Svenske veteranen utvandrade till Norge 2006: "Alla vill slå Sverige - det bästa de vet"

Det har gått tretton år sedan Mattias Moström utvandrade från Sverige till Norge. Den offensive pjäsen lämnade då AIK för Molde och i den norska storklubben har han blivit kvar. Totalt har han gjort över 300 matcher för klubben. Har han bytt fot och gått och blivit norrman under sina år i grannlandet i väst? Absolut inte. När Sverige ställs mot Norge i EM-kvalet på Ullevål, Oslo, råder det inga som helst tvivel om vilket lag som 36-åringen kommer att heja på.

- Jag är jättesvensk och jag hoppas självklart på Sverige, men jag tror det blir tufft och framför allt nu när Sverige har så många borta. Det hade blivit tufft annars också, men Norge har blivit mycket bättre. De har något nytt på gång med många spännande spelare.

Hur går snacket i Norge inför landskampen?

- Det har varit ganska lugnt nu, det var ganska mycket snack när lottningen kom. Men det är prestige. Alla norrmän vill slå Sverige, det är det bästa de vet. Det spelar ingen roll om det är fotboll, hockey eller whatever.

En vinst för Sverige skulle även betyda mycket mycket Moström själv. Annars lär han få en del gliringar.

- Jag hoppas att vi inte förlorar för då blir det tufft. Det är bara hoppas Sverige vinner så att jag får lugn och ro, säger han med glimten i ögat.

