Mini-skräll

Viktor Elm

Rakt på sak, Malmö och Djurgården bör spela final i svenska cupen. De två lagen är bäst just nu, punkt! Varken Degerfors eller Norrköping hade egentligen en chans i sina kvartsfinaler mot Djurgården respektive MFF. Men jag är inte säker på att det blir de två lagen i final…

Djurgården

Djurgården var inledningsvis inte riktigt lika pigga som de har varit i föregående matcher men hade likväl ett stort övertag. Den fart och genombrottsförmåga de visat i gruppspelet återkom inte förrän i andra halvlek och då kom målen på löpande band. Albin Ekdal tog Schüllers plats och gjorde det okej. I min mening såg han lite tvekande ut och försökte snarare anpassa sig än att ta plats. Det är inget som oroar utan kanske är ett sundhetstecken som visar på att Ekdal anser laget vara större än jaget. Men visst hade man velat se Albin gå in med pondus och stjärnglans och bara äga. Förhoppningsvis kommer det också.

Annars var det Leach Holms tur att dominera och göra avtryck. Han har varit bra i tidigare matcher också men i denna var det total dominans enligt mig. Ständigt spelbar och slår en stor mängd passningar framåt, vilket hotar motståndarna och utmanar deras försvarslinjer. Den spelartypen har Djurgården saknat och min misstanke är att Leach Holm kommer att bli ovärderlig för DIF 2024.

Målen de gjorde var också ursnygga. Tre olika sorters mål och alla tre med tekniska moment som imponerar. Danielsons nickmål var som att se Kennet Andersson -94 då han bara hoppad igenom, framför och över allt och alla och bara tryckte bollen i mål. Det andra målet var det snyggaste och framför allt Hümmets sinnesnärvaro att lägga ner bollen till Sabovic imponerar. Sista målet tillkom i en kontring där först Bergvalls fart tog dem framåt och sen Fallenius fart och avslut tog dem i mål. Massa mål gjorda och NOLL insläppta så här långt gör Djurgården till storfavorit i derbysemin.

Derbysemi

AIK smyger lite under radarn och är kanske lite starkare än man tror. I samtliga matcher utom mot Kalmar har man gjort bra prestationer och där individuella spelare har visat spetsegenskaper. Mot Mjällby tog det inte mer än en kvart in det hade legat två bollar i MAIF:s holk. Visserligen fick Modesto första målet av Mjällbys givmildhet men bara det att han chanslöper bakom motståndarens backlinje bäddar ju för att en chans kan skapas. AIK-spelarna är inte särskilt reaktiva utan snarare proaktiva just nu. De ger sig själv möjligheter att skapa chanser och vinna matcher!

Pittas, Faraj, Saletros och Modesto är fyra spelare av hög allsvensk klass när de har sina bra dagar. De kan skapa chanser på olika sätt och kompletterar varandra väldigt väl gällande styrka, teknik, passningsspel och snabbhet. I ett kontringsorienterat spel mot Djurgården i semin kan dessa fyra herrar bli avgörande. Även om Djurgården ser väldigt starka ut så har de hittills inte stött på så bra motstånd som AIK kommer att ge dem. Det kan mycket väl bli en mini-skräll där AIK tar sig vidare till en cupfinal.

Men det man nästan mest ser fram emot i semin är ju inramningen! Ett derby i mars gör en fotbollssupporter lycklig. Jag satt och såg matchen mellan BP och Halmstad och kände ingen puls eller någon action alls. Även om lagen inte var dåliga så märker man då hur mycket publiken gör för att göra en fotbollsmatch levande. Hoppas fansen sköter derbyt snyggt och bidrar istället för att förstöra! Då kommer vi få årets hittills bästa fotbollsupplevelse.

Malmö FF öser på

Har svensk fotboll någonsin haft en bredare trupp med så mycket spets som Malmö har just nu? De bänkar Kiese-Thelin, Friedrich, Vecchia, Moisander, Rieks och Taha Ali. Oliver Berg, Christiansen, Ceesay, Martin Olsson och Tinnerholm var inte tillgängliga. Där har du startelva som förmodligen skulle vinna allsvenskan. Ändå slår de Norrköping med 5-2 relativt enkelt. Malmö är urstarka och kommer bara bli bättre och bättre om Rydström kan hålla alla nöjda.

Man har pratat om att det blir svårt för Djurgården att hålla alla mittfältare nöjda. I Malmö borde det vara ännu svårare. När så många bra spelare finns på samma ställe är det ju alltid minst fem som inte får starta som kanske borde starta. Är man en duktig ledare kan man skapa förståelse hos spelarna men kommunicerar man inte som ledare skapas det bara oro och missnöje.

Jag hade en liknande situation i Heerenveen där vi var otroligt många landslagsspelare och andra duktiga spelare samtidigt. Vi hade värvat den duktiga målskytten Bas Dost och hade flera andra spelare som var oerhört bra men som hamnade på bänken. Spelarnas personligheter tillsammans med tränarens förmåga att kommunicera avgör hur situationen blir. I Heerenveen urartade situationen då flera starka personligheter gick ihop i någon form av klagosång och spred dålig stämning. De försökte få med sig så många spelare som möjligt i sitt missnöje och skapa problem för tränaren. I mina ögon löste tränare Ron Jans detta ganska bra och tog tag i problemen. Han fastslog att deras beteende inte var okej men samtidigt visade han upp en förstående sida som gav bänkspelarna svårt att fortsätta med sitt tisslande och tasslande i korridorerna.

Nu känner jag Henrik Rydström väl och jag är övertygad om att han löser sådana eventuella problem i sin linda. Lyhördhet, tydlighet och en blandning av kärlek och krav leder många ledare rätt.

Semifinaltipsen då?

Halmstad – Malmö

Tro inte att Malmö kommer att jogga hem det här. Halmstad hade lite flyt mot BP då Tim Rönning storspelade och BP fick en spelare utvisad. Men likväl är det ett ramstarkt grundbygge HBK kan ställa upp med. Malmö kommer inte att ges något gratis och Haglund kommer att veta precis hur man ska anfalla när tillfälle ges. De kommer att få sina lägen och de kommer att göra ett mål, men det kommer inte att räcka. Malmö maler på och vinner med 2-1. Vecchia avgör och för Malmö till cupfinal!

AIK – Djurgården

Naturgräs är inte Djurgårdens allra bästa sport och jag tror att AIK kan lyfta sig ett steg till. Trots att Djurgården just nu är snäppet bättre än AIK och favoriter i matchen så tror jag att Gnaget lyckas ta sig till final. AIK:s kvartett som jag nämnde ovan löser avancemanget genom att göra två mål. Djurgården kommer att försöka föra spelet och har press under långa stunder utan att skapa de solklara målchanserna. Kontringsspelet blir AIK:s melodi och det bli cupfinal mot Malmö längre fram.

Spännande blir det hur eller hur och jag tror många ser fram emot helgens matcher.

Ha en fin vecka

// Viktor