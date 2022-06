Tack Sverige - nu är vi snart redo för EM-avfärd

Zecira Musovic

Första dagarna av vårt förläger var vi nere i fina Båstad med fantastiska förutsättningar, både på och utanför plan. Träningarna genomfördes på en fin gräsmatta med underbart publikstöd under samtliga träningspass. Boendet var lysande, med havet som närmsta granne och solen på besök just när vi var där. Vanligtvis brukar vi ha monsunregn under våra samlingar, så att vi hade strålande sol och värme är bara det en speciell känsla.

Intresset har ökat och det markant. De gånger vi var utanför hotellet och rörde oss så blev vi ständigt stoppade av människor som alla var intresserade och glada över att vi var där. Folk hade stenkoll och såg fram emot det som komma skall i England. Visst drar landslagskläderna till sig uppmärksamhet när man går mitt i stan, men ett sådant här intresse har jag personligen aldrig känt av förr. Inte längesedan fick man besvara frågor som handlade om vilken sport vi utövar och vilken åldersgrupp vi tävlar i. Smickrande att vi fortfarande ser unga ut och att de intresserade undrar åldersgrupp, men det känns nog aningen hetare när de man möter helt plötsligt vet att det är vi som är damlandslaget och det är vi som snart ska sätta oss på ett plan för att bege oss mot sommarens happening.

Efter dagarna i Båstad så var det dags att sätta oss på tåget upp till Huvudstaden för träningslandskamp mot Brasilien på Friends Arena. Ryktet hade gått att det var en hel del biljetter sålda och förväntningarna började stiga på det matchevenemanget. Skulle vi få slå vårt publikrekord från 2019 innan vi skulle resa till Frankrike för VM då? Det skulle vi. Arenan fylldes med cirka 33 tusen svenska fans, klädda i gult som prydde läktarna på ett imponerande sätt. Nationalsången skulle sjungas. Gåshud igenom hela kroppen. Tänk er att stå där med sitt lag, ha ett EM framför sig och att stå med ett bra välfyllt Friends och sjunga vår hymn tillsammans. För ett par år sedan var det här en dröm, nu blev det till verklighet.

Att få avsluta de sista förberedelserna innan mästerkapet på det sättet kändes väldigt fint. Vinster höjer såklart självförtroendet och det bidrar till ännu mer harmoni i gruppen. Vinster och fint spel är också fint att kunna ge våra fans och den gula väggen som jag bara tror kommer att växa mer och mer. Vi lämnar varandra för några dagar med en känsla av att allt är möjligt tillsammans. Jag ser fram emot söndag. Då drar vi igång på riktigt.