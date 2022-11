Är FC Rosengård klubben med starkast vinnarkultur i fotbollssverige?

Zecira Musovic

När jag entrade föreningen, dåvarande LdB FC, 2013 så blev jag ganska så omgående införstådd med att jag kommit till en förening med en stark vinnarkultur och en ständig strävan efter att bli bättre. Ingenting annat än just en vinst var godkänt och blev det något annat än det, så var det en mycket, mycket mörk dag på jobbet. Både på och utanför plan arbetade vi stenhårt. Vi ville vara bäst på allting. Jag upplevde att vi var ett av de där lagen som man helst av allt ville slå, som man tyckte var för kaxiga och “diviga”. Det kanske vi var, men med all rätt med tanke på vilket hästjobb som lades ner varje dag, från spelare såväl som från de personer som arbetade kring klubben.

Jag minns tydligt känslorna efter en bortamatch mot Hammarby där vi stod som förlorare. Det kändes som om att hela världen hade gått under. I omklädningsrummet var det spelare och ledare som var förbannade, ledsna och uppgivna. Vi hade förlorat en match i ligan. Det var kris. Så såg vardagen ut som en del av damlaget i FC Rosengård och säkerligen ser det liknande ut än idag. Det är kraven som ställs på varandra, att alltid prestera för att vinna. “No excuse to lose” stod det på ett av våra matchställ en säsong. Precis så. Det fanns ingen ursäkt för varför vi skulle förlora och än idag lever det kvar. Det är en kultur som skapats och som underhållits under många säsonger.

Att FC Rosengård tar SM-guld även i år kommer inte som någon överraskning. Många förväntar sig att de ska ta hem det år efter år, inklusive mig själv. Även de själva. Målsättningen är solklar, som många gånger förr; allt annat än en vinst är ett misslyckande. Men med höga målsättningar så krävs det att man har vetskapen om att det medför krav på hårt arbete. Det är personerna kring FC Rosengårds damlag väl införstådda med, de har stenkoll. Det spelar ingen roll att de byter ut spelare varje säsong, att laget blivit till ett av Europas bästa skyltfönster på damsidan, vilket leder till att deras toppspelare sällan stannar alltför länge innan storklubbarna rycker loss dem. Grunden i FC Rosengård är detsamma med Erling Nilsson som en av de viktigaste figurerna i klubbens framgångssaga. Grunden i FC Rosengård är den starka vinnarkultur som har skapats och som är svårslagen. Därefter är det till spelarna att anpassa sig och rätta in sig i det ledet.

Grattis FC Rosengård till ytterligare ett SM-guld att addera till samlingen. I mitt tycke är ni klubben med starkast vinnarkultur i fotbollssverige. En vinnarkultur skapas inte över en natt.