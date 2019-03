Öster-tränaren hyllar nyförvärv: "En av de mest spännande i den här serien"

Öster-mittfältaren Carl Johansson, 20, var under förra säsongen utlånad från Kalmar FF till Östers IF och lämnade i vinter KFF permanent för flytt till superettan-klubben. Christian Järdler berättade under dagens upptaktsträff att det var hans första spelarköp - och berömde därefter 20-åringen, som i fjol stod för sex mål och två assist på 29 matcher i superettan.

- Jag tycker att ”Calle” är en otroligt spännande spelare och jag fick nu rapporter om att han även gjort en bra U21-landslagsmatch från start i dag nere i Spanien mot Skottland. Jag skulle vilja säga att han är en av de mest spännande spelarna i den här serien. Jag tror mycket på honom, säger Järdler till Fotbollskanalen.

Järdler beskriver mittfältaren som en spelare som bland annat är bra på att ta sig ur små ytor på planen.

- Jag tycker att han har ett väldigt fint driv med bollen, är stark, bra i små ytor och kan slingra sig ur med kroppsfinter. Nu behöver han också göra poäng, vilket han gjorde med sex mål under hösten, så det finns mycket i honom som är spännande. I fotboll finns det bara två sätt att tjäna pengar - sälja spelare eller spela i Europa. I vårt läge är det lättare att börja sälja spelare än att säga att vi ska spela i Europa. Det är en lång väg dit, så för mig var det viktigaste jag gjorde med truppen i vinter att köpa loss ”Calle”, säger tränaren.

Järdler utvecklar vidare att värvningen av Johansson är en början på en framtida strategi. Han vill se att Öster värvar fler lovande spelare i framtiden för att sedan kunna sälja dessa vidare.

- Man får börja någonstans och eftersom att jag är väldigt god vän med Jens Gustafsson (Norrköpings manager) och han hade mig, så pratar vi ofta och jag tittar rätt mycket på Norrköping. Om man går fem år tillbaka i tiden och kanske lite till, så var Norrköping en superettan-klubb och hade det rätt körigt med ekonomin, så det var inte så mycket som var storslaget då och man måste börja någonstans, säger han.

- Vi har rätt saker och är tydliga med att vi jobbar långsiktigt och väldigt tydliga med att vi tror på det vi gör. Vi skiter i om vi förlorar tre matcher i rad eller vinner, då vi ändå kör på samma sak. ”Calle” är ett första steg att hitta någon ung med potential och vi är redan ute efter att hitta nästa. Om vi får sålt någon kan vi investera i någon ny, så det är så man får börja. Norrköping säljer ju nu spelare för 50 miljoner kronor och det kommer vi såklart inte att göra, men man får bygga över tid, fortsätter han.

Johansson skrev på ett kontrakt över tre år med Smålandsklubben.