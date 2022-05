SvFF bekräftar - flera personer skadades under cupfinalen: "Hade kunnat bli riktigt otäckt"

Malmö FF besegrade Hammarby i cupfinalen efter ett stort straffdrama. När Astrit Selmani missade den avgörande straffen tog sig fans in på planen och stämningen var hotfull.

Efter matchen träffar Fotbollskanalen SvFF:s säkerhetsansvarige, Martin Fredman.

- Nu har vi haft ett eftermöte och diskuterat. Det är en gruppering av Hammarbys fans som tog sig igenom med beslutsamhet och stort våldskapital. Man kom långt, men ordningsvakter och polis vände på detta och det är jag väldigt glad för, för jag tror att det här hade kunnat slutat väldigt illa om det hade fortsatt. Det är ju en beslutsamhet och våldsamhet i den gruppen som jag var väldigt glad att det avbröts. Det hade kunnat bli riktigt otäckt, säger han.

ANNONS

- Det är ett misslyckande för den delen av supportrarna, men trots allt en framgång ur ett arrangörsperspektiv ihop med polis och ordningsvakter att vi fick stopp på det. Till slut fick vi tillbaka den här pöbeln. Det fick mycket film och annat som vi får se på. Det är polis som får driva utredningen. Men ingen skadades. Domare och spelare kom av plan.

Inga skadades?

- Inte efter matchen, men under matchen har vi folk som har skadats. Vi hade sammandrabbningar på läktaren mellan supportrar under matchen. Det var en mixad publik och det var mycket känslor. Det var slagsmål. Vi har någon knäskada och så någon personal som fått någon stol i huvudet. Flera personer fick lämna arenan. Kritiken måste riktas mot personerna som tog sig in. För mig var detta ett våldsamt upplopp. Men filmmaterialet får visa.

ANNONS

Det var SvFF:s arrangemang - landar ansvaret hos er då?

- Det är ju Svenska Fotbollförbundets arrangemang, och där får vi ta ansvar inför polismyndigheten kopplat till ordningslagen. Men däremot är fotbollens regelverk tydligt, att varje lag ansvarar för sina supportrar. Så Hammarbys delegat får skriva sin rapport.

Vad kunde gjorts annorlunda?

- Vi har byggt och bemannat utifrån en plan där vi vill att man inte ska komma längre än till en viss punkt. Att hindra någon där och då har inte många lyckats med. Men vi vill försvåra och begränsa det. Jag tror att dom eldade sig igenom nätburen. Sedan sparkade man ner reklamskyltar och då går det snabbt.