AIK:s nyförvärv måste leverera - genomgång av alla värvningar sedan 2015

AIK ligger på trettonde plats i allsvenskan och är bara en poäng över nedflyttningsstrecket.

Rikard Norling har fått sparken med motiveringen att det var han som med sin spelidé var problemet och anledningen till de svaga resultaten.

Bartosz Grzelak värvades in som Norlings ersättare med förhoppningen att lyfta laget. Men efter fem matcher har han ännu inte vunnit en match utan så här har det gått: Kalmar FF 0-0, Elfsborg 1-2, Mjällby 1-3, Östersund 0-1, Falkenberg 1-1.

Nu har klubben, trots att man sliter med ekonomin, värvat in tre spelare i Sotirios Papagiannopoulos, Bojan Radulovic och Filip Rogic, och aldrig har det varit lika viktigt för Björn Wesström, Henrik Jurelius och Tobias Ackerman att träffa rätt med nyförvärven.

Har gått igenom AIK:s nyförvärv från 2015 och framåt. Några har varit lyckade, men en hel del har inte alls varit framgångsrika.

Robin Jansson från Oddevold var väldigt bra värvat. Där hittade man en spelare från lägre divisioner som kom, tog en startplats, var väldigt bra, vann guld och såldes till Orlando.

Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson och Tarik Elyounoussi var också bra värvat, men mer etablerade än till exempel Jansson. Olsson fick man igång och han hade stor del i guldet 2018 innan han såldes för bra pengar till Krasnodar.

Så här har värvningarna varit.

2020

Jasir Asani

Avtal: Lån med köpoption från FK Partizani Tirana, kontrakt augusti ut.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Väldigt snabb, väldigt direkt och en spelare som vi tror kan hota motståndarna. Förhoppningsvis blir det en längre historia än sex månader. Vi hoppas och tror att det här kan vara en väldigt bra lösning.”

Så gick det: Det blev bara två starter och två inhopp innan AIK den 12 augusti gick ut med att parterna gick skilda vägar.

Jakob Haugaard

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2022.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Jakob har som tillägg till den grundläggande målvaktsskolningen även yttermått samt ett spel med fötterna som vi tror kan ge AIK ytterligare dimensioner i lagets sätt att spela.”

Så har det gått: Har på tolv matcher släppt in 20 mål. Har ännu inte lyft.

Ebenezer Ofori

Avtal: Köptes från Stuttgart, kontrakt över 2023.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Han har egenskaper som hotar motståndare, såväl individuellt som kollektivt, vilket framför allt kommer att öka lagets offensiva kraft.”

Så har det gått: Har mest spelat som sittande mittfältare. Nio starter och två inhopp. Två segrar, tre oavgjorda och sex förluster. Har inte varit lika vass som förra gången han var i AIK.

Stefan Silva

Avtal: Återvände efter ett lån i Turkiet som avbröts, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”En offensivt balanserad spelare som är avig och ett tydligt hot att hantera för såväl etablerade som utspridda försvar. Han utgår i en position som forward från säsongsstarten, men vi ser också potentialen i att han även kan spela som mittfältare.”

Så har det gått: Kom inför 2018 och gör nu sin tredje säsong i AIK. Det har blivit fyra starter och sjutton inhopp. Ett mål som kom 2018.

Paulos Abraham

Avtal: Köptes loss från BP, kontrakt över 2023.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Hans egenskaper, personlighet och bakgrund är det som vi sökt efter, för att bygga på med potentiell offensiv spets i befintlig spelartrupp.”

Så har det gått: Tio starter och två inhopp. Två mål (mot Falkenberg och Varberg). Är bara 18 år och gör sin första allsvenska säsong. Man har kunnat se att det finns stor potential.

2019

Tredje gången Obasi skrev på för AIK. Fri transfer, kontrakt året ut.”Obasi är en spelare som ska bidra till att befästa och utveckla prestationsnivån i AIK. Med hans erfarenhet och egenskaper kommer vi att kunna utveckla spelet och vara mer flexibla rent taktisk.”Gjorde 15 starter och tre inhopp. Fem mål. Fick inte förlängt kontrakt och lämnade AIK. Är nu klubblös.

Anton Saletros

Avtal: Lån från Rostov, kontrakt året ut.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Med Anton i AIK blir truppen bättre. Konkurrensen blir hårdare och flexibiliteten större vilket ökar våra möjligheter att prestera bra under våren.”

Så gick det: 18 starter och åtta inhopp. Två mål och två assist. Efter säsongen lånade Rostov ut honom till Sarpsborg som är tia i norska ligan.

Magnar Ödegaard

Avtal: Fri transfer, kontrakt till den 31 juli med köpoption.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Vi får in en spelare som direkt ökar konkurrensen i laget och det gör oss bättre kortsiktigt. Avtalets utformning ger oss dessutom möjligheten att se om vi ska ha ett långsiktigt förhållande även under höstsäsongen.”

Så gick det: Gjorde inte en enda match i allsvenskan. Den 1 juli meddelade AIK att Ödegaard lämnar. Är nu i Sarpsborg.

Jack Lahne

Avtal: Lånades in från Amiens till den 31 juli.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”AIK Fotboll bygger med lånet av Jack Lahne en långsiktig relation med en av de bästa unga spelarna från Stockholm och samtidigt får laget tillgång till bästa möjliga egenskaper under vårens tävlingsspel.”

Så gick det: Lyfte inte i AIK. Fem starter och fyra inhopp. Ett mål (mot Sirius). Den 1 juli meddelade AIK att Lahne återvände till Amiens. Är kvar i den franska klubben, var nyligen på lån i Örebro.

Karol Mets

Avtal: Köptes loss från NAC Breda, kontrakt över 2021.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Karol har de egenskaper som vi har sökt efter för att befästa och utveckla AIK:s spelsätt. Vi är glada över att nu ha honom hos oss och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för en fortsatt framgång för klubben.”

Så har det gått: Är kvar i AIK och är startspelare. Gjorde det bra under 2019. Inte lika bra 2020.

Kolbeinn Sigthorsson

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2021.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Att Kolbeinn skrivit på för AIK Fotboll är ett mycket gott betyg åt många saker som är grundläggande om vi ska fortsätta utvecklas som klubb. Vårt medicinska team håller absolut toppklass, vår arena håller absolut toppklass, vår hemmapublik håller absolut toppklass. Med det konstaterat blev presentationen av vår idé om hur vi vill utveckla spelare och spelet avgörande för Kolbeinn när han sökte en ny verksamhet. För att utveckla AIK Fotboll behöver vi vara redo att använda tajming och tålamod som rekryteringsverktyg. Ibland uppstår ett unikt tillfälle där en spelare som inte borde vara möjlig för oss av något skäl blivit det. Där och då behöver vi kunna slå till och presentera en idé för just den spelaren som gör att han väljer just oss, uppsidan är att AIK potentiellt rekryterat en spelare som tar utvecklingen av klubben framåt i en takt som inte varit möjligt annars. Vi är mycket stolta och glada över att ha Kolbeinn i AIK Fotboll och ser fram emot att med ett stenhårt arbete och ett stort tålamod få honom tillbaka till den nivå som han dokumenterat besitter.”

Så har det gått: Tre mål på 24 matcher (15 från start och nio inhopp). Målen kom under 2019, två mot Elfsborg och ett mot Gif Sundsvall. Har haft en del skadeproblem. Har ännu inte levererat på den nivå som förväntningarna var på.

Felix Michel

Avtal: Köp från AFC Eskilstuna, kontrakt till sommaren 2022.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Felix har egenskaper för att befästa och utveckla AIK:s sätt att spela. Han har både potential och färdigheter som gör att han kommer att bidra till AIK på både kort och lång sikt. Hans bakgrund, personlighet och driv passar väl in i vårt truppbygge och den identitet som vi vill att spelartruppen ska utstråla.”

Så har det gått: Under 2019 blev det tre starter och fem inhopp, och under 2020 har det blivit fem starter och tre inhopp.

Daniel Granli

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2022.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”I vår plan att befästa vårt försvarsspel och samtidigt utveckla vårt anfallsspel så ser vi att Daniels egenskaper passar väl in. Hans fysik och snabbhet i kombination med hans goda passningsteknik har fångat vårat intresse och vi är mycket glada över att vi nu är överens om en gemensam framtid tillsammans.”

Så har det gått: Nio starter och två inhopp under 2019 och elva starter och ett inhopp under 2020. Har varit okej men inte mycket mer.

Saku Ylätupa

Avtal: Köp från Ajax, kontrakt över 2022.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Saku har farten och bollkontrollen som sitt signum och hans egenskaper kommer att hjälpa oss att utveckla vår offensiv. Hans ålder gör att det finns enormt med potential att utveckla och vi är stolta och glada över att vi har nått fram till ett avtal med Ajax och Saku om en gemensam framtid.”

Så har det gått: Under 2019 blev det två starter och fyra inhopp. Under 2020 har det blivit fyra starter och tre inhopp. Har ännu inte gjort något allsvenskt mål.

Nabil Bahoui

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2022.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Nabil har AIK:s DNA i sin spelstil och i sin personlighet. Vi är oerhört glada över att säkerställa en spelare av Nabils kaliber över tid i AIK vilket innebär både poäng och att den Stockholmsprägel som finns på truppen sedan tidigare nu får ännu en fanbärare.”

Så har det gått: Två starter och sex inhopp under 2019, då blev det två mål (båda mot AFC) och fyra assist. Var sedan skadad och har nu kommit tillbaka. Under 2020 har det blivit tre starter och fyra inhopp, ännu ingen poäng.

Erick Otieno

Avtal: Från samarbetsklubben Vasalund, kontrakt över 2024.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”För att utveckla vårt spel behöver vi naturliga yttrar. Erick kan spela i alla positioner till vänster oavsett spelsystem vilket gör att vi ökar konkurrensen och ger oss en större flexibilitet i vårt sätt att spela. Erick är idag ordinarie A-landslagsman i en nation på stark frammarsch, vilket är intressant ur ett marknadsvärdesperspektiv och vi ser mycket fram emot att arbeta med Ericks utveckling framöver.”

Så har det gått: Har varit skadad och ännu inte gjort någon allsvensk match.

2018

Fri transfer, kontrakt över 2019.”Det visar också att AIK har utvecklats till en klubb där en spelare som Tarik Elyounoussi som kommer från den internationella scenen vill spela och bidra i den utmaning som klubben står inför med att nå ännu bättre resultat. Tariks egenskaper och personlighet ska öka konkurrenssituationen, dynamiken och tillföra erfarenhet. Han är en offensivt balanserad spelare som kan användas på flera positioner. Vår tro är att han kommer att bidra med explosivitet i anfalls- och försvarsspelet, bollskicklighet och poäng.”Åtta mål och fem assist på 22 starter och tre inhopp under 2018. Elva mål och en assist på 24 starter och fyra inhopp under 2019. Lämnade som Bosman när avtalet gick ut och spelar nu i den japanska ligan. Var en viktig spelare i AIK. Gav alltid allt och levererade också en del poäng.

Alexander Milošević

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2018.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Vi vill ha in en spelare som är beredd att ge sitt allt för klubben när vi behöver det som mest. Alexander Milošević är den spelaren, han har den känslan för AIK, för situationen och har också egenskaperna för att backa upp det på planen. Jag är glad och tacksam att detta gått att lösa.”

Så gick det: 26 starter och ett inhopp. Var viktig. Lämnade när avtalet gick ut och skrev på för Nottingham. Är nu i Vejle.

Robin Jansson

Avtal: Köptes loss från Oddevold, kontrakt över 2019.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Robin är en spelare som tagit den långa vägen till elitfotbollen, vi hoppas få nytta av hans egenskaper och tror att det finns mycket utveckling att hämta i relationen mellan AIK och Robin.”

Så gick det: Väldigt bra värvat från en mindre förening. Gjorde 25 starter och var väldigt bra under guldåret innan han såldes till MLS-laget Orlando.

Nabil Bahoui

Avtal: Lån från Grasshopper, kontrakt till sommaren 2018.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Att få möjlighet att låna Nabil under våren gör oss kortsiktigt bättre och ger oss också en möjligheten att utvärdera hur vi ser på varandra lite mer långsiktigt.”

Så gick det: Åtta starter och tre inhopp, tre mål och två assist, innan låneavtalet gick ut och han återvände till Grasshopper. Spelade sedan för Grasshopper och sedan för De Graafschap innan han återigen hamnade i AIK.

Stefan Silva

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”En offensivt balanserad spelare som är avig och ett tydligt hot att hantera för såväl etablerade som utspridda försvar. Han utgår i en position som forward från säsongsstarten, men vi ser också potentialen i att han även kan spela som mittfältare.”

Så har det gått: Gör nu sin tredje säsong i AIK. Det har blivit fyra starter och sjutton inhopp. Ett mål som kom 2018. Lånades i juli 2019 ut till Fatih Karagümrük SK där det blev två starter och tre inhopp innan han i januari 2020 återvände till AIK.

Joel Ekstrand

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Joel har kapacitet och en personlighet som matchar med de behov som finns för truppens långsiktiga utveckling. Vi har sökt en spelare som är trygg som innerback i trebackslinjen oavsett i vilken av positionerna som han spelar i. Joel har en smittande energisk mentalitet och med denna rekrytering så både spetsar och breddar vi vår konkurrenssituation i laget. Joels träning har den senaste tiden skötts individuellt vilket gör att vi stegvis kommer att slussa in honom i den kollektiva träningen. Det känns riktigt bra att få välkomna Joel till klubben.”

Så gick det: Ett inhopp på fem minuter i allsvenskan. I oktober 2019 meddelade Ekstrand att han avslutade karriären på grund av skadeproblem.

Sebastian Larsson

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2020 med option på ytterligare ett år.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Det är med glädje och stor stolthet som jag konstaterar att Sebastian Larsson väljer AIK Fotboll nu när han och familjen flyttar hem till Sverige. Sebastians egenskaper, personlighet och erfarenhet kommer att bli en stor tillgång både på kort och på lång sikt i AIK:s ambition att gå från toppklubb till titelvinnare.”

Så har det gått: Tolv starter och tre inhopp under 2018. 25 starter och tre inhopp 2019. 14 starter och ett inhopp 2020. Sammanlagt tio mål och 14 assist i allsvenskan. Sebastian Larsson har varit en viktig spelare i AIK. Ger allt och har en vass fot. Inte lika framgångsrik under 2020.

Heradi Rashidi

Avtal: Köptes loss från Dalkurd, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Heradi har de egenskaper som vi söker hos en wingback och han kan spela både på höger och på vänster sida. Hans snabbhet med och utan boll kommer att ge oss fler dimensioner i utvecklingen av vårt spelsätt på både kort och lång sikt.”

Så har det gått: Två mål (mot Sundsvall och Östersund) och tre assist sedan ankomsten 2018. Första året 14 starter och två inhopp, ett mål. Under 2019 blev det tio starter och lika många inhopp, ett mål och två assist. Under 2020 har det blivit sju starter och tre inhopp, en assist. Har inte varit en given startspelare utan har fått kämpa för att ta en helt ordinarie plats.

Panajotis Dimitriadis

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Han fotbollsegenskaper tillför en mängd möjligheter som är användbara på ett stort antal positioner. Hans personlighet gör honom till en naturlig ledare och vi ser honom som en viktig del i att balansera och bredda truppens egenskaper för att fullfölja den satsning som påbörjats.”

Så har det gått: Återvände till AIK efter att ha spelat i Turkiet. Gjorde åtta starter och fyra inhopp under 2018, 23 starter och två inhopp 2019, och 2020 har det blivit fyra inhopp. Lojal och hårt arbetande som man ofta vet vad man får av. Inte ordinarie.

2017

Köptes loss från FK Sloboda Tuzla, kontrakt över 2019.”Krpić kommer att utöka AIK:s egenskapsarsenal i forwardslinjen. Han är en dokumenterat naturlig målskytt och kommer med sitt hårda arbete att bidra i såväl anfalls- som försvarsspelet.”Värvades på ett treårskontrakt men lämnade efter fyra månader och noll mål. Gjorde fyra starter och två inhopp i allsvenskan. När Krpic värvades stod han åtalad för misshandel i Bosnien. Dömdes senare till fängelse. Spelar nu i Sydkorea.

Kristoffer Olsson

Avtal: Köptes loss från FC Midtjylland, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Kristoffer är en av Sveriges absolut bästa passningsspelare och idén är att han ska vara en del i utvecklingen av vårt spel. Kristoffer har internationell erfarenhet och en enorm potential. Att AIK kommit till en nivå där vi kan rekrytera den här kvalitén på spelare känner jag en stolthet över.”

Så gick det: 28 starter och ett inhopp under 2017, två mål och sex assist. 29 starter under guldåret 2018, fem mål och lika många assist. Såldes sedan för bra med pengar till Krasnodar. Var väldigt vass under guldåret.

Simon Thern

Avtal: Lån från Heerenveen, kontrakt över 2017.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Simons spelaregenskaper kommer att utveckla AIK:s spelsätt och hans drivna personlighet kommer att ge laget ytterligare syre till ambitionen att nå en högre placering än 2016.”

Så gick det: 14 starter och tio inhopp. Ett mål och tre assist. Hamnade sedan i IFK Norrköping.

Stipe Vrdoljak

Avtal: Lån från NK Novigrad till den 31 juli med en köpoption.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Vi har sökt efter en naturlig vänsterspelare med en stor arbetskapacitet och god spelförståelse. Scoutingarbetet är gjort, nu återstår anpassningen och utvecklingen som ska ge oss den skarpa konkurrenssituation som vi önskar på positionen.”

Så gick det: Gjorde sex matcher från start innan det den 30 juni stod klart att han lämnade. Spelar nu i slovenska Alminij.

Henok Goitom

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2018.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”När vi lagt truppusslet för 2017 så ser vi nu att Henok är den sista biten i pusslet för att det skall bli komplett utifrån vad vi har sökt för att utveckla vårat sätt att spela, både på kort och på lång sikt.”

Så har det gått: Återvände efter en sejour i MLS-klubben San Jose Earthquakes. Gjorde under 2017 18 starter och sex inhopp, fem mål och sex assist. Under 2018 28 starter och två inhopp, tolv mål och sex assist. Förlängde kontraktet som nu sträcker sig över 2020. Under 2019 blev det 23 starter och sju inhopp, elva mål och tolv assist. Under 2020 har det blivit 13 starter och tre inhopp, fyra mål. Viktig spelare i AIK.

Nicolás Stefanelli

Avtal: Köptes loss från Defensa y Justicia, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Nicolás är en forwardstyp som ger AIK ett naturligt djupledsalternativ. Som spelare är det tänkt att han med sina rörelser, sin snabbhet och sin skicklighet ska hota motståndet på ett sätt som gör att AIK gör fler mål och skapar fler målchanser än under våren.”

Så gick det: Nio mål på 14 starter och två inhopp under 2017. 2018 blev det sex mål på sex starter och tolv inhopp innan han lånades ut till cypriotiska Anorthosis Famagusta. Hamnade sedan i chilenska Unión La Calera, först på lån och sedan köpte klubben loss honom.

Rasmus Lindkvist

Avtal: Köptes loss från Vålerengen, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Rasmus har en offensiv skicklighet som vi ser tillför truppen ett verktyg som vi har sökt efter i vänster wingbacksposition. Hans naturliga vänsterfot och hans snabbhet kommer att utveckla vårat sätt att spela.”

Så har det gått: 16 starter 2017, 18 starter och sju inhopp 2018, 15 starter och tre inhopp 2019, fem starter och lika många inhopp 2020. Sammanlagt sju mål och sex assist. Har inte varit given i startelvan. Har inte visat upp den offensiva skicklighet som AIK trodde på.

Robert Taylor

Avtal: Köptes loss från RoPS, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Robert har under våren gjort flera poäng från sin mittfältsposition i den finska högstaligan. Hans allmänna skicklighet och hans distansskott är två av skälen till hans poäng och också att AIK kommer att få nytta av honom på såväl kort- som på lång sikt.”

Så gick det: Det blev bara tre starter och ett inhopp i AIK. Inga poäng. Lämnade i augusti 2018 och köptes av Tromsö.

Chinedu Obasi

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2017.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Vi har följt Obasi sedan han lämnade klubben efter förra säsongen. När han nu hamnat lite i kläm i Kina har samtalen intensifierats och vi är mycket stolta och glada över att han väljer att återvända till oss. Samtal om ett längre avtal har förts, men i nuläget är det dessa villkor som gått att få till. Det finns en uttalad ambition från båda parter att prata förlängning under hösten. Kortsiktig ger detta truppen ytterligare spets.”

Så gick det: Obasis andra sejour i AIK slutade med sju starter och två inhopp, fem mål. Kontraktet gick ut och anfallaren hamnade sedan i Elfsborg.

Agustin Gómez

Avtal: Lån med köpoption från Defensa y Justicia, kontrakt över 2017.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Vi har använt oss av det nätverk som vi numera arbetar med i Argentina när vi sökt efter en bollskicklig innerback med hög potential. Vi har först tittat på skandinaviska alternativ på såväl etablerade som mindre etablerade spelare, men de alternativ som varit intressanta för oss har av olika skäl ej gått att landa. Med det konstaterat är ett korttidslån från Argentina med en köpoption ett intressant upplägg för att komplettera Sveriges bästa backlinje.”

Så gick det: Lånades in under sommaren. Fick ingen speltid och lämnade efter ett halvår.

Enoch Kofi Adu

Avtal: Köptes loss från Akhisar Belediyespor, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”I jakten på att utveckla spelartruppen har vi sökt efter en bollskicklig bollvinnare till det centrala mittfältet. Adu har de egenskaperna samt att han har erfarenheten att ha vunnit två SM-guld och också ta sig vidare till gruppspel i Europaspel. Att addera den erfarenheten med de egenskaperna som Adu besitter förbättrar truppen och möjligheterna att ta nästa steg för AIK.”

Så har det gått: 27 starter 2018 och lika många under 2019. Under 2020 fyra starter och sju inhopp. Började bra i AIK men inte lika vass det senaste.

Budimir Janoševic

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Budimirs egenskaper och personlighet gör att vår målvaktsbesättning kommer innehålla en skarp konkurrenssituation vilket vi tror är nästa steg i att utveckla både individerna och spelet.”

Så har det gått: Har varit andramålvakt. Nio matcher under 2018, tre matcher 2019 och under 2020 har det blivit tre starter och ett inhopp.

Robert Lundström

Avtal: Köptes loss från Vålerengen, kontrakt över 2020.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Robert är en naturlig wingback som har de egenskaper som vi eftersöker i positionen. Hans fart, löpkapacitet och disciplin ger oss möjligheten att vidareutveckla spelidén i den riktning som vi vill gå.”

Så har det gått: Är inne på sin tredje säsong och sammanlagt har det blivit 15 starter och tolv inhopp. Under 2018 fem starter, 2019 åtta starter och fem inhopp och 2020 har det blivit två starter och sju inhopp. Sammanlagt ett mål och fyra assist. Har haft lite problem med skador och har inte fått det att lyfta.

2016

Fri transfer, kontrakt över 2018.”AIK har sökt i kategorin potentiell allsvensk skytteligavinnare med internationell erfarenhet och vidareförsäljningspotential för att tillföra spets i lagbygget. Denni Avdić är när han spelar forward en statistiskt god målskytt. Han är till det en spelare som gör sina medspelare bättre, är ett ständigt hot för motståndarna samt har en personlighet som bidrar till vårt lagbygge. Jag är glad över att Denni skrivit på för AIK och har ett gott hopp om att han från dag ett skall bidra till AIK:s målproduktion.”Gjorde fem mål och en assist under sina tre säsonger i AIK. Sammanlagt blev det tio starter och 45 inhopp. Gick till AFC som Bosman. Någon allsvensk skytteligavinnare blev han inte, snarare en spelare som fick komma in i slutet av matcher när en ledning skulle bevakas.

Amin Affane

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2018.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Han kan spela på många offensiva positioner och har en historik av att leverera många poäng med sin vänsterfot. Amin kommer att tillföra poäng, teknisk elegans och en enorm passion för fotboll vilket är egenskaper som direkt bidrar till lagbygget från dag ett.”

Så gick det: Sju starter och tolv inhopp under 2016, elva starter och fyra inhopp 2017. Sammanlagt ett mål och fyra assist. Köptes av IFK Göteborg i januari 2018.

Ahmed Yasin

Avtal: Köptes loss av Århus, kontrakt över 2018.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Ahmed är en energismittande, kraftfull och explosiv högerfotad ytterspelare som har en bra högerfot och till det en stor arbetskapacitet. De egenskaper som han har är de som vi specifikt har sökt för positionen till det lagbygge som vi håller på med och jag är mycket glad över att Ahmed Yasin numera är en AIK-spelare.”

Så gick det: Gjorde tolv starter och sex inhopp under 2016, ett mål och tre assist. Lånades i januari 2017 ut till Muaither i Qatar och i juli 2017 till Häcken. I november kallade AIK tillbaka honom. Gjorde nio starter och fem inhopp under 2018, ett mål och en assist. Lämnade klubben när avtalet gick ut. Är nu i Häcken.

Chinedu Obasi

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2016.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Edu har egenskaper, personlighet och erfarenheter som gör AIK bättre. Medicin- och tränarstaben har gjort en grundlig inventering av honom på ett sätt som en intresserad klubb normalt sett inte får möjlighet till. Därför vet vi mer säkerställt vilka utmaningar som finns, men också vad kravbilden på AIK är för att få ut den potential som finns i honom.”

Så gick det: Gjorde nio starter och ett inhopp, sex mål och fyra assist. Flyttade till Kina när avtalet gick ut.

John Chibuike

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2016.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Med John i AIK får vi ett spetsigt offensivt alternativ. Vi får tillgång till en spelare som är bra på att bli rättvänd och därifrån hota på flera olika sätt i hög hastighet.”

Chefsscout Tobias Ackerman uttalade sig också på hemsidan: ”John har vi följt länge. Jag fick namnet av Björn i överlämningen när jag tillträde min tjänst som chefsscout i november 2013 och sedan dess har jag följt honom live. Nu när tillfälle gavs var vi snabba att agera.”

Så gick det: Gjorde sju inhopp och sammanlagt blev det spel i 79 minuter i allsvenskan. Svarade för en assist innan han lämnade efter ett halvår då avtalet gick ut. Är nu i Falkenberg.

Jesper Nyholm

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2019.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Vi tror att han passar in oss i det sättet som vi vill utveckla vårt sätt till. Han har en fysik, teknik och en speluppfattning som skulle tillföra alla allsvenska klubbar ytterligare en dimension i spelet. Därför är vi mycket glada att han kommer till AIK.”

Så gick det: Värvades i september 2016 med kontrakt som började gälla inför 2017. Gjorde 21 starter och ett inhopp under 2017. Bröt benet i en cupmatch i mars 2018 och sedan blev det inget mer spel i klubben. Fick inte förlängt kontrakt. Är nu i Djurgården.

Carlos Strandberg

Avtal: Lån från CSKA Moskva, kontrakt till den 18 juli 2016.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Vi har värderat de ekonomiska förutsättningarna för affären i förhållande till det sportsliga bidrag som vi ser att Carlos kommer ge AIK på kort sikt och då var detta ett mycket enkelt beslut att fatta. Som spelare har Carlos egenskaper som ökar slagkraften i lagbygget 2016 och hans personlighet ser vi adderar karaktärsdrag till den mångfald som AIK:s spelartrupp står för.”

Så gick det: Gjorde elva starter och ett inhopp, sju mål och en assist. Lämnade när avtalet gick ut. Är nu i Al Hazm i Saudiarabien.

Eero Markkanen

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2018.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Eero har exceptionella egenskaper i sin fysik och sin teknik. Det ger lagbygget 2016 en ny dimension att tillföra de egenskaperna till laget. Eero var en spelare med mycket potential när han kom till AIK första gången, han har fortfarande mycket potential och nu är han även mer erfaren.”

Så gick det: Gjorde nio starter och 13 inhopp under 2016, åtta mål och en assist. Åtta starter och fem inhopp under 2017, två mål och två assist. Hade svårt att ta en plats och lånades i augusti 2017 ut till Dynamo Dresden.

Daniel Sundgren

Avtal: Fri transfer, kontrakt till 2019.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Vi har värvat en spelskicklig ytterback som har ungdomsfostrats i klubben och som utan anpassningstid kan gå in och höja konkurrensen i truppen i ytterbacksposition samtidigt som han har god insikt i klubbens kultur och krav och därför även från dag ett kan bidra utanför planen i lagbygget.”

Så gick det: Given till höger i backlinjen och var viktig i AIK. En lojal kämpe med AIK-hjärta. I juni 2019 köpte Aris loss honom.

2015

Dickson Etuhu

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2016.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Jag har varit i London och följt honom i träning i Fulham där han hållit till de senaste veckorna och kan konstatera med mina ögon att han är fullt redo att ta sig an en försäsong i Sverige. I en spelartrupp söker man efter balans. Det är ett ord som på något sätt leder till stabilitet och framgångar. Den truppen vi haft har mycket potential. Planen nu är att gå från en trupp med hög potential till en trupp med potential med erfarenhet. Dickson är en bricka i det.”

Så gick det: Gjorde 18 starter och tre inhopp user 2015 och en start och ett inhopp 2016. Lämnade när avtalet gick ut.

Fredrik Brustad

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2017.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Brustad har en exceptionell snabbhet, god speluppfattning och en tajming i spelet som kommer att bidra till AIK:s djupledsspel. Vi har sett honom både som central forward och i ytterposition när vi scoutat honom och vi har en tydlig uppfattning om vad han erbjuder oss och vad vi behöver utveckla hos honom för att han skall ta nästa steg.”

Så gick det: Värvades i september 2014 med kontrakt som började gälla inför 2015. Gjorde tolv starter och 15 inhopp under 2015, fem mål och fyra assist. Under 2016 blev det fyra starter och sju inhopp, två mål och en assist. Lämnade i juni 2016 då han köptes av Molde.

Johan Blomberg

Avtal: Fri transfer, kontrakt över 2017.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Johan är en hårt arbetande och mycket energisk spelare med bra passnings-, serve- och skottfot. Han är en spelare som kan spela på alla mittfältspositioner oavsett vilken sifferkombination vi väljer vilket ger oss fler valmöjligheter och en skarpare konkurrens.”

Så gick det: Gjorde 25 starter och fyra inhopp under 2015, 16 starter och fem inhopp 2016 och 23 starter och fem inhopp 2017. Gjorde sammanlagt nio mål och 14 assist. Lämnade när avtalet gick ut och flyttade till Colorado. Var bra i AIK.

Haukur Hauksson

Avtal: Köptes loss från KR Reyjkavik, kontrakt över 2018.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Haukur är en naturlig högerback och har visat de defensiva och offensiva egenskaper vi söker efter i den positionen när vi sett honom live. Han har dokumenterad seniorerfarenhet och har vunnit mästerskap nationellt samt tävlat internationellt vilket är bra erfarenheter att ha med de ambitioner som AIK har.”

Så gick det: En kämpe och fysisk högerback som var helt okej i defensiven men inte lika vass offensivt. Gjorde 23 starter 2015, 15 starter och tre inhopp 2016, tio starter och två inhopp 2017 och två starter och två inhopp 2018. Fick inte förlängt och lämnade efter 2018.

Gabriel Ferreyra

Avtal: Lånades in från Boca Juniors, kontrakt över 2015 med en köpoption.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Gabriel är en central mittfältare med en stor arbetsradie och en bra passningsfot. Vi har sett honom på plats i Buenos Aires och har samsyn med Boca Juniors på hur vi skall utveckla Gabriel och vad han skall bidra med i AIK:s spel. Vi har varit på plats där nere och sett en mängd olika spelare och det är den här spelaren vi har fastnat för.”

Så gick det: En start och ett inhopp. Lämnade när låneavtalet gick ut.

Alessandro Pereira

Avtal: Lånades in från AFC, kontrakt över 2015.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Alessandro är en erfaren offensivt balanserad vänsterback med en stor löpkapacitet och en bra vänsterfot.”

Så gick det: Gjorde nio starter och fem inhopp. Lämnade när avtalet gick ut.

Mohamed Bangura

Avtal: Fri transfer, kontrakt till 2016, med option på ytterligare ett år.

Så sa Björn Wesström vid värvningen: ”Det är en unik situation. Jag skulle bli förvånad om någon klubb har gjort något liknande. Det är tredje gången han skriver på för AIK. Att sitta här igen med samma spelare är unikt på många sätt. Det känns häftigt. Vi har hamnat i ett läge där Mohamed och AIK är i en situation där vi passar väldigt bra för varandra igen.”

Så gick det: Gjorde 26 starter och fyra inhopp, åtta mål och tre assist. Lämnade efter säsongen och flyttade till Kina.

Patrick Kpozo

Avtal: Köptes loss från Inter Allies.

Så sa Tobias Ackerman vid värvningen: ”Patrick har visat egenskaper som vi tror både direkt, men även över tid, tillför truppen kompetens även om vi har respekt för anpassningstiden för en ung spelare som flyttar från Accra till Solna. Jag har följt honom på plats i Ghana sedan han var 15 år och han har tillhört A-truppen samt spelat kontinuerligt i Premier League sedan 2013. Det är en spelare med god balans mellan offensiva och defensiva egenskaper som besitter en bra passningsfot. Med Patrick i truppen blir ytterbackspositionerna bättre balanserade och med det ökar slagstyrkan i truppen totalt sett.”

Så gick det: Gjorde elva matcher från start under 2016. I mars 2017 lånades han ut till Tromsö.