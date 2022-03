Jannes skämtsamma pik: "Kanske ska ha bättre skor på sig"

Sverige vann mot Polen med 3-2 i EM i somras. Då blev Janne Andersson arg på en polsk ledare - och tunnlade honom. Det handlar om team managern Jakub Kwiatowski, som sprang in i Blågults tekniska zon, vilket fick Andersson att reagera.

När polsk media tog upp händelsen på presskonferensen inför tisdagens avgörande VM-kvalfinal och nämnde Kwiatowskis namn sa Janne Andersson:

- Jag förstår inte vad du pratar om.

Men när han sedan fick förklarat för sig vem Kwiatowski är sken han upp.

- Ah. Nu vet jag, sa Andersson och skrattade.

- Jag tunnlade honom. Men direkt efter matchen gick vi fram och kramade om varandra som de godaste av vänner. Men han kanske ska ha bättre skor på sig i morgon, det är möjligt.

