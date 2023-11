Lundh: Har ni kris, eller – svensk fotboll måste få en gemensam bild

Helgens måste

Manchester City-Liverpool lördag. Vara med vid lottningen av Svenska cupens gruppspel för herrar. Vid 17:00 i samband med Fotbollslördag Europa drar man grupperna inför våren.

Helgens avstå

Vintersport.

Veckans spanska TV-strid

Real Madrid bråkar med La Liga kring fördelningen av TV-intäkter. Ligan ska ändra på kriterierna för hur man fördelar en fjärdedel av intäkterna. Man ska gå från att basera det på hur många tittare man når (vilket gynnade Real Madrid och Barcelona) till at basera det på hur klubbarna öppnar sig för sändande TV-bolag. La Liga har sålt in kameror i omklädningsrum och när spelare samlas i ring på planen samt mikrofoner när spelarna går av och dricker plus intervjuer med spelare både före och efter matcher. Real Madrid accepterar inte det och har stoppat intervjuer med spelare och ledare plus att man inlett en rättslig strid. Nu gick domstolen på La Ligas linje ännu en gång. Återstår att se om Real Madrid ger sig eller inte.

Veckans Fifa-ersättare i TV-spelsvärlden

Fifa och EA Sports kunde inte komma överens kring betalningen för namnet på det klassiska TV-spelet som man gett ut sedan 1993. Fifa ville dubbla intäkten på 1,6 miljarder kronor om året, men det nobbade EA Sports. Numera heter spelet EA Sports FC 24 och nuverkar EA Sports få till samarbeten med Uefa i stället. Bland annat kommer det finnas möjliga uppdateringar av spelet i samband med EM 2024 i Tyskland. Plus att Uefa och EA Sports ska lansera e-sportturneringen eEuro. EA Sports har även klivit in som sponsor för damernas Champions League.

Veckans kvalsmocka

Brommapojkarna knockade Utsikten direkt i första matchen. 0-7. Förnedring. Blir allsvenskt herrspel på Grimsta även 2024.

Veckans dokument

Min kollega Andreas Sundberg har gjort ett rejält dokument på sex delar över hur agentfirman Universal blev en maktspelare i svensk fotboll. Från tiden när man tog över Alexander Isak efter budgivning mellan olika agenter fram till den senaste tidens händelser. Del 1 finns här. Sedan är det bara att läsa del för del.

Veckan nya VAR-varv

VAR var uppe på fotbollsförbundets Representantskapsmöte under fredagen. Juristen Tobias Tibell hade en dragning för att putsa på VAR-bilden. Tveksamt om det går hur man än hänvisar till allt från domslut till att många i svenska folket är positiva i en undersökning. Det är en kamp som lär pågå framöver.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Jag har en spännande kandidat som man inte hört ett ord om. Det är dansken Jon Dahl Tomasson. Tog Malmö till 2 raka sm guld, jag tror det var 2020 och 2021. Står för dansk offensiv fotboll, som skiljer sig från vårat förlegade 4-4-2. Han bör ju inte kosta skjortan som Potter, men är minst lika bra. Nu vet inte jag hur kontraktet med Blackburn ser ut. Sedan var han assisterande med Harieide i danska landslaget under 4-5 år. Jäkligt spännande, tycker. Kommer väl nån avdankad från allsvenskan, tyvärr, tror jag. Enkelt och billigt tycker dom säkert. Mvh Ulf.

Svar: Jon Dahl Tomassons namn har dykt upp då och då och sett till hur många SvFF verkar kontakta finns han säkert på listan av möjliga förbundskaptener. Jag tror dock att han är lika ointresserade som Potter med tanke på att han gjort det bra i Blackburn och att han är nära ett ännu bättre jobb. Avdankad från allsvenskan? Min tro är att du fick upp ögonen för Tomasson efter jobbet i allsvenskan.

Veckans moderna fotboll

Paris SG öppnar inom kort sin tionde butik utanför Frankrike. Denna gång i Toronto. Sedan tidigare finns PSG-butiker i New York, Los Angeles, Miami, Las Vegas, London, Tokyo, Nagoya och Seoul. Verksamheten att sälja PSG-prylar är mycket framgångsrik och man passerade en miljard kronor i intäkter senaste året. Givetvis finns det flera PSG-butiker i Frankrike också och även de genererade en vinst. Paris SG tar inga stora riskera med expansionen utan det handlar om amerikanska företag som Lids och Fanatics som ser till att få fart på verksamheten som både handlar om e-handel och butiker. En faktor är också att PSG jobbar med Nike och framför allt undermärket Jordan. Paris SG har avtal med Nike till 2032 men bara garanterade två år till med Jordan. Ännu har inte PSG släppt helårsresultatet men det lutar åt en rekordomsättning på närmare nio miljarder kronor.

Veckans varning

Kunde tyvärr inte gå på heldagskonferensen om matchfixning i veckan, men noterar att polisens ”satsning” i spåret av den nedlagda Aktionsgrupp Idrott ifrågasätts i Expressen. Dan Korhonen på Svenska Spel är snäll när han ser risker och inte vill såga den vid fotknölarna. Klart att det är ett problem att idrotten inte får hjälp. Oavsett att det finns allvarligare brott att syssla med för polisen är det givetvis negativt att idrotten lämnas och man inte samlar kunskap.

Veckans fotbollsledare som gillar makten

Javier Tebas har sagt sig kliva av som ordförande för La Liga för att kunna väljas om igen. Han har suttit sedan 2013 och aldrig riktigt utmanas och kan omväljas efter 23 december för fyra nya år. Då ska Tebas leda La Liga till december 2027.

Veckans blivande League 1-manager

Pep Guardiola säger att han stannar i Manchester City om klubben blir nerflyttad till League 1. Onekligen en spännande tanke med Guardiola i League 1. Han säger att det är större möjlighet att han blir kvar om det blir spel i League 1 snarare än om det blir spel i Champions League. Han förlängde kontraktet med City för ett år sedan och det sträcker sig över 2024-25.

Veckans Fifa-förstärkning av kassan

Qatar Airways har förlängt sitt avtal med Fifa och blir en av de främsta sponsorerna fram till 2030. Därmed ingår VM för herrar 2026 och 2030 samt för damer 2027 plus ungdomsturneringar. Qatars flygjätte har sponsrat Fifa sedan 2017 och var den sponsor som betalade mest till Fifa i senaste fyraårscykeln, enligt Sportbusiness. Qatar Airways gjorde en vinst på 13 miljarder kronor senaste året, och det mycket tack vare VM i Qatar.

Veckans läsarbrev II

Hej, Säg den arbetsgivare som är bra på att tömma en person som slutar på erfarenheter? De flesta lägger 100 000-tals kronor på konsulter och tester vid rekrytering men är urkassa på avtackningar och "avrustningssamtal" där den anställde också kan vara helt ärlig. Men rätt. Janne o Peter har lärt sig massor på vägen. Pb

Svar: Bara för att fler arbetsgivare gör samma misstag som SvFF betyder inte att det är rätt. Apropå krönika häromdagen. Det finns naturligtvis fortfarande tid för SvFF att lära sig mer om jobbet och vad som går att förbättra.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof En grej kan vara att kopiera upplägget för Tvpucken. Så kallad Tvbollen för ungdomar under 16 år Mvh Gunnar

Svar: Det var SVT som drog i gång TV-pucken 1959 och den har levt vidare även om man visar färre matcher nu för tiden. Fotboll är definitivt en möjlighet.

Veckans e-mejlutbyten

Flera gånger har det framkommit att den brittiska staten gjorde allt för att Saudiarabien skulle få köpa Newcastle United. Premier League höll emot, inte minst på grund av den saudiska piratsändaren BeoutQ som kapade qatariska Bein Sports sändningar. Bein Sports pumpade in miljarder till Premier League och låg på ligan om att inte låta Saudiarabien köpa den engelska klubben så länge piratsändaren fick fortsätta. Nu har The Athletic kommit över nya e-mejl som visar att den brittiska staten hade kontakt med Premier League och satte tryck på ligan att låta affären ske. Något som Premier League hela tiden har förnekat. Dessutom framgår i materialet som man kommit över att det var viktigt för Storbritannien att affären blev av. Varför kan man undra? Ja, det är uppenbart att handeln mellan länderna (som ökade med 68 procent senaste året och nådde 235 miljarder kronor) spelar en stor roll. Då vill man inte ha något som stör.

Veckans stökiga diplomatik

En tidigare butler till PSG-basen Nasser Al-Khelaifi är dömd till döden i Qatar, enligt Le Monde. Det är en invecklad historia där butlern anklagat Al-Khelaifi för brott och motanklagelser följt. Nu befinner sig butlern långt från Qatar men domen gör väl knappast att han vill ta sig till Doha.

Veckans Leeds United

Usal 1-1 borta mot Rotherham. Premier League känns långt borta.

Veckans låt

”Your Mind Is Not Your Friend” – The National, Phoebe Bridges.

Veckans amerikanska fotboll

Philadelphia Eagles har fått upp farten och slog Kansas City Chiefs i måndags. Står på 9-1 och Super Bowl LVIII i Las Vegas hägrar.

Veckans poddgäst

Tottenhams svenska tränare Robert Vilahamn är gäst och talar om målet att ta klubben till toppen, om varför han skiftade från att träna herrar till damer, om det missade SM-guldet med Häcken och om varför han slarvade bort sin spelarkarriär. Sedan tidigare finns över 415 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!