TV: MFF bröt cupsviten - mästare efter straffrysare

På ett fullsatt Tele2 Arena (29 214 åskådare) spelades under torsdagen finalen i svenska cupen på herrsidan, mellan Hammarby och Malmö FF. Bajen gick in i matchen med en 3-0-seger mot IFK Norrköping i bagaget, medan MFF kom till Stockholm med tre raka förluster i allsvenskan.

Inför matchen sa MFF:s tränare Milos Milojevic att alla spelare förutom David Edvardsson och Adi Nalic var uttagningsbara. Men när startelvorna släpptes en timme innan avspark saknades en rad stjärnor ändå. Anders Christiansen, Johan Dahlin, Jonas Knudsen och Niklas Moisander var alla utanför truppen. Bajen fick i sin tur klara sig utan målvakten Oliver Dovin, som åkte på en smäll senast mot IFK Norrköping.

Redan i den tredje minuten hotade Hammarby offensivt. Darijan Bojanic drog till på volley från en position nära straffområdeslinjen, men det hårda skottet gick på MFF-keepern Ismael Diawara, som räddade.

Malmös hetaste chans i första halvlek? När Jo Inge Berget sköt utanför från relativt långt håll efter en dryg kvarts spel.

Bara minuter innan pausvilan var sedan Bajen nära att ta ledningen. Inbytte Hugo Larsson tappade boll på mitten, varpå de grönvita kunde få till ett farligt två mot en-läge. Men Williot Swedbergs avgörande pass för att göra Gustav Ludwigson helt fri i straffområdet blev misslyckad.

- Vi håller i bollen och vinner tillbaka den snabbt. De får inte ha så mycket boll, men vi måste vara noggrannare. Vi kunde gjort 1-0, sa Hammarby-kaptenen Bojanic till SVT i halvtid.

I den andra halvleken hade lagen länge svårt att skapa några stora farligheter. Men i den 78:e minuten brände det till. Williot Swedberg fick bollen och yta på vänsterkanten, varpå han bröt in i straffområdet och kom till avslut från nära håll. Men Ismael Diawara räddade skottet. Bara minuten senare var Swedberg återigen nära att näta. Då snurrade han bort en MFF-back efter inspel från kanten och sköt utanför.

MFF var i sin tur nära att avgöra i den 90:e minuten. Mittbacken Dennis Hadzikadunic blev ren framför mål på en inläggsfrispark, men nickade utanför från nära håll.

Finalen gick till förlängning. Tidigt in i den såg Veljko Birmancevic ut att dundra in ett långskott i nät, men Hammarbys målvakt Davor Blazevic lyckades styra upp den i ribban. I den 104:e minuten stod Blazevic för en ny vass räddning, då på en nick av Ola Toivonen.

I slutet av andra förlängningskvarten ropade Bajen-spelarna på straff efter att Malik Abubakari dragit omkull Bjørn Paulsen med en tröjdragning, men domaren vinkade avvärjande.

- Det är en ordentlig tröjdragning, säger C Mores expert Marcelo Fernandez:

- Det är en jättetydlig straff, fortsätter han.

Inget av lagen klarade av att spräcka nollan i förlängningen och därför fick stormötet avgöras genom en straffläggning. Den vanns av MFF, som därmed blev cupmästare för första gången sedan 1989.

- Nu är jag lite skakig faktiskt. Det är förlösande. Den här typen av avgörande är inte för de svaghjärtade. Nu är man lycklig. Det är eufori rakt igenom, säger MFF:s sportchef Andreas Georgson till Fotbollskanalen.

- Jag är imponerad över killarna, hur de lyfter och blir bättre och bättre i förlängningen. Det känns jäkligt bra. Det är grymt, jag är stolt.

Hur upplevde du den här långa cupfinalen?

- Jag sa till mig själv innan att: "Det är sådana här ögonblick man drömmer om, nu ska jag njuta". Men jag kan inte påstå att det var någon njutning direkt. Det var nervöst, jämn match och man kände att små marginaler kan avgöra. Då sitter man med hoppet, och i dag gick det vägen.

Hur Andreas Georgson ser på att cupsviten från 1989 är bruten?

- Jag har säkert hört det där i 17 år, sedan jag började i MFF. Så det är skönt. Den behöver vi inte höra nu på ett tag, nu är det 2022 senast i stället, och det ska helst inte gå lika lång tid till nästa gång, säger han till Fotbollskanalen.

Toivonen är i sin tur också lycklig efter finalen.

- Jag är glad och lättad. Vi har en tuff period bakom oss och vi visade verkligen moral i laget och spelade en rätt okej match. Det var en tillknäppt, rätt tråkig match, men vi gjorde kanske också dem tråkiga. I slutändan var vi väl närmast att vinna på ordinarie tid och förlängning, men vi var kalla när det väl gällde och "Ismo" (Ismael Diawara) knöt ihop säcken på ett bra sätt, säger han till Fotbollskanalen.

Du var väl också med och knöt ihop säcken?

- Det är väl vårt jobb att slå in dem, även om det var lite mer pirrigt än normalt när man stod där som nummer fem.

Toivonen menar vidare att det betyder mycket med en cuptitel.

- Det är stort. När jag kom hem kom jag och Daniel (Andersson) överens om att jag kom hem för att vinna titlar och det har blivit några sedan jag kom hem. Det vackra är att det inte är slut än.

På frågan om det är skönt att ta död på MFF:s negativa cuptrend är svaret:

- Så är det. Jag tror bara att det är Jonnie (Fedel) som varit med och han har tjatat om det varje dag. Första året när jag kom tillbaka förlorade vi när Behrang (Safari) råkade halka och på förlängning, och förra året var det ett riktigt debacle med uttåg i gruppspelet. Det har varit surt under min tid här, och under min första runda i klubben gick det heller inte alls bra. Folk förväntar sig att vi ska vinna cupen och det gör vi också. Det har varit en torka under väldigt många år, så det är skönt att äntligen ta hem den för klubben och staden, säger Toivonen.

Hur ska ni fira?

- Jag vet inte. Ungtupparna verkar i varje fall på G, så jag får nog bara hänga med.

Sergio Peña och Nahir Besara inledde straffläggningen med varsin miss. Avgörandet kom sedan i den femte straffomgången då Ola Toivonen gjorde 3-4. Därefter missade Astrit Selmani vilket säkrade cuptiteln 2021/2022 för Malmö FF.

Straffläggningen:

Miss. Sergio Peña, Malmö.

Miss. Nahir Besara, Hammarby.

0-1. Veljko Birmancevic, Malmö.

1-1. Mads Fenger, Hammarby.

1-2. Jo Inge Berget, Malmö.

2-2. Bubacarr Trawally, Hammarby.

2-3. Martin Olsson, Malmö.

3-3. Abdul Khalili, Hammarby.

3-4. Ola Toivonen, Malmö.

Miss. Astrit Selmani, Hammarby.

Hammarbys lag: Davor Blazevic - Simon Sandberg (Björn Paulsen 99), Edvin Kurtulus, Mads Fenger, Mohanad Jeahze - Nahir Besara, Loret Sadiku (Jeppe Andersen 99), Darijan Bojanic (Abdul Khalili 91) - Gustav Ludwigson (Dennis Collander 83), Astrit Selmani, Williot Swedberg (Bubacarr Trawally 83).

Malmös lag: Ismael Diawara - Felix Beijmo (Eric Larsson 46), Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Martin Olsson - Erdal Rakip (Malik Abubakari 106), Oscar Lewicki (Hugo Larsson 30) - Jo Inge Berget, Sören Rieks (Sergio Peña 66), Veljko Birmancevic - Isaac Kiese Thelin (Ola Toivonen 66).