Scouten pekar ut de norska hoten: "En riktigt bra spelare"

På tisdag ställs Blågult mot Lars Lagerbäcks Norge i EM-kvalets andra gruppspelsmatch. Sverige reser till Oslo med en seger mot Rumänien i ryggen i vad som blir en nyckelmatch för att skaffa sig en bra position i den förmodade kampen bakom Spanien i gruppen.

Norge inledde kvalet med att förlora just mot Spanien i Valencia, men gästerna var nära att knipa en poäng. Sergio Ramos klev dock fram på straff och chippade in segermålet under slutminuterna.

Vad är det då som väntar Janne Andersson och de övriga på tisdagen? Huvudansvaret för att presentera alla svagheter och styrkor är landslagets scout Roger Sandberg.

Han konstaterar att Norge kommer att bli en hård nöt att knäcka.

- En svår motståndare, Norge är svårslaget. De har väldigt bra resultat senaste året, inte minst på hemmaplan där de är obesegrade, så det kommer att bli tufft.

Hur ser du på matchen mot Spanien?

- Det är bara att konstatera att man är jäkligt svårslaget och även om de är så att Spanien kunde lett matchen med ett par bollar i halvtid så står de emot och de jobbar väldigt hårt och är fysiskt starka. Sedan i slutet av matchen så är det 1-1 ett tag och det hade mycket väl kunnat sluta det också.

Han pekar bland annat ut fasta situationer och omställningsspelet som två av lagets styrkor. Totalt sett är det fyra spelare som han höjer ett varnings finger för.

- Jag tycker att Joshua King är en riktigt bra spelare och han är ordinarie i ett Premier League-lag (Bournemouth). Sedan har du Ödegaard (Martin), Mohamed Elyounoussi och Stefan Johansen som är riktigt bra alternativ på yttermittfält och som alla tre är duktiga på att ta sig in i banan och skapa lägen därifrån. Och på fasta situationer är det några spelare som sticker ut, som vi definitivt måste se upp med.

På motståndarbänken sitter som bekant Lars Lagerbäck, den tidigare svenske förbundskaptenen. Under Lagerbäck har Norge fått ett lyft och Roger Sandberg menar att den svenske coachen överraskat honom en aning, baserat utifrån vad han sett av lagets spel.

- Jag tycker att han har överraskat lite om man tittar på deras matcher från sommaren och framåt. De spelar med ett mycket högre försvarsspel i stora delar av matcherna än vad han gjorde med Island eller med Sverige. De jobbar mycket med direkt återerövring, vinna tillbaka bollen direkt då de tappar den och det har varit en framgångsfaktor under hösten för dem. Om man ser det som en överraskning så tror jag säkert att det kommer att vara en del av deras matchplan på tisdag.

Samtidigt menar Sandberg att Sverige i grunden ska vara snäppet vassare.

- Det är min övertygelse om att vi bör vara det bättre laget, men med det sagt så har jag ändå extremt stor respekt för Norge, framför allt på hemmaplan. Det kommer att bli stentufft men kommer vi upp i normal nivå så har jag stora förhoppningar.

Sandberg, som skämtade om att hans ”dagsform” är bra då han prickade in alla spelare i Rysslands startelva i Nations League, är bara osäker på en, max två positioner vad gäller hur Norge kommer ställa upp.

- Jag tror nog att jag har ganska stor koll, det är möjlighet en eller max två positioner som jag är osäker på. Det är yttermittfältet där det finns tre bra alternativ (nämnda Elyounoussi, Ödegaard och Johansen), det är tre stycken som slåss om två platser. Frågan är vem som kommer starta, men jag har en idé och jag har en tanke kring vem jag tror. Sedan skulle det möjligtvis kunna vara en av de forwards som startar tillsammans med Joshua King.