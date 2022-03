Lindelöfs passning till media om Qatar: "Lätt att säga att vi ska bojkotta, kommer ni åka?"

Att VM har lagts i Qatar har väckt känslor och reaktioner, och många tycker att det är galet att mästerskapet ska spelas där. Det på grund av landets brist på mänskliga rättigheter.

Nu är Sverige en match ifrån att kvalificera sig dit. Seger mot Polen och VM-biljetten är i hamn.

Dagen innan mötet med Polen säger lagkapten Victor Nilsson Lindelöf att han förstår att folk tycker att landslaget borde bojkotta mästerskapet.

- Jag förstår varifrån de kommer, absolut, och varför de tycker och tänker så. Det är klart att det som händer och som har hänt där nere får inte hända, och ska inte hända, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Samtidigt är det ett fotbolls-VM, Fifa har tagit det beslutet och man vill vara där och representera Sverige. Sedan måste man ta ställning i vissa frågor, prata om det och upplysa och allt sånt där. Vad de (supportrarna) har sagt för något vet jag inte men jag förstår var de kommer ifrån och jag har inga problem med att de har den åsikten, och det tycker jag att de ska ha.

Sedan skickar Lindelöf iväg en fråga till den samlade presskåren.

- Det är lätt att säga att vi ska bojkotta. Om vi tar oss dit, kommer ni (media) åka ner? Det är svårt. Jag tycker att det är viktigt att man får frågorna och kan prata om det. Sedan exakt hur man vill ta ställning är upp till var och en, säger han.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.