Koeman 3-4-3 med full effekt

Han inledde med ett 4-2-3-1-system. “Det som passar bäst för att få ut max av spelare som Frenkie de Jong och Antoine Griezmann”, lät det.

Han gick över till ett mer Barcelona-klassiskt 4-3-3. “Vi behövde hitta tillbaka till grunderna”, blev förklaringen.

Nu har Ronald Koeman bytt spelsystem igen. Och kanske har han, tredje gången gillt, hittat rätt på allvar. Det är åtminstone känslan efter att ha betraktat detta Barça spela fotboll de senaste veckorna.

Herregud vilken fart, vilken intensitet, vilket effektivt presspel. Det mesta sitter. Barças insats mot Real Sociedad var den bästa på år. 1-6 var i underkant.

ANNONS

Sergiño Dest förklarar med sitt spel varför Bayern München såg honom som en drömvärvning, Jordi Alba har besegrat Luis Enrique och åter tagit sig tillbaka in i landslaget, Sergio Busquets spelar one-touch-fotboll som om det vore 2011 och Frenkie de Jong är faktiskt helt briljant i rollen som mittback.

För att inte tala om Leo Messi. Just nu spelar han i en helt egen liga. Jag vet att Luis Suárez fortsätter avgöra fotbollsmatcher med klassmål för Atleti och att Karim Benzema gjort 80 mål sedan Cristiano Ronaldo lämnade Madrid sommaren 2018. Men Messi har under 2021 spelat på en helt annan nivå än övriga i La Liga.

Kanske prickade han in formen för sent. Kanske hittade Koeman sitt 3-4-3-system för sent.

Men än lever toppstriden i allra högsta grad. Jag får gåshud av bara tanken på att alla tre giganter fightas där uppe i toppen. Real Madrid har sämst utgångsläge – men också enklast spelschema. Atlético har tuffast motstånd kvar på pappret, men sitter trots allt i förarsätet.

Och vi har både El Clásico kvar att ta del av (om bara ett par omgångar) och Barcelona-Atlético i omgång 35.

Så här ser det ut resterande tio omgångar för topptrion.

ANNONS

ATLÉTICO: Sevilla (b), Betis (b), Huesca (h), Athletic (b), Eibar (h), Elche (b), Barcelona (b), Real Sociedad (h), Osasuna (h) & Valladolid (b).

BARCELONA: Valladolid (h), Real Madrid (b), Getafe (h), Villarreal (b), Granada (h), Valencia (b), Atlético (h), Levante (b), Celta (h) & Eibar (b).

REAL MADRID: Eibar (h), Barcelona (h), Cádiz (b), Betis (h), Gtafe (b), Osasuna (h), Sevilla (h), Granada (b), Athletic (b) & Villarreal (h).

Vilken jävla slutspurt. Bara ladda om under landslagsuppehållet och spänna fast sig. Otroliga tio omgångar som väntar från april och framåt.

Ska för övrigt bli spännande, mitt i allt Sverige & Zlatan-fokus, att se hur Luis Enrique hanterar den kommande VM-kvalsamlingen. Álvaro Morata eller Gerard Moreno? Vem spelar bredvid Sergio Ramos? Vem står i mål? Har Rodri på allvar cementerat platsen som pivoté? Hur ska Marcos Llorente in?

Många frågor som väntar på svar. Ska bli kul att se vilket typ av Spanien som tar form den kommande veckan.