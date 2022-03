Beskedet om Zlatan: "Ska snacka ihop oss och sätta en plan"

Zlatan Ibrahimovic har nyligen kommit tillbaka från skada och var avstängd mot Tjeckien i torsdags. Efter bara tre kortare inhopp i klubblaget Milan är han heller inte redo för att spela från start i den avgörande VM-kvalmatchen mot Polen under tisdagen.

- Han har ett antal minuter i sig, men hur många är svårt att identifiera. Han kommer inte starta, säger förbundskaptenen Janne Andersson.

När Andersson tänker att han kommer kunna byta in 40-åringen, med tanke på att matchen kan gå till förlängning? Just nu har han inte riktigt svaret.

- Det är en jättebra fråga. Det får vi utvärdera tillsammans. Han var med på hela träningen nu och vi får snacka ihop oss med medicinska teamet för att sätta en plan. Det handlar lite om hur matchen blir. Det är svårt att förutse en match.

- Man har hela tiden en grundplan men man får vara flexibel. Vad händer i matchen? Det är helt omöjligt att förutse allt. Zlatan är ett vapen för oss, men han kan inte spela hela matchen.

Förbundskaptenen är relativt säker på att Ibrahimovic kommer att bytas in någon gång under matchen.

- Det finns nog en ganska en stor sannolikhet att han kommer in på planen. Zlatan är ett vapen framför allt om vi behöver jaga mål, men han är också väldigt bra att ha på defensiva fasta situationer om vi hamnar under tryck.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.