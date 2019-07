Engelsk mittfältare slutar efter matchen mot Sverige: "Rätt tidpunkt"

Karen Carney är just nu på VM i Frankrike med det engelska landslaget. Det blir också det sista hon gör i sin fotbollskarriär. Den 31-åriga mittfältaren meddelar att hon drar sig tillbaka efter mästerskapet.

- Jag är otroligt stolt över att ha åstadkommit så mycket, men nu är det definitivt rätt tidpunkt att sluta, säger hon enligt BBC.

- Att spela för England var mitt största mål och att ha fått göra det i fyra VM och representera Storbritannien i hemma-OS var bortom alla drömmar som jag hade när jag en gång i tiden började.

Karen Carney vann bland annat VM-brons 2015 och har representerat klubbar som Birmingham, Arsenal och Chelsea.

BREAKING: England and Chelsea midfielder Karen Carney announces retirement from football. “I am incredibly proud to have achieved so much in the game but now is definitely the right time to retire."