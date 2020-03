Lundh: Kampen om pengar och överlevnad har bara börjat - och det blir inte vackert

Helgens måste

Ingenting, tyvärr. Coronavirusets framfart gör att allt försvinner. Även Svenska cupens kvartsfinaler föll bort.

Helgens avstå

Stora folksamlingar.

Veckans rullande huvud

Carlos Cordeiro var fram till i torsdags ordförande för USA:s fotbollsförbund men fick lämna posten efter att förbundets strategi inför den kommande rättsprocessen kring diskriminering av landslaget för damer blev känd. Det visade sig att förbundet i sin inlaga skrivit att damlandslaget inte borde tjäna lika mycket som herrarna eftersom att ”det enligt odiskutabel vetenskap kräver större skicklighet” att spela för herrlaget, vars spelare också ”bär ett större ansvar”. När det kom ut så valde landslaget att spela matchen mot Japan i träningsturneringen SheBelives Cup med tröjorna in och ut så att förbundets märke inte syntes, men däremot kunde man se de tre stjärnorna som symboliserar vad man vunnit. Kolla in tröjorna här. Trycket på Cordeiro som påstod att han inte granskat allt blev för stort och han klev till slut av då situationen var ohållbar trots att han försökt be om ursäkt. Händelserna lär stärka landslagets möjligheter att faktiskt få skadestånd av förbundet för de år då man anser sig ha fått för lite betalt sett till intäkterna som man genererat. Nu kliver Cindy Parlow Cone in och tar över på kort sikt. Återstår att se om förbundet vill få en snabbare lösning eller om det trots allt blir en rättsprocess.

Veckans turnénytt

Med tanke på det rådande läget skjuter vi upp följande livepoddar till i höst:

13 mars: Scalateatern, Stockholm – Jonas Olsson, Janne Andersson

14 mars: Frimis salonger, Örebro – Pelle Blohm, Nordin Gerzic

Troligen blir det nya datum i september. Tråkigt att inte köra men givet att göra skiftet. Köpta biljetter gäller nya datum. Frågor? Då finns svar via länkar i denna artikel.

Vi avvaktar och återkommer kring följande planerade livepoddar i nästa vecka:

19 mars: Landskrona teater, Landskrona – Claes Cronqvist och Daniel Nannskog

20 mars: Kalmar teater, Kalmar – Petter Wastå

21 mars: Malmö live, Malmö – Yksel Osmanovski, Jonnie Fedel, Zećira Mušović

Veckans genomförda turnéstopp

Det hann bli fyra framträdande: Göteborg, Uppsala, Lund och Norrköping. Det var väldigt roligt och jag är mycket tacksam gentemot alla som kom och lyssnade och givetvis glad över alla generösa gäster som bjöd på både anekdoter och skratt men även en hel del allvar. Vill ni få en känsla så kan ni se detta från premiären i Göteborg.

Veckans tröjaktör

Craft har flyttat fram positionerna kring fotbollsdräkter och det är mycket med filmen om Blåvitts nya tröja som är riktigt bra. Gillar att även damlaget är med i filmen.

Veckans gästspel

Var med i Värvet i veckan och pratade om allt från journalistisk och bokskrivande till att göra en VM-låt och varför restaurangkarriären dog.

Veckans läsarmejl kring ÖFK

Obegripligt att du inte har något viktigare att blogga om i dessa tider. Öfk och förbundet är ganska uttjatat. Rolf

Svar: Det blogginlägg du hänvisar till publicerades 24 februari. Så det är knappast vad jag bloggar om i dessa tider. Kämpa.

Veckans läsarbrev

Hejsan Olof, En tanke nu när säsongen kommer skjutas upp etc, vore det inte ett gyllene tillfälle att man inför höst/vår nu på prov under 1 säsong? Mvh Ola

Tack för underhållningen i alla mot alla. Vilket utomordentligt tillfälle att införa höst-vår i svensk fotboll Leif

Svar: Det lustiga är att svensk klubbfotboll fortfarande spelar vår-höst på prov efter att fotbollsförbundet övertygade klubbarna om att gå med på det inför VM på hemmaplan 1958.

Den så kallade ”Maratonallsvenskan spelades över 33 omgångar istället för över 22 som brukligt och man spelade hösten 1957, våren 1958 och hösten 1958. Man tog beslut på årsmötet i mars 1957 där 112 röstade för förslaget och 95 emot och det hette att man skulle återgå, men det har aldrig hänt utan man har kört på med vår-höst därefter. Även om det gynnar svenska lag i Europa har jag svårt att se att det sker, men inget går att utesluta efter coronavirusets framfart.

Veckans jobbiga insikt

Sociala medier har givetvis sina fördelar men efter att ha tagit del av dem de senaste veckorna och hur en del har alla svar kring coronaviruset och vad man ska göra och inte göra. Rätt deppigt.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Läste det du skrev om ÖFK, HIF och ÖSK:s tvångsnedflyttning och skulle vilja reda ut ett vanligt missförstånd – det att ÖSK redovisade ett underskott och därför blev nedflyttade. Det gjorde inte klubben. ÖSK redovisade ett överskott vilket styrktes av klubbens revisorer. Och för att det inte skulle vara några som helst tveksamheter togs även en second opinion in från ytterligare en auktoriserad revisor. ÖSK degraderades när förbundet valde att gå in i räkenskaperna och göra en annan värdering än klubben och de två revisionsbolagen. Till sist handlade allt om en värdering av spelartruppen som man menade var felaktig trots att de aldrig kunde hänvisa till några bestämmelser för hur den skulle gå till. En av ÖSK:s revisorer sa däremot ”Förbundet kan ha vilka idéer som helst men vi är revisorer och måste följa svensk lagstiftning”. Även efter degraderingen fortsatte men att redovisa spelartruppen efter samma principer eftersom man menade att det var det enda riktiga sättet (vilket man också fick stöd för från ledande experter under processens gång). Så det där med att ÖSK bröt mot reglerna köper jag inte. Föreningen var däremot misskött i minst ett par år innan degraderingen, vilket förbundet var hjärtligt trött på. När så ett gäng rika finansiärer klev in fem i tolv (det hade gått in med mer pengar om de anat att förbundet skulle ha en annan tolkning) var det redan för sent för förbundet. De hade redan bestämt sig och vill nog också visa för alla den där elitlicensen som folk sa inte var på allvar, ändå gällde. Med vänlig hälsning, Mats

Svar: Tack för mejl, och det finns ju olika syn på det här men intressant. Det man lätt glömmer bort är att både klubbarna och distrikten där klubbarna finns utgör SvFF. Det vill säga om förbundet bestämt sig för något så var det en process där även ÖSK varit med och utformat regler.

Veckans föreningsdemokrati, eller?

Intressant motion kring ägarfrågan i Hammarby. Det slutade dock med att de tre medlemmarna fick nobben och att det blir svårt att få insyn i aktieägaravtalet. Vilket går att läsa mer om här.

Veckans sponsring

Nent går in i Helsingborgs IF:s damsatsning och ska synas på herrlagets tröjor med varumärket Viaplay. Om nu Sef och Discovery tillåter det. Ändå udda av Nent att bara sponsra Helsingborg. Eller kommer det fler klubbar? Eller hänger det ihop med att Nents koncernchef Anders Jensen bor norr om stan och att HIF uppvaktat honom.

Veckans läsning

Max von Sydow gick i veckan bort och det var tydligt att han avslutat Sverige sedan många år. Var ju fransk medborgare. Gillade Vi-artikeln där Anna Hedelius på olika sätt försökte nå fram till honom. Fint porträtt av Julian Nagelsmann som nu basar över RB Leipzig. Även en bra skildring av Marcelo Bielsa i Guardian.

Hade glömt bort Christian Daum som skulle bli tysk förbundskapten men föll på sin expansiva livsstil med bland annat kokain.

Veckans SvFF-offensiv mot ÖFK

Bra att förbundet åtminstone ställde frågorna till klubben om sponsoravtalet.

Veckans tecken på att polisen inte vill ha dialog

Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer skildrar i en tråd på Twitter hur svårt det är för klubbarna att få besked och förklaringar kring polisens agerande kring inskränkningar.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof! Svenska klubbars ekonomi. Det känns ständigt aktuellt med klubbarnas egna kapital, skulder och i förlängningen även klubbarnas elitlicens och konkurrenskraft. Jag har några funderingar kring detta. Jag förstår att detta är stora frågor som kanske inte har några korta svar men vore tacksam om det är möjligt. Och som du kommer förstå har jag noll koll.Får en svensk klubb ta emot obegränsat med bidrag/gåvor (från t ex kommunen/företagare/supportrar/insamlingar) eller är det på något sätt begränsat till klubbarnas omsättning? Jag tänker lite i jämförelse med UEFA:s regler för Fair Play (FFP). Jag förstår att det kanske inte är helt jämförbart p.g.a. 51-procentsregeln. Och sedan har vi skulderna. Får en klubb ha obegränsat med skulder (till t ex kommunen/sponsorer/företag) så länge det inte finns ett aktiverat återbetalningskrav från långivarna och ärendet kanske gått vidare till kronofogden? Jag tänker på att vissa skulder kanske saknar uttalad avbetalningsplan. Eller är alla slags skulder lika illa när det kommer till elitlicensen? Bästa hälsningar Mats

Svar: Första frågan är intressant och det är klart att om någon skulle skänka en halv miljard till en svensk klubb så hade det varit spännande att se om FFP gick i gång. Reglerna är att man får göra en begränsad förlust över varje treårsperiod och att ägaren får inte täcka upp förluster större än runt 300 miljoner. Dessutom får man satsa pengar på akademi, damer, arena och träningsanläggning utan att det räknas till förlusten. Hittar inte fakta om hur en gåva fungerar, men med tanke på att uppblåsta sponsoravtal är fel så är det möjligen att en gåva är fel om den täcker en förlust som är större än vad reglerna slår fast. De enda ”skulder” som är okej är sådana som är villkorslösa, dvs att man inte behöver betala dem. Det var så HIF hade det med Helsingborgs kommun.

Veckans låt

”Lick the Bag” – Viagra Boys.

Veckans Leeds United

Rädslan över följderna när coronaviruset hotar ligaspelet när Leeds nu leder Championship och är närmare Premier League än på många år är given. Vore typiskt om man inte kan spela klart och räknar bort säsongen. Det är lite ”Groundhog Day” över Leeds.

Veckans poddintervju

Malmös Arnór Ingvi Traustason är gäst. Talar om Malmö under nye tränaren, om att bli var i allsvenskan, EM-hopp med Island och skillnaderna mellan Lagerbäck och Hamrén. Sedan tidigare finns närmare 260 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.