resonera på det viset att “de bästa ska spela, det gäller att anpassa sig”. Coudet har petat in Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Iago Aspas & Santi Mina i startelvan samtidigt. Denis vars defensiva egenskaper inte räckte för att hålla honom kvar i Barça. Nolito vars svaga försvarsspel inte räckte för att övertyga Julen Lopetegui om en plats i Sevilla.

Under Eduardo Coudet är det fritt fram.

Det kommer säkert, som i “Coudet-premiären” borta mot Sevilla, bli svängdörrar bakåt. Mot de allra bästa lagen är jag övertygad om att Coudets anfallsinriktade fotboll kommer bli blottad och straffad. Men spelar Celta samma fotboll som mot Granada i går, så finns det ingen tillstymmelse till möjlighet att laget blir en nedflyttningskandidat.

Och Iago Aspas verkar fått ny kraft under sin nye Míster. Prestationen mot Granada förtjänar något form av pris. Han skapade nio målchanser. Fler än han gjort någonsin tidigare. Fler än någon annan gjort i La Liga den här hösten.

Alla dessutom i det öppna spelet. Ingen kom gratis via en fast situation.

Jag har aldrig sett Eduardo Coudets tidigare lag spela fotboll. Och än har han bara varit ansvarig i två matcher för Celta. Men den fullkomligt älskvärda galenskap han inbringat kanske är precis vad Celta behöver för att vakna till på allvar.

Mitt i den cynism som svept in över La Liga de senaste åren (Diego Simeone, Pepe Bordalás, Asier Garitano, Jagoba Arrasate och för all del även den senaste versionen av Zinedine Zidanes Real Madrid) är det uppfriskande så det förslår att en ny loco-tränare kommit in.

Jag omfamnar Eduardo Coudet. Celta blir laget att följa med ett extra öga framöver.