Svenska oron inför rysaren: Ekdal missade träningen dagen innan match

På måndagen gjorde Sverige sin sista träning inför tisdagens viktiga match mot Polen där en VM-biljett står på spel. Men då kunde inte Albin Ekdal träna.

- Både Albin och "Jocke" Nilsson körde vid sidan av. De är frågetecken. Det är två frågetecken. Så får vi se, säger förbundskaptenen Janne Andersson.

- Albin har varit väldigt viktig under mina år som förbundskapten. Jag hade gärna velat ha med honom, men det ingår att man kan ha problem ibland. Skulle han inte spela får vi hitta andra lösningar.

Mittfältaren klev av i andra halvlek mot Tjeckien och då sa assisterande förbundskapten Peter Wettergren att en gammal skada gjort sig påmind för Ekdal. Sedan missade Ekdal söndagens träning och nu även måndagens.

Om Ekdal inte kan spela så kan det bli Mattias Svanberg som ersätter. Svanberg var den som hoppade in när Ekdal klev av mot Tjeckien.

- Det mesta handlar om Albin känner sig redo, då ska han spela. Men jag förbereder mig, säger Svanberg.

Hur ser du på ditt inhopp mot Tjeckien?

- Det var okej. Man känner alltid att man kan mer. Men jag gjorde väl en del bra saker. Jag försökte komma in med energi. Jag ville inte gå med för mycket i offensiven, utan det var viktigt att hålla balansen. Efter målet så tog jag några taktiska frisparkar och försökte döda tid.

Kristoffer Olsson och Jesper Karlström är övriga centrala mittfältare som finns att tillgå i landslagstruppen.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.