Avslöjar: Svenske EM-domaren redovisade inte heller Uefa-inkomster: "Skickade in allt för ett tag sedan"

Tidigare i veckan kunde Fotbollskanalen avslöja att tre svenska toppdomare; Stefan Johannesson (numera inte aktiv men domarbas på SvFF), Mohammed Al-Hakim och Martin Strömbergsson, under flera års tid inte redovisat inkomsterna från Uefa i sin inkomstdeklaration.

- Jag har ingen bra förklaring, sa Johannesson, då Fotbollskanalen frågade honom om omprövningsbesluten vi tagit del av från Skatteverket.

Kring årsskiftet skickade alla tre in så kallade självrättelser totalt för runt 1,5 miljoner kronor, inkomster man tidigare inte haft med i sina deklarationer. Då hade Aftonbladet i mitten av december avslöjat att en då åtalad elitdomare uppgivit i förhör att han inte redovisat sina ersättningar.

Nu kan Fotbollskanalen avslöja att Andreas Ekberg, domaren som senare i sommar ska vara huvuddomare under EM-slutspelet också inlett en process att ompröva sina deklarationer och redovisa inkomster från internationellt dömande.

Som en följd av publiceringen kring Al-Hakim, Strömbergsson och Johannesson nåddes Fotbollskanalen av uppgifter gällande att Skatteverket tagit kontakt med Ekberg gällande internationella inkomster. Fotbollskanalen sökte Ekberg under torsdagen och han svarade sent på kvällen, via mejl. Han bekräftar där att även han har inlett ett arbete med att korrigera sina inkomstdeklarationer i efterhand.

"Jag har en kontakt med Skatteverket. Jag har skickat in alla uppgifter för ett tag sedan och tillsammans försöker vi se till att mina inkomstuppgifter för aktuella inkomstår blir korrekta. Jag har varit alldeles för dåligt insatt i det här och det har jag försökt att rätta till."

Fotbollskanalen har under morgonen sökt Ekberg för följdfrågor, exempelvis gällande vilka år det gäller, vilka belopp, om han inte tagit upp några inkomster alls från Uefa och om det var han själv som upprättade kontakten eller om det var på myndighetens initiativ. Ekberg har inte svarat på samtal, men skriver i ett sms:

"Det jag skickade dig igår kan du använda fritt. I övrigt har jag inget nytt att bidra med".

36-årige Ekberg från Lund har dömt internationellt sedan 2013 och enligt Svenska Fotbollförbundets hemsida har Ekberg dömt totalt 81 internationella matcher (per 20191231), bland annat höll han i pipan då Liverpool mötte Red Bull Salzburg i Champions League 2019.

Den 21 april i år kom beskedet att Ekberg, tillsammans med sina assisterande domare Mehmet Culum och Stefan Hallberg ska döma i EM-slutspelet.