Förstärkts eller försvagats?

Viktor Elm

Det rör på sig när det kommer till allsvenska övergångar. Jag förstår att det är svårt för allsvenska lag att hitta rätt spelare för sitt truppbygge sett till hur mycket pengar man har och är villig att spendera. Scoutingen måste vara på toppnivå för att kunna hitta spelare i lägre divisioner eller i länder där inte alla stora klubbar redan är och letar. Att göra bra deals som allsvensk sportchef är svårt. Ändå känns det som att det händer mer och mer frekvent.

Adjei är den senaste försäljningen som visar på skickligt arbete. Visst har man sett att han besitter kvaliteter som kan bli intressanta för utländska klubbar, men inte trodde jag att man skulle kunna sälja honom redan nu med en stor vinst i pengapåsen! Hammarbys scouting tillsammans med ett bra agentjobb kan man inte mer än att imponeras av. I mina ögon var den potentialen inte alls given på Adjei, men som tur är ser olika människor fotboll på olika sätt och vad som är kvalitet hos en spelare kan ofta vara väldigt subjektivt. Nu ska sägas att Lorient är en krisklubb som möjligen chansar en aning men likväl är det en kanonrekrytering och en kanonförsäljning av Hammarby. Bra jobbat!

Annons

Dessutom står inte Bajen och faller med Adjei. Pinas är en skicklig spelare som mycket väl kan vara en riktigt bra mittback. Fenger är bra och än så länge finns även Kurtulus kvar. Jag tycker också det var rätt av Hammarby att släppa Sadiku. Visst är han bra men han hade inte spelat från start! Besara och Oscar Johansson är givna och sen återstår det att se vem Hellberg väljer som tredje spelare. Hammar ligger kanske bäst till. Han skulle nog sett till spelstil och komplettera de andra två ganska bra med sin lite halvtjuriga och uppoffrande stil.

Hümmet och DIF

Det var bara en tidsfråga innan Djurgården gjorde klart med en anfallare. Gurbanli måste bevisa sig mer innan han kan ses som given. I Hümmet får de en oerhört skicklig fotbollsspelare med både teknik, fysik och ett bra avslut. Det luktar lite halvsuccé enligt mig. Det känns som att han kommer att passa väl in med de spelare som redan finns i truppen. Djurgårdens största “problem” ligger numera i vem/vilka av alla mittfältare som ska spela kontinuerligt. Kanske behöver de göra sig av med någon för att harmonin ska bibehållas över tid. I dagsläget känns det som att man skulle vilja se Leach Holm, Mange och Bergvall ihop. De tre känns som väldigt kompatibla.

Annons

Jag gillar även BP:s värvningar av Björkander och Örqvist. Två stabila spelare som kommer hjälpa BP att vara ett stabilt lag. Tappen av Sörgaard och Oscar P känns lite mildare med de två på plats. Visst har BP inte någon av de starkare allsvenska trupperna men ett års erfarenhet av allsvenskan och några stabila nyförvärv kan mycket väl räcka för att hamna före åtminstone två andra lag i tabellen.

Försvagats eller förstärkts

Häcken känns än mer försvagat med tappet av Sonko. Från starten på förra säsongen tills nu har de tappat många viktiga spelare och inte riktigt lyckats fylla de tomrummen. AIK har visserligen tappat Otieno och Haliti men i det stora hela känns de ändå starkare nu än tidigare. Detsamma gäller DIF. Starka nyförvärv och inte så många kännbara tapp. Djurgården blir med stor sannolikhet bättre 2024 än 2023..

Annons

Elfsborg skulle behöva få in Zeneli för att se lika starka ut som tidigare och både Hammarby, Kalmar och Värnamo behöver förstärka innan allsvenskan drar igång på riktig. Hammarby är kanske i minst behov av de tre men både KFF och Värnamo skulle må bra av att få in något eller några nyförvärv med hög kvalitet.

Halmstad, Malmö och GAIS har tappat men också ersatt. Sirius har tappat sina två bästa offensiva spelare och det kommer naturligtvis att kännas. Svårersättliga är ordet jag söker. Dock tror jag att de kommer att hitta spelare som kommer att prestera bra. Norrköping likaså. De kommer att värva spelare som kommer att passa in i Alms sätt att spela. Mest orolig är jag för IFK Göteborg. Tappen känns tyngre än förstärkningarna. Även om truppen i sig inte är dålig hade man gärna sett att de tar in någon med pondus och kvalitet som kan ge Askou något extra. I mina ögon är Blåvitt väldigt svårbedömt just nu.

Annons

Ung och såld

Som ung spelare kan det ibland vara svårt att hantera all stress, press och uppmärksamhet som professionell fotboll kan ge. Om nu Kusi-Asare flyttar till Bayern München är det självklart bra för både honom själv och AIK ur flera aspekter. AIK får in pengar som kommer väl till pass. Kusi-Asare hamnar i en miljö som är utmanande men utvecklande och lärorik. Det är en chans för Jonah som är svår att tacka nej till.

Ur en annan synvinkel kan man tänka, hur påverkar det en 16-18 åring att bli såld för summor som är så stora? Det är inte rimligt att tro att en ung kille ska klara av att hantera det utan hjälp. I mitt tycke är det alldeles för ofta unga grabbar hamnar i tuffa sammanhang där de inte får det stöd de behöver. Särskilt om det inte presteras på topp. Jag känner inte Kusi-Asare alls men jag vet att det inte är lätt att vara på allas läppar och få en press på sig som med stor sannolikhet inte är rimlig och därmed inte sund. Hoppas dessa ungdomar som är duktiga rent sportsligt också klarar allt det övriga som fotbollslivet innebär.

Annons

Ha en fin vecka

// Viktor