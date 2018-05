Ramos hälsning till Salah efter skadan: "Bli frisk snart"

Real Madrid vann i går Champions League för tredje året i rad genom att slå Liverpool i finalen.

Liverpool fick även se sin storstjärna Mohamed Salah lämna matchen skadad i den första halvleken, vid ställningen 0-0, efter en duell med Reals Sergio Ramos.

Ramos skickar nu en hälsning till Salah på twitter.

"Ibland visar fotbollen dig sin goda sida, andra gånger sin dåliga. Framför allt annat är vi båda kamrater. Bli frisk snart, Salah", skriver Ramos på twitter.

Hur allvarlig Salahs skada är står ännu inte helt klart. Så här sade Jürgen Klopp om skadan på presskonferensen efter matchen:

- Det är en allvarlig skada. Han är förd till sjukhus för röntgen. Det är antingen nyckelbenet eller själva axeln. Det ser inte bra ut, sade Klopp.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah