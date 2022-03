Beskeden Sverige inte vill ha - Lewandowski och Piatek tillbaka i träning

På tisdag spelar Sverige mot Polen i en avgörande match om en VM-plats. Då saknar hemmalaget Mateusz Klich som är avstängd och skadade duon Arkadiusz Milik och Bartosz Salamon. Dessutom är Karol Swiderski också borta.

Krzysztof Piątek, Szymon Zurkowski och Mateusz Wieteska är frågetecken, och det har även rapporterats om att Robert Lewandowski har knäproblem.



På måndagens presskonferens fick förbundskapten Czeslaw Michniewicz flera frågor om alla frågetecken.

Hur är det med Lewandowski, mår han bra?

- Ja han mår bra i dag. Han kan spela. Zurkowski ska också träna i dag. Ni får se vilka som kommer att spela i morgon.

Hur är det med Piatek, kommer han att träna i dag?

- Ja, han kommer träna i dag. Läkarna lämnade klartecken och vi hoppas att det kommer att fungera.

På måndagens presskonferens sa mittbacken Kamil Glik att han hoppas kunna spela mot Sverige, trots att även han haft en känning.

- Jag hoppas att det är bra. Jag ska träna hela träningen i dag. Jag hade problem med en muskel ett par dagar. Jag har inte så mycket erfarenhet av muskelskador, men jag mår bra och tror att jag kan spela, säger han.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.