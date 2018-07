Hybris i England - då njuter svenska spelarna: "Hade smakat extra att skicka hem dem"

I England tror folket stenhårt på sitt lag och spelarna själva är väldigt nöjda med att möta Sverige i kvartsfinal än Brasilien som det kunde ha blivit om det hade blivit seger i den sista gruppspelsmatchen som var mot Belgien.

Flera av de svenska spelarna tycker att det snackas för mycket i England och att det är lite för självsäkert - men att det bara är bra.

- Så är det väl alltid i England. Du har alltid press om du spelar i England. Du ska alltid gå för att vinna VM. Det där den pressen man lever med där. Det är mer press på England och det gillar vi ju, säger Ola Toivonen.

Emil Kraft lär starta som högerback. Han tror också att det gynnar Sverige att England är så självsäkra.

- Det är England som har all press på sig. Vi har ingen press över huvud taget utan det är England som har all press och har gått ut och sagt att man ska ta hem det. Det är upp till bevis att göra det då. Men vi ska göra en bra match, vara pain in the ass och göra allt för att gå till semifinal, säger Krafth.

Hur ser du på att England ville hamna på er sida i slutspelet?

- Det är ju England som har pressen på sig. Det är England som har målat upp sig själva att man vill ta hem det.

En del engelsk media har snackat om att det blir en enkel match - hade det varit extra skönt att slå ut dem?

- Ja men det kanske det är. Kanske ännu skönare om media där har snackat.

Andreas Granqvist har varit en av Sveriges bästa spelare i VM. Han trivs med att vara underdog och är det gärna mot England också.

- England är storfavoriter och vi ska bara gå in med samma känsla som vi har haft i de andra matcherna. Bara gå ut och njuta. Ta vara på tillfället. Vi vet att vi har gjort något väldigt speciellt. Vi har inget att förlora, säger han.

Har England mer än er att förlora?

- Det tror jag nog. Media och fans har ju redan tagit ut i förskott att man ska spela final. Men vi ska bara gå in och njuta.

Hur ser du på deras snack om "It´s coming home"?

- Media, fans och spelarna är optimistiska, men låt dem vara det. Vi ska göra det vi har gjort innan. England är favoriter men vi har kunnat slå ut favoriter innan så låt oss hoppas att vi kan göra det igen.

För Sebastian Larsson och Martin Olsson blir det en speciell match. Båda lämnade Sverige i ung ålder och flyttade till England där båda blivit kvar (Larsson flyttar hem till Sverige efter VM).

- Det kanske är mycket snack där att det blir en lätt match men det kommer att bli tufft för England, säger Martin Olsson.

- England är det bästa laget vi har mött hittills. Men det är bra. När vi har den pressen på oss så spelar vi bättre.

Hur stort vore det att slå ut England?

- Stort. Det hade varit väldigt kul. Jag har varit där i 13 år nu.

Sebastian Larsson:

- Det är stort och häftigt. För mig blir det lite speciellt eftersom jag har spelat i England i många år. Det är klart att få ta sig vidare till semifinal och det på Englands bekostnad, det skulle smaka lite extra, säger han.

Snacket om "It´s coming home" och att England ville hamna på er sida - vad tänker du om det?

- Tycker ändå att England har haft en lite lägre profil än tidigare. Brukar ju sväva iväg innan mästerskap. Men jag vet ju hur det fungerar där borta. Nu är det minst förbi oss, men det är något som de engelska spelarna får bära. Om man åker ut mot Sverige så skulle man få det jobbigt.