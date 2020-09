Djurgården måste börja vinna, annars håller inte Kujovic-petningen

Det har varit en del chanser för Häcken och Elfsborg att krympa avståndet till Malmö FF. Men Häcken klarade inte av det utan spelade oavgjort mot Elfsborg och Sirius och utklassades av just MFF. Och Elfsborg har nog kryssat bort guldchanserna, med sex oavgjorda på de sju senaste matcherna.



Häcken har på tre försök inte riktigt träffat rätt i jakten på en nia. Förra sommaren värvade man in Gustaf Nilsson, sedan kom Jasse Tuominen och till sist Alexander Söderlund.



Nilsson har redan lånats ut till Falkenberg, Tuominen har gjort ett mål och två assist på fem starter och tio inhopp. Den som har fått störst förtroende av trion och då lyckats bäst är Söderlund som på fjorton starter har gjort sex mål och en assist. Men det är inte tillräckligt bra för att vara en nia i Häcken, och när det gällde som mest mot Malmö FF så såg han bara otajmad ut (minns speciellt när Patrik Wålemark var nära att bli fri i början av matchen, och det hade han blivit om Söderlund haft bättre spelförståelse och inte sprungit in i Wålemark).



Det där med att ha någon/några som tar tillvara på lägena och öser in mål är dels viktigt för laget, dels för spelare som är bra på att lägga upp för lägen, men som utan någon som sätter dit bollen går miste om assist, och ju fler assist desto bättre chans att komma till något bra ställe utomlands (läs Daleho Irandust).



Var på Borås Arena och kollade på Elfsborg mot IFK Göteborg. En bra match, trots 0-0. Blåvitt var helt okej i första halvlek men sämre i andra och ska vara rätt så nöjda med en poäng. Blåvitt lider fortfarande av att inte ha en riktig anfallare. Med Pontus Wernbloom och Alexander Farnerud på topp blev det inte mycket till djupledsspel utan mycket inlägg och krig i straffområdet, och det är framför allt Wernbloom bra på. Men det blir ganska lättläst och motståndarna kan gå högt med backlinjen med vetskapen att det ska mycket till att bli slagna på en djupledslöpning.



IFK Göteborgs bästa målskyttar i år är mittfältarna Patrik Karlsson Lagemyr och Tobias Sana, som båda har gjort fem mål (Sana tre på straff). Sedan kommer Alexander Farnerud och Hosam Aiesh på tre fullträffar (Aiesh två på straff). Det säger ganska mycket, och har tidigare skrivit om att det är ett stort misslyckande att Blåvitt saknar anfallare, som går att läsa här.



Spelmässigt och kvalitet på spelare så var Elfsborg klasser bättre. Men problemet var att man är väldigt bra på att bygga upp anfall, men inte lika bra på slutprodukten.

Lagets tre bästa spelare (Johan Larsson, Joseph Okumu och Leo Väisänen) fanns i backlinjen.



Nu lämnar Jesper Karlsson som har gjort elva mål och fyra assist, och det gör det inte direkt enklare för Elfsborg att tippa över oavgjorda matcher till seger. För vem eller vilka ska kliva fram nu?



Mittfältarna Frederik Holst, Simon Olsson och Sivert Nilsen är inga målmaskiner, alla har gjort varsin fullträff i år. Rasmus Alm är spännande, men var inte tillräckligt vass mot IFK Göteborg. Det var en del nästan och han borde ha förvaltat något läge, som när han fick helt öppet framför mål i första halvlek, eller alla gånger som Johan Larsson kom runt till höger och slog in sina fina hårda inspel längs marken. Alm har gjort fem mål i år och det är hans bästa målsäsong i karriären.



Per Frick är spelskicklig och bra felvänd och i kombinationsspelet och på att göra andra bra. Men kollar man igenom hans säsonger så är det sex-sju mål på ett år.



Nu när Karlsson har lämnat så behöver någon kliva fram. Om ingen klarar av att göra det på kort sikt så måste Elfsborg leta efter en en målskytt i vinter. Då är det bra att man har fått bra pengar för Jesper Karlsson och lär också få bra för Okumu.



På tal om målskytte. Förra säsongen vann Djurgården guld och då hade man Mohamed Buya Turay som gjorde 15 mål och vann skytteligan. Nu har man ingen anfallare som levererar samtidigt som laget är femma, på lika många poäng som sjuan.



… eller jo, Emir Kujovic levererar, men får ändå inte starta.



Djurgårdens bästa målskytt är den centrala mittfältaren Fredrik Ulvestad, som står på sex fullträffar. Han har startat i 19 matcher. Tvåa i Djurgårdens interna skytteliga är Kujovic på fyra mål. Men han har bara fått starta i åtta matcher.



För dålig i presspelet, tycker Thomas Lagerlöf.



Klurig motivering när resultaten inte går så bra, när de andra offensiva spelarna inte levererar, samtidigt som Kujovic levererar när han får chansen att hoppa in.



När Djurgårdens tränare gör den motiveringen och det ändå blir 1-2-förlust och lagets målskytt är Kujovic, ja då är det svårt att fortsätta med den motiveringen, också med tanke på att det inte har blivit någon seger på de fem senaste matcherna i allsvenskan och om man räknar in Europa så har det blivit en seger på de åtta senaste.



Kalle Holmberg har också gjort fyra mål. Han har startat 15 gånger men har i de senaste matcherna bänkats.



Sedan kommer försvararen Erik Berg på tre mål. Aslak Fonn Witry, Jonathan Augustinsson, Curtis Edwards och Edward Chilufya har alla gjort två mål, och det är flest defensiva spelare.



När man kollar i skytteligan så är det intressant att offensiva duon Jonathan Ring och Haris Radetinac har fått stort förtroende men haft svårt att hitta målet. Ring har startat i 16 matcher och har inte gjort något mål (en assist), Radetinac har startat i 15 matcher och har inte heller gjort något mål (men sex assist är bra).



För att ha chans att ta guld så behövs en eller flera målskyttar. Förra året vann Djurgården guld när Buya Turay vann skytteligan. Malmö FF kom tvåa och hade Markus Rosenberg på 13 mål, Sören Rieks och Anders Christiansen på nio. Hammarby slutade trea och Muamer Tankovic gjorde 14 mål, Nikola Djurdjic 13 och Alexander Kacaniklic tio. AIK kom fyra och både Henok Goitom och Tarik Elyounoussi gjorde elva mål.



Den här säsongen leder MFF allsvenskan före IFK Norrköping och Elfsborg. Isaac Kiese Thelin, Christoffer Nyman, Jesper Karlsson och Stefano Vecchia är i delad ledning i skytteligan på elva mål.



Djurgården och Häcken siktar högt men har inte klarat av att få igång anfallare som levererar mål.



Djurgården har Kujovic på bänken och det är mycket möjligt att han hade varit med i toppen av skytteligan, men tränarna anser att med honom på planen så blir laget sämre defensivt. Men vem ska då leverera?



Nu har man valt att satsa på Magnus Eriksson som nia. Han ger alltid allt, är bra i presspelet och kan säkert också göra ett par mål, men är ingen målskytt likt Buya Turay eller Kujovic.