Snart fattar Salétros beslut om framtiden - utesluter inte AIK: "Jag har fått flera konkreta bud"

En av spelarna som är med det svenska herrlandslaget på läger i Qatar just nu är centrale mittfältaren Anton Salétros, som var utlånad till AIK under 2019 men som tillhör ryska Rostov. Han är glad över att ha blivit uttagen av Janne Andersson och vill visa framfötterna.

- Målet är att komma med i det riktiga A-landslaget och här får man lära känna alla ledare och hur de jobbar. Det är många som har varit med på januariturnén, sen visat framfötterna och därefter kommit in i det riktiga A-landslaget. Då vet man i så fall hur laget jobbar och då blir inkörningsperioden lättare. Jag tror det är jättebra med sådana här läger, säger Salétros.

Nu när det är ett mästerskapsår, drömmer du om EM? Eller blir det för tufft, tror du?

- Vi får se. Jag tar en dag i taget. Jag är här nu och det är det enda jag fokuserar på.

Salétros, som 2019 gjorde 18 starter i allsvenskan och fick spela vänster wingback i Rikard Norlings AIK, har ett kontrakt med Rostov som löper fram till sommaren 2022. Men allt talar för att han spelar någon annanstans framöver.

- Jag har fått lite konkreta bud från andra (klubbar). Jag ska ta ställning till det efter januariturnén så vi får se vad det blir.

Det är flera olika bud?

- Ja.

Salétros utesluter inte en fortsättning i AIK.

- AIK är alltid ett alternativ för mig. Jag älskar AIK. Sen ska det passa in med allt möjligt, med vad jag vill, vad Rostov vill och vad AIK vill.

Vet du om AIK har möjlighet att köpa loss dig eller blir det för dyrt?

- Ingen aning, faktiskt. Jag har inte pratat med Björn (Wesström, AIK:s sportchef) alls.

Du har ingen dialog med AIK?

- Det enda jag kan säga är att jag har konkreta alternativ. Sen får vi se efter januariturnén.

Någon återkomst till Rostov lär det dock inte bli.

- Just nu ser det ut som att det är bättre att jag spelar någon annanstans. Sen kan det ändra sig. Det vet man aldrig.

Det är inte klart om det blir en permanent transfer eller en ny utlåning för 23-åringen.

- Att gå på lån hela tiden är kanske inte jätteroligt, men vi får se hur det blir.

Hur ser du på året som var med AIK?

- Vi är väl inte nöjda med hur det blev. Vi missade guldet och vi missade Europa. Det är en besvikelse. Personligen spelade jag inte på min riktiga position men jag känner att jag gjorde det bästa av situationen och spelade de flesta matcherna. På så sätt känner jag att det blev ett bra år men jag vill spela på min position och spela ännu mer.

Vad tror du fällde avgörandet när ni inte riktigt nådde hela vägen fram?

- Vi gjorde inte tillräckligt många mål, och sett utifrån spelsättet vi hade så släppte vi in för många mål. Vi släppte in lite för enkla mål och spelar på det sättet som vi gjorde blir det tufft att vinna. Hade vi spelat på samma sätt men släppt in färre mål hade det nog räckt ganska långt, säger Salétros.