Näringskedjan på transfermarknaden

Viktor Elm

När man själv spelade var man alltid mest rädd för de matcherna där man förväntades vinna enkelt. Det är mycket enklare att slå ur underläge. Pressen från framför allt publiken kan kännas betungande. I Nederländerna började de bua redan efter en kvart om inte spelet var tillfredställande. Om det “sämre” laget till och med skulle ta ledningen så var visselorkanen i full gång. Visst kanske man ibland då skärper till sig, men ofta blir det ännu mer stress och man slutar samarbeta som lag på ett välfungerande sätt. Med andra ord; inga matcher är så enkla i verkligheten som de kan verka på pappret. Vissa har lite svårt att förstå det.

ANNONS

Tre matcher står ut i premiäromgången för mig. Givetvis är det hyperintressant att se Malmö mot Kalmar. Rydström mot det lag och den formation han själv har skapat. Det laget som kommer veta exakt hur han vill spela och hur man kan stå emot det. Svårare första match kunde inte den gode Henrik få. Dessutom behöver Malmö FF faktiskt få in något mer alternativ i truppen. En stark spelare i varje lagdel förväntar jag mig efter det halvruttna fjolåret. Ska bli intressant att se vad det blir för spelare nu när övergångarna tar fart igen efter VM.

För visst är det så att allt ligger på is efter VM. Min agent sa alltid att näringskedjan måste ha sin gång efter de stora mästerskapen. Storlagen värvar spelare som gör bra ifrån sig. Något lag i skiktet under måste ersätta den spelaren som storlaget köpte osv. Till exempel, Amrabat kommer att säljas från Fiorentina. Fiorentina måste ersätta från något lag lägre i näringskedjan. Låt oss säga Moskva. De måste i sin tur ersätta sin spelare med en kille från AZ. Och det är sen Allsvenskan kommer in i bilden typ. Kan AZ hitta någon ersättare i Sverige och Allsvenskan? Ni förstår att det ska till en hel del för att en Allsvensk spelare ska lyckas komma iväg till en hyfsat bra klubb och inte hamna i Puskas Academy.

ANNONS

Den andra matchen jag ser fram emot i premiären är Djurgården – BP. Mycket affärer och samarbete sker mellan dessa klubbar och senast för ett par veckor sedan värvade DIF tre duktiga BP-killar. Den storebror mot lillebror-matchen brukar alltid ha många intressanta inslag. BP kommer jaga livet ur DIF-spelarna och slå ur ett underläge som man älskar att slå ur. Bli inte förvånade om Djurgården tappar poäng direkt.

Slutligen ser jag även fram emot att se Elfsborg ta emot Häcken. Guldlaget spelar alltid med en tyngd på sina axlar under första omgångarna. Även om självförtroendet är gott så vet jag att det är svårt när man förväntas prestera lika bra som året innan. Visst har de alla möjligheter att göra det med tanke på att spelarna som vann är kvar, men jag skulle ändå vilja säga att det är svårt just i premiären. Dessutom är Elfsborg väldigt starka på Borås-arena.

ANNONS

Som sagt händer det inte så mycket i Allsvenskan som vi utan närmre insyn i klubbarna kan se. Sen vet man att det är full aktivitet i kulisserna. Den aktiviteten bara väntar vi på att få ta del av.

Nästa vecka tänkte jag att det var dags att göra Kamikazetipset. Det otroligt svåra men ack så roliga tips som bara går på en magkänsla och tidigare års prestationer.

Ha en riktigt God Jul!

Mvh Viktor