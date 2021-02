Att Valencia överhuvudtaget värvar spelare är en seger i sig

Äh, det var väl få värvningar som riktigt kittlade till sista dagen på transferfönstret när det gäller La Liga. Vi konstaterar i alla fall att Valencia till slut får in lite nytt blod i truppen, och även om varken Christian Oliva, Patrick Cutrone eller Ferro (älskar namnet dock) får en att trilla av stolen så tror jag inte vi ska underskatta signalvärdet i att flera spelare kommer in och faktiskt bidrar till ökad konkurrens.

Valencia kan inte längre leta från de översta hyllorna. De har fått gräva fram nya rekryteringar. Att Cristiano Piccini, tidigare Valencia-högerbacken som egentligen aldrig var särskilt lyckad, är en av januari-värvningarna säger det mesta. Han har bara lirat en ligamatch för Atalanta under säsongen.

ANNONS

But still. Att Valencia överhuvudtaget får in nytt och fräscht i truppen ser jag som en positiv grej. Det är inga kioskvältare till namn, men nog borde den där truppen vara tillräcklig för att inte kämpa om överlevnad hela vägen in över 38 omgångar.

Januarifönstrets sexigaste värvning? Papu Gómez, utan vidare konkurrens. Vi får se hur han anpassar sig till Sevilla, eller hur Julen Lopetegui anpassar sig efter Papu, men Sevilla förstärker med en spelare i världsklass.

Januarifönstrets bästa värvning? Jag tror verkligen på Carlos Fernández. Att Real Sociedad öppnar plånboken och köper loss honom betyder att det finns en stor framtidstro. Jag tror han både kan avlasta i en offensiv mittfältsroll och bidra till konkurrens på anfallspositionen efter Willian Josés exit.

Januarifönstrets stora vinnare? Måste väl vara Getafe ändå. Take Kubo & Carles Aleñá har redan sett bra ut i den blåa tröjan.

Atlético tog alltså åttonde raka häromdagen. Trots en del avbräck hittar Diego Simeone olika vägar fram till segrar. Och har framför allt Luis Suárez att tillgå som gör målen Álvaro Morata inte gjorde förra säsongen.

ANNONS

För sjunde gången under hela 2000-talet når ett lag 50 poäng efter halva säsongen. Den här Atlético-upplagan är riktigt, riktigt bra.

Två fina mål i cupen häromveckan och så en avgörande faktor mot Osasuna i går.

Javisst, nu lyfter det väl för Borja Iglesias i Real Betis ändå? Att Tony Sanabria lämnat för Serie A betyder att det är Borja det ska satsas på. Åtminstone till en större grad än i höstas.

Nu måste han ta chansen. Annars är det finito i Betis.