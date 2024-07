Norrköping behöver bestämma sig

Viktor Elm

Nu är krisen ändå total i en av landets mer anrika föreningar. Norrköping ligger sist i allsvenskan efter 14 spelade matcher med en målskillnad på minus 20! Jag om någon vet att bollen är rund och att den mentala aspekten i fotboll påverkar så mycket mer än vad de flesta kan ana, men visst ska inte IFK Norrköping kunna ligga sist när nästan halva säsongen är spelad?

Alm har fått tid på sig att försöka få ordning på ett lag som under ett par år har haft dilemman att lösa. Arvet efter Riddersholm lämnade inte Alm med någon enkel uppgift. Svaga prestationer och ett sviktande självförtroende var under danskens ledning en stor del av 2023. Alm kom in för att bygga om från grunden och vi som följt Norrköping misstänkte att det skulle ta tid. Laget hade inget fundament, ingen grund att bygga ett stabilt hus på. Truppens sammansättning lämnade en del att önska och behövde absolut stärkas i vissa lagdelar. Efter sex-sju månader vet vi att Alm, tränarstaben, spelartruppen och Norrköping inte kommit särskilt långt på sin vandring mot en stabilitet i sina prestationer.

Annons

Frågan är om Alm kan vända detta tillsammans med spelarna? Jag tror inte det! Tron har tagit slut och alla sådda frön av tvivel har tagit över som värsta sortens ogräs. Norrköping verkar vara ett sjunkande skepp där kaptenen ändå klamrar sig kvar och försöker rädda skutan. All heder för det, men det behövs en förändring! Antingen en ny röst i omklädningsrummet som kan komma med ny positiv energi och ingjuta mod och hopp i den stukade truppen eller ett knippe nya spelare som kommer in som tomma blad utan bagage och som kan bidra med både fotbollskunskap och ny tro. Det första är säkert billigare än det andra och därmed mer troligt. För sist i allsvenskan bör Norrköping inte ligga med det spelarmaterialet att tillgå.

Vi slet ont i Kalmar 2017

Jag har själv varit i en liknande situation. 2017 låg vi näst sist med Kalmar efter 15 omgångar med endast AFC efter oss. Skador på viktiga spelare och därmed en hel del svaga prestationer gjorde att Kalmar FF:s ledning valde att byta ut tränaren samt att värva nya spelare. Handlingskraften som visades i den situationen räddade oss kvar den säsongen. Erton Fejzulahu, Micke Dyrestam och Jonathan Ring med flera bidrog starkt till att vi kunde ändra mindset, skapa en tro på framtiden och framför allt med fotbollskvalitet. Nanne kom in och fick oss att löpa och vi som slitit under våren fick ny luft under vingarna. Därför vet jag vikten av att få in ny energi på något sätt. Det är ett måste och man kan inte vänta för länge. Kanske hade den tränaren vi hade kunnat lösa kontraktet tillsammans med den trupp som byggdes efter det att han fick gå! Det får vi aldrig veta. Något vi däremot vet är att Norrköping har en hel del att fundera på.

Annons

Spöken finns visst

Mjällby har blivit en demon för mästarlaget Malmö. Tre raka vinster talar sitt tydliga språk. Blekingelaget vet hur man slår seriens suveräner. Krigsviljan och organisationen har gjort Mjällby urstarka och ett lag för övre halvan. Adderandet av en tydlig offensiv tanke och ett mod i bollinnehavet gör dem till ett lag för topp fyra. Tro det eller ej men de gulsvarta ser riktigt starka ut i match efter match och det finns inga tendenser till en genomklappning. Centrallinjen är hjärtat som står stabil även när det blåser. Stroud, Herman Johansson och Ståhl är just nu vassa i offensiven och ser outtröttliga ut när de far fram längs kanterna. Stroud har en hel del att lära i defensiven vilket man såg vid tillfällen mot Malmö. Ståhl å sin sida är riktigt vass för tillfället! Modig i sitt beslutsfattande och stark i närkampsspelet. Mjällby som lag och individerna i kollektivet glänser just nu och de har verkligen visat sig vara ett spöke för Rydströms ljusblå armé.

Annons

En 10 000 kronorsfråga är dock varför inte Taha Ali får mer tid i matcher där saker behöver nystas upp? Han stod ensam för en scenförändring när han entrade planen och har så många intressanta kvaliteter att han skulle kunna vara ett namn för det svenska landslaget. Visst saknas vissa delar i hans spel men helheten är absolut okej och spetsen är riktigt vass. Det känns som att han har blivit lidande av att Kiese Thelin och Botheim har fungerat så bra ihop. Spelsättet har därmed förändrats en del och när även Nanasi är mer given än given saknas det ibland plats för Ali. Man tror att det är lätt att vara tränare när man har många bra spelare men det ställer även till det en hel del och gör det svårt att hitta plats för alla spelare som kanske borde spela.

AIK:s fina prestation mot ett visserligen svagt Halmstad gav tro

Annons

AIK tog en imponerande seger i Halland. Det ska sägas att Halmstad inte alls stod att känna igen och flera spelare hos de blå snarare spelade alibispel än att verkligen ta plats. Svedberg joggade lite jämte Salétros vid 0-1 och Granath sprang och dagdrömde några gånger när motståndare löpte runt honom. Sådant beteende håller inte i en allsvensk kontext. Av egen erfarenhet vet jag att det kan hända, men likväl är det inte okej. Haglund kommer säkert vara självkritisk efter måndagens match men som tränare kan man bara jobbet till en viss del. Haglund kan inte springa, täcka ytor och tacklas åt sina spelare. Det måste de göra själva och det ansvaret måste man ta själv. Det är ditt ansvar som spelare att förbereda dig för att ta kampen och springa tills det att du stupar. HBK får hemläxa och måste höja sig redan till nästa omgång där man möter krisande Norrköping.

Annons

Salétros var på bästa spelhumör och visade sin klass. Han fick givetvis god hjälp av sina lagkamrater som alla gjorde precis det de skulle, men den starkaste prestationen stod absolut Salétros för. Stark i defensiven och kreativ i offensiven. Ger man honom så mycket yta som Halmstad gjorde så är han skicklig nog att skapa farliga situationer åt sig själv eller åt andra. Nu är det upp till honom och laget att fortsätta skapa förutsättningar för sådana bra prestationer. För visst är det lite så att när Salétros får mycket att funka så funkar AIK som lag också mycket bättre.

Goitom och hans mannar visade att de har tagit kliv under den korta period som den gamle anfallaren har varit vid rodret. Presspelet skedde med fart och närkampsspelet var betydligt bättre än det har varit i vissa tidigare matcher. AIK gjorde det svårt för Halmstad! Den stora skillnaden är dock spelet med boll. Bollinnehavet under Goitom har utvecklats till det bättre där både variationen och positioneringarna ger laget förutsättningar för att anfalla på ett bättre sätt än tidigare. Salétros får stort utrymme och Faraj, Celina, Pittas och Modesto kan alla spela det spel de är bra på. Vi såg det till viss del mot Kalmar med väldigt tydligt mot HBK. Frågan är hur länge Goitom får chansen att utveckla laget ytterligarr? Är gräset alltid grönare på andra sidan? Jag är inte säker på det.

Annons

Vad stack mer ut?

Billborn hade fått lite ordning på IFK:s offensiv och de skapade mängder med skottlägen mot ett ganska öppet Hammarby. Segern var blytung, poängen viktiga och prestationen i helt rätt riktning.

Hiljemarks inledning kan ingen klaga på. Tre raka segrar och en massa mål gjorda framåt. Moralen att kunna vända på stopptid mot ett hemmastarkt Häcken är imponerande. I nästa omgång väntar en helt annan typ av motståndare i svårspelade Mjällby. Kanske behövs det att Yegbe stänker dit några baljor även då.

Jag gillade sättet BP:s Adam Jakobsen spelade fotboll på. Tekniskt och med en vilja att alltid utmana sina motståndare. I matchen mot Kalmar var det han tillsammans med Kalmars två mittbackar Saetra och Osuji som stack ut lite extra i positiv bemärkelse.

Castegrens och Sirius “fejkade” time out gav resultat då Mattiasson kunde rätta till vissa delar av spelet innan GAIS kunde utnyttja sitt lilla men klara övertag. Alla sätt är bra utom de dåliga!

Annons

Omgångens intressantaste – Divine är ett häftigt namn och inhoppet han gjorde mot Blåvitt lovade gott. Stark i kroppen, tekniskt skicklig och ett hotande passningsspel. Hur länge dröjer det innan han spelar från start?

Omgångens viktigaste kanonmål – Herman Magnusson har nog sällan gjort ett så viktigt mål tidigare. Och vilket mål han gjorde! Volleyn satt som en missil i krysset och skottekniken skulle kunna användas i en instruktionsfilm. Wow!

Omgångens spelare 1 – Adam Ståhl frustade och pustade och gjorde livet surt för MFF:are på Strandvallen. Bra i defensiven och ännu bättre i offensiven.

Omgångens spelare 2 – Anton Saletros härförande insats för AIK imponerade. När han får utrymme att göra sin grej är han fantastisk. För AIK:s skull hoppas jag att mittfältarens form håller i sig framöver.

Annons

Omgångstipset omgång 15

Inget bra omgångstips förra veckan. Nu hoppas vi på bättring.

Sirius – Malmö 1-3

Kalmar – Djurgården 1-1

Värnamo – Häcken 2-2

BP – Hammarby 2-0

Norrköping – Halmstad 1-1

Göteborg – Västerås 1-2

Elfsborg – Mjällby 2-0

GAIS – AIK 2-1

Ha en fin vecka

// Viktor