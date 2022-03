Andersson öppnar för Quaison från start: "Absolut ett alternativ"

Under tisdagskvällen ska det avgöras om Sveriges herrlandslag går till VM i Qatar eller inte. Seger krävs i kvalfinalen borta mot Polen.

Nu öppnar förbundskaptenen Janne Andersson för att göra offensiva förändringar i startelvan jämfört med playoff-semifinalen mot Tjeckien i torsdags. Han ser nämligen på Al-Ettifaq-forwarden Robin Quaison, som blev matchhjälte i förlängningen mot Tjeckien, som ett alternativ från start.

- Robin är vår tydligaste djupledslöpare. Han har gjort det väldigt bra. Jag är jätteglad för att Robin fick 60 minuter i torsdags och avgjorde matchen, men innan dess hade han spelat max 60 minuter i en match och 40 minuter i någon annan på tre månader, säger Andersson och fortsätter:

ANNONS

In i samlingen såg jag inte på honom som en startspelare, men med de 60 minuterna i kroppen är han absolut ett alternativ som startspelare. Det var en bra genomkörare för honom.

Skulle Quaison ta plats längst fram i planen innebär det att antingen Alexander Isak eller Dejan Kulusevski inte kommer starta på topp. Den sistnämnde kan även spela högerytter.

Vad gäller laget i övrigt är mittbacken Joakim Nilsson och mittfältaren Albin Ekdal frågetecken på grund av slitage respektive skada. Vänsterbacken Ludwig Augustinsson har frisknat till efter att ha missat Tjeckien-mötet och dessutom är högerbacken Emil Krafth tillbaka från avstängning, precis som superstjärnan Zlatan Ibrahimovic.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.