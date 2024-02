Imponerande eller oroande?

Viktor Elm

Nog om just den delen av valet. Tomasson gjorde en del av sin tränarutbildning hos oss i AZ när jag spelade där och framstod då som en trevlig prick som brann för fotboll i allmänhet och sättet nederländarna spelade fotboll på i synnerhet. Med det sagt tror jag att han kommer vilja bygga det svenska laget med en offensiv grundtanke där kvicka och skickliga spelare kommer att premieras. En sak som dock lockar med en utländsk tränare är att han inte kommer in med en typisk svensk syn och att han genom att inte bo i Sverige distanserar sig en aning från åsikter och andra påverkansfaktorer. Det kan vara en fördel.

Annons

Min startelva just nu

En kanske ointressant och irrelevant sak men ganska kul tanke att leka med är hur jag själv skulle ställa upp min svenska landslagselva just nu om alla spelare var tillgängliga. I en 4-3-3 uppställning hade jag valt följande:

Olsen

Holm – Lindelöf – Hien – Dahl

Cajuste – Larsson – Bergvall/Svanberg

Kulusevski – Gyökeres – Isak

När vi nu är i Nations League grupp C finns det möjlighet att bygga nytt och våga tänka framåt. Jag tror kanske inte JDT ser det så med sitt relativt korta kontrakt, men för svensk fotbolls skull tror jag att det hade varit gynnsamt att få in spelare vi tror på över tid. På bänken hade jag även tagit med Dovin, Sema, Elanga och Taha Ali. Jag har säkert glömt någon men det här är de som kommer upp i mina direkta tankar. Skriv gärna era startelvor i kommentarerna om ni vill, det är alltid intressant att läsa era tankar.

Annons

Cupen – orosfaktorer och saker som imponerar

Svenska cupens andra omgång bjöd på några skrällar och det är just det som är det fina med cupspel. Mycket kan hända. Jag tänker att jag ska printa ner några saker som oroar mig en aning och några saker som imponerar på mig.

Imponerande

Dynamiken i DIF

Djurgårdens två inledande matcher har varit något speciellt. Farten och dynamiken som de visar upp är en helt ny dimension i deras spel. Jag har följt allsvenskan noga under många år och det de har på gång nu känns väldigt intressant. Lagets åldersmässiga struktur är en bra blandning av yngre, hungriga kvalitetsspelare med äldre trygga och erfarna spelare och den mixen söker nog alla lag efter men det är ganska få som träffar rätt. Den självklarhet som förstaelvan har startat matcherna med har tryckt ner motståndarna långt ner i skorna och matcherna har varit avgjorda efter 30 minuter. Djurgården har fullständigt ätit upp Skövde och Nordic både med och utan boll och det ska bli intressant att se om de kan åstadkomma samma tryck på ett ganska bra Blåvitt.

Annons

2. Malmös grundstyrka och ungdomar

Malmös inledning har också varit otroligt stark. Fundamentet är väldigt starkt och det tillåter individerna att glänsa. De är inte lätt att åka till Luleå och vinna med 8-0. Dessutom imponerade de “nya” unga spelarna i matchen. Den offensiva mittbacken Makolli spelade ett otroligt fint anfallsspel och kan han bara få stöta och blöta mot bra motstånd kan han med sin storlek säkert bli en bra defensiv spelare också. Jag gillade det jag såg av både honom, Zätterström och Skogmar. Malmö har tagit tydliga kliv i sin utveckling och är laget som de andra jagar. Det återstår och se om eller när de hinner ifatt.

3. Besara -wow

En annan spelare som imponerar är Nahir Besara. Alltid när man mötte honom tänkte man att man hade koll på honom för det är ju inte så att han blixtrar av rörlighet och snabbhet, men han dök alltid upp i bra ytor med sin smartness och kunde där utnyttja sin teknik till fullo. Underbar spelare att titta på och svår att möta. Kan han nu gå så pass offensivt som sexa får Hammarby nytta av honom i både uppspelsfasen och i avslutningsfasen. Ett mål och två assists som sexa är ju otroligt imponerande. Passningen till Erabis första mål är inte många i svensk fotboll som kan slå. Besara är helt enkelt en klasspelare rakt igenom och kanske till och med kan bli en bättre version av Bojanic i den positionen!

Annons

4. VSK och BP

Även att Västerås förlorade mot Mjällby gjorde de en fin match. De var de bättre laget fram till det röda kortet och hade mycket väl kunnat vinna matchen med lika många spelare på banan. Sättet de har angripit sina två matcher på så här långt är både modigt och moget och jag är säker på att de kommer att kunna klara fortsatt spel i allsvenskan när säsongen -24 summeras. Ett annat lag som jag tänkte hade försvagats ordentligt till den här säsongen var BP. I cupens inledning har de visat att det kanske inte alls är så. Jag är överraskad över hur väl de har samlat ihop styrkorna och kan prestera bra fotboll trots tappen av flera kvalitetsspelare. Får de nu in Irandust också så kan de möjligen överraska än mer.

Oroande

Elfsborgs, Häckens och Hammarbys defensiver

Hammarby borde ha släppt in fler mål mot Sundsvall än vad de gjorde. Det var flera rena frilägen samt en missad straff. Visst var det en nykomponerad försvarslinje, men de spelarna borde alla ha kunnat samarbeta för att skydda ytan bakom dem på ett bättre sätt. Vissa saker kommer så klart att lösa sig när alla spelare är tillgängliga men Hellberg bör ändå vara lite oroad över hur vissa defensiva uppgifter utförs.

Annons

Detsamma gäller Häcken och Elfsborg. Isak Pettersson har inte riktigt hittat samspelet med sina lagkamrater och likaväl som han kan göra kanonräddningar så känns det som att halvmärkliga saker kan hända utan förvarning. Han har ett jobb att göra med sitt beslutstagande och i sitt samarbete med backlinjespelarna. För mängden mål som hittills har släppts in måste minskas ner. Det är så klart inte bara målvaktens och backlinjens fel men de ska helt klart kunna försvara sitt mål bättre än vad de gör just nu. Häckens prestationer har verkligen svajat och precis som Elfsborg har de släppt till för mycket bakåt för att de ska kunna ses som ett topplag. Med kvaliteten som laget besitter ska de inte behöva förlora mot Landskrona borta! Även om det kan hända så klart så är det lite för många saker som är otydliga i Häcken just nu för att den senaste förlusten ska ses som enbart ett olycksfall i arbetet.

Annons

2. Kalmars plötsliga jättedipp!

I matchen mot Gefle kontrollerade smålänningarna tillställningen helt. Likadant såg det ut mot Örebro i 55-60 minuter. Med ett kontrollerat passningsspel och bra positionsspel kändes det som att det var en tidsfråga innan målet i KFF:s favör skulle falla. Istället fick vi se en sällan skådad helomvändning där Örebro hittade helt rätt i både försvar och anfall, vilket gav Närke-laget ett stort övertag i matchens avslutande del då 1-0-målet tillkom. Hur kunde det bli så Kalmar? Det är alltid svårt att sätta fingret på vad som precis går fel när initiativet svänger. En tydlig sak i detta fall var att Kalmars press gjordes alldeles för dåligt. Utan fart och mod och inte heller helt synkad. Det blev enkelt för ÖSK helt enkelt. Varför det blev så är som sagt väldigt svåranalyserat. Men det krävs nog att det finns en tydlig plan om detta skulle hända igen. En sorts trygghet som man kan ta till om man inte får grepp om motståndaren.

Annons

3. IFK Göteborgs jakt på en nia och Oscar P till vänster

Ansluter David Moberg Karlsson eller inte? Är han en nummer nio eller en ytter? Hur som helst tycker jag mig se att Skjellerup inte är den målskytt de så väl behöver och kan lita på. Han har kvaliteter som kan hjälpa Blåvitt men jakten på en målgörande nia bör fortsätta. Moberg Karlsson kan absolut fungera i den positionen. Han är rörlig och kvick i djupled och har fina fötter. Med Mucolli och Pettersson har de två starka yttrar och kan DMK spela nia vore det en riktigt farlig topptrio. På tal om det ska väl ändå Pettersson spela till höger? Det är hans absolut starkaste position och jag tror det skulle gynna offensiven om de bytte kant på honom och Mucolli. Mucolli kan ändå vara flytande i sitt spel och hitta positioner som gynnar både honom och laget.

Annons

Sista omgången slutar med en skräll

Malmö går vidare och Elfsborg löser avancemang. BP kommer slå ut Häcken (ja smaka på den) och Djurgården tar sig till kvarten. Halmstad krigar sig förbi Värnamo i sista omgången och AIK klarar oavgjort i Kalmar. Mjällby är lite för stabila för att slarva bort försprånget och Sirius klarar av Norrköping. Med andra ord blir de fyra bästa ettorna enligt mig:

Malmö, Djurgården, BP och Mjällby

De kommer att lottas mot:

Elfsborg, AIK, Halmstad och Sirius

Vad tror ni om det?

// Viktor