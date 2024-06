DOKUMENT: Uppstyrda slagsmål och heilande supportrar - spelet inom MFF:s huliganscen

Flera personer maskerar sig. En del tar på sig tandskydd. Andra drar på benskydd. Några som inte ska slåss gör sig beredda med sina mobiltelefoner. De ska filma slagsmålet.

Malmö FF-supportrar har precis åkt över bron till Danmark och ska om två minuter slåss mot supportrar till FC Köpenhamn.

En person som av polis pekas ut som ledande i ultrasgrupperingen Brigada från Malmö, som vi kallar för ”Stefan”, är på plats och skriver ett sms till en från FCK: ”2 min bro. 2 min hard fight”.

16 minuter senare är slagsmålet över. Då skriver FCK-supportern ett sms till ”Stefan”: ”All u guys is good? Bro video please”.

”Stefan”: “Yes bro don’t put anything on internet yet, let us come to Malmo first so we don’t get fucked at the bridge”.

Å ena sidan har de slagits, å andra sidan kallar de varandra för ”bror” och ska dela videofilmer med varandra från slagsmålet.

I konversationen verkar det som att killarna från Malmö är irriterade över något som hände under fajten. ”Stefan” ber sedan om ursäkt för tonen och skriver att det var mycket känslor.

FCK-supportern är också irriterad: “We didn’t play unfair, you had one mma guy, the black one, he is 28 years old. And i see u got a russian guy, i can see the Z-sign he making” (ett tecken som gått från en militär markering till en symbol för stöd för Rysslands invasion av Ukraina, reds anm).

”Stefan”: “One of the younger guys is from russia. I dont stand behind the Z-sign and not representative in Ultras Malmo. Fucking hell bro, i watched the video now, we was very close at some moments seemed like we had some advantage at some points. Think we want to challenge Djurgården or Helsingborg or so after this, hope we can take it”.

Slagsmålet hade planerats i över en månad. Den första kontakten togs i oktober 2023. Efter att ha inlett sms-konversationen med ett ”hej” till varandra så skrev ”Stefan”: ”We have 10 guys in the u21-22 range. Most new guys never done it in woods before”.

FCK-supportern svarade att de hade några nya, yngre killar som aldrig slagits tidigare och att det även fanns några som slagits ungefär fem gånger.

”Stefan”: ”Ok bro, i think it can be a good fight. Are you looking to fight maybe this or next month? We had a fight booked but our opponents could not make it”.

Lite mer än en månad senare, den 24 november, fortsatte konversationen. ”Stefan” undrade om FCK-supportern hittat en bra plats för slagsmålet. Det hade han. Den 25 november, dagen för slagsmålet, skickar ”Stefan” ett sms om att de åker från Malmö runt 14:30-14:45.

”Stefan”: ”Se u later man.”

Några timmar senare är bilarna på väg från Malmö till Köpenhamn. ”Stefan” undrar var exakt platsen ligger. FCK-supportern svarar att de kan köra dit tillsammans.

Fem minuter senare skriver ”Stefan”: ”We are 3 at the side (som senare på bilder ser ut att filma slagsmålet, reds anm). And one driver bro. But i promiss you. Only 3 people on side, so we leave the driver in the car bro, is ok?”.

***

Planeringen av slagsmålet är hämtad ur förundersökningen kring tolv personer som i måndags åtalades, misstänkta för våldsamt upplopp i samband med Malmö FF:s bortamatch mot Hammarby i september förra året. MFF-supportrarna slogs då med Djurgårdens supportrar kvällen före när de kommit till Stockholm.

Ungefär två månader senare var flera av dem med i slagsmålet i Köpenhamn.

Den nu oerhört omtalade förundersökningen kring de tolv personerna, där även Malmö-stjärnan Pontus Janssons chattmeddelanden finns med trots att han inte är misstänkt för brott, har rönt stor uppmärksamhet. Chattgrupperna tar med oss till en annars stängd värld - med heilande fotbollssupportrar, kriminalitet, uppstyrda slagsmål och knark.

Aage Radmann är universitetslektor vid Idrottsvetenskapliga institutionen på Malmö Universitet. Han undervisar och forskar kring idrott och media, fotbollskultur, huliganism, ungdomskultur, våld, genus och maskuliniteter. Han är överraskad över innehållet och att högerextrema personer är en del av ultrasgrupperingarna.

- Det är en ny utveckling. Jag vet inte om det har varit dolt innan, att de här personerna har varit försiktiga? Men det måste nog bli en reaktion från andra ultrasgrupperingar. Det har ju varit en oskriven regel att det inte ska vara politik på läktarna, det har grupperingarna varit överens om. Så det här är oroväckande, säger Aage Radmann till Fotbollskanalen.

***

Det är lördag den 16 september 2023. Det är besvikelse och irritation bland Djurgårdens supportrar som precis har förlorat med 1-2 mot Värnamo på Tele2 Arena. Dagen efter ska Hammarby spela mot Malmö FF på samma arena och därför har flera MFF-supportrar åkt upp till Stockholm dagen innan sin match.

Ungefär 80 Malmö FF-supportrar har samlats runt restaurangen Hang Chow vid Fridhemsplan. En av personerna börjar stretcha och skuggboxas. Han ser ut att förbereda sig för att slåss. Det visar sig vara en fajt som även den är uppstyrd och planerad. Bara minuter senare smäller det.

Anhängare till Djurgården väller upp ur Fridhemsplans tunnelbana. Det hela är starten på tumultartade scener med fullskaligt slagsmål, kastade stolar, vandaliserad tunnelbana och dragna vapen från polis. De från Malmö verkar vara förberedda på attacken och svarar med att kasta bengaler och knallskott mot djurgårdarna, som i sin tur kastar tillbaka bengaler mot MFF:arna.

Några från Malmö får tag på en från Djurgården som blir liggande och får ta emot sparkar och slag, och de uppges försöka ta personens väska (det är därför några misstänks för rån). En polis drar sitt tjänstevapen och riktar det mot en person och förklarar senare i ett vittnesmål:

”Jag möts av en svartklädd person som håller i något som jag uppfattar som ett järnrör. Han håller det högt över huvudet och går emot mig väldigt hotfullt. Jag upplever det som att han kommer attackera mig med järnröret och då kan jag bli allvarligt skadad. Med anledning av det trängda läget jag befinner mig i och för att freda mig mot det brottsliga angreppet så drar jag mitt tjänstevapen och riktar det mot personen med järnröret. Personen släpper röret och springer ifrån platsen”.

En annan polis försöker med sin piketbuss stoppa det pågående bråket:

”Jag körde rakt in mellan de båda grupperingarna med blåljus och siren i syfte att splittra grupperingarna. Efter den första "splittringen" körde jag upp på trottoaren bredvid ingången till tunnelbanan och vände runt bussen. Jag fortsatte sedan att försöka splittra grupperingarna med fordonet med samma vis fast i olika riktningar. Hela tiden med blåljus och siren i gång. Under tiden såg jag hur olika lösa föremål kastades fram och tillbaka. Det rörde sig om tända bengaler och möblemang. Det dunkade till i polisbussen ett flertal gånger och jag kunde under tiden det hela pågick även se ett flertal slagsmål”.

Till slut får man stopp på bråket och Djurgårdens supportrar försvinner ned i tunnelbanesystemet och Malmös tar sig tillbaka dit där de kom ifrån. Polis slår till och ringar in en supportergruppering från Malmö som kallar sig för Brigada. I förundersökningen beskriver man det som en ultrasgruppering som har funnits sedan 2014 och som följt Malmö FF.

I förundersökningen framkommer även följande information:

”Det förkommer exempelvis att Brigada avtalar om tid och plats för att träffas och slåss med motståndarlagens motsvarigheter, antingen på matchdag eller annan tidpunkt. Brigada har en tydlig ledningsstruktur med en ledningsgrupp där ett antal har en ledande position. Brigada styr vad som sker på och omkring läktaren”.

”Brigada har ett antal som har hand om provmedlemmar. Provmedlemmar blir ombedda att begå brottsliga handlingar för att bevisa sig. På ett årsmöte eller medlemsmöte bestäms ifall provmedlemmarna ska lyftas upp till att bli fullvärdiga medlemmar och få sin grupptröja. Individer tillhörandes gruppen har vid flera tillfällen blivit föremål för brottsutredningar kopplade till brott begångna i anslutning till idrottsevenemang, så som brott mot ordningslagen, skadegörelse, misshandel, våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman samt narkotikabrott/dopingbrott”.

En av personerna som misstänks för våldsamt upplopp, rån och narkotikabrott kallar vi för ”Leif”. När polis gör en tömning på hans telefon så hittar man flera bilder där han gör Hitlerhälsningar, bland annat när han står i MFF-klacken. Han påstås vara drivande i chattar i planering av Brigadas verksamhet samt att han leder de nya i gruppen som genomför ”prov”.

I chattar går det att se hur han sköter direktiv kring att storma andra lags supportrar. Han berättar bland annat om planen att attackera motståndarsupportrar: ”Vi ska vara vid Ribersborg. Samlas alla. Sen därifrån vi kan röra oss åt 3 olika håll å attackera dem”.

En annan svarar: ”Elfsborg?”.

”Leif”: ”Ja. Dom e här”.

Någon undrar vem som ska köra en minibuss.

”Leif” svarar: ”Jag kör upp. Sieg heil”.

I förundersökningen framgår att ”det förekommer regelbundet att medlemmar (i chattarna) delar ”memes” med varandra med nazistiskt inslag med bland annat Hitler eller svastikor, och att utöver detta skickas det foton på medlemmar i grupperingen när dessa gör en ”Hitler-hälsning””. (Det är fler än ”Leif” av de åtalade som i utredningen förekommer på bild där de gör Hitlerhälsning).

Polis gör även en husrannsakan hos ”Leif” och hittar narkotika och också 18 200 kronor i ett köksskåp. Det finns även bilder i hans telefon där han röker och i förundersökningen står det att det ser ut som att det är narkotika. Det finns också flera chattar där ”Leif” har kontakt med köpare och planerar träffar för att sälja narkotika.

En annan av personerna som var med vid Fridhemsplan var ”Stefan”, han som av polis ses som ledande i Brigada och som styrde upp slagsmålet med supportrar från FC Köpenhamn. Han är nu misstänkt för våldsamt upplopp och rån. Han är tidigare dömd för framkallande av fara för annan, två fall av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, två fall av dopningsbrott, narkotikabrott, misshandel och två fall av brott mot ordningslagen.

Under bråket på Fridhemsplan följs han av en poliskamera. I förundersökningen beskrivs det hur ”Stefan” sparkar på den personen från Djurgården som två andra håller nere på marken. Några sekunder senare gestikulerar ”Stefan” med handen och de andra tittar på honom för att sedan följa honom och springa i väg.

I förundersökningen finns det en chatt där det går att se att bråket vid Fridhemsplan var uppstyrt mellan ”Stefan” och en från Djurgården, som vi kallar ”Pelle”. Strax efter 17:30, ungefär tre timmar innan slagsmålet, är ”Stefan” den som tar kontakt:

”Tjena. Vi är i Stockholm. Vi sitter på Kungsholmen. Finns d chans för er o ta er hit?”.

”Pelle”: ”Är polisen där? Vilket ställe? Skickar en bil och kollar”.

”Stefan”: ”Bar 08 (ligger bredvid Hang Chow)”.

”Pelle”: ”Vad vill ni köra?”.

”Stefan”: ”Storma oss om ni vill. Vi e uppe ultras. Kan ni så kom. Går det tror du?”.

”Pelle”: ”Är ni spottade eller inte?”.

”Stefan”: ”Ja Bror supporterpolisen e här men det är enbart en bil. Vi är många. Kommer ni så blir det stökigt. En buss cirkulerar lite då o då. Men står ej här. Ni kan ju komma ut Fridhemsplan. Stationen. Då e vi rakt framför”.

”Pelle”: ”Vi kollar”.

Efter slagsmålet och att polisen ingripit fortsätter de att skriva till varandra.

”Stefan”: ”Respekt bror. Va bara tråkigt att ni klättra över spärrarna o inte stod kvar där inne”.

”Pelle”: ”Detsamma bror”.

”Stefan”: ”Blev ni gripna? Vi släpps efter foto. Går det o få till något mer?”.

Efter att polisen gripit ”Stefan” följer en tömning av hans telefon, och i en av flera chattgrupper som han är aktiv i dyker MFF-stjärnan Pontus Jansson upp. Malmös lagkapten är med i gruppen ”Framtiden”.

***

Allsvenskans sista omgång kan gälla SM-guldet. Malmö FF ska ta emot Elfsborg och om resultaten går rätt väg kan det bli en ren seriefinal. Nu vill Malmö FF:s vd Niclas Carlnén få till ett möte med ledande personer från Brigada.

Det framkommer i en konversation mellan ”Stefan” och en annan medlem i Brigada, som vi kallar ”Daniel”. De två skriver till varandra om att de ska på ett möte med Pierre Nordberg, som jobbar som Malmö FF:s SLO (Supporter Liaison Officer som har kontakt med supportergrupper), och klubbens vd Niclas Carlnén.

Konversationen är från den 5 november (precis efter förlusten mot Häcken i den näst sista omgången) och mötet ska vara inför guldmatchen mot Elfsborg den 12 november.

”Daniel”: ”Pierre skrev nyss. Asså de gäller nog söndagen. Han sa något om de innan matchen. Om de blir guldläge. När vi skulle springa in osv. Jag, du och någon till kan gå”.

”Stefan”: ”Wtf? Vf med oss? Vi vill gärna veta vad det handlar om”.

”Daniel”: ”Jag skrev nyss till honom. Frågade vad mötet handlade om. ”Om sista matchen. Olika scenarier. Snacka om hur vi ska stoppa Elfsborg från att pitcha och att vår pitchning måste ske efter matchen är avblåst””.

***

I förundersökningen finns alltså chattgruppen som kallas ”Framtiden” där fem stycken medlemmar från Brigada, bland annat ”Stefan”, är med, samt lagkaptenen Pontus Jansson från MFF.

Annons

”Gurra” har tidigare dömts för brott mot ordningslagen. Nu är han, precis som ”Stefan”, misstänkt för våldsamt upplopp efter slagsmålet på Fridhemsplan.

Han är aktiv i flera chattgrupper. I en annan grupp (som inte Pontus Jansson är med i) skrivs det också om Brigada och MFF, och där skickar ”Gurra” en bild på Adolf Hitler, och i hans telefon hittar polis flera videor där det pågår slagsmål och där det ser ut som att personer misshandlas.

Men nu är ”Gurra” med i en konversation i den gruppen där Jansson är med. Den 30 oktober skriver ”Stefan”: ”Vi ska klippa dom kvällen innan här med. Deras ultras sover i Malmö kvällen innan.”

Pontus Jansson: ”Elfsborg?”.

”Stefan”: ”Japps.”

Pontus Jansson: ”Fuck dom orkar inte ens tänka på dom luffarna.”

”Stefan”: ”Sover dom i Malmö kvällen innan med, laget. Så spränger vi bomber utanför.”

Pontus Jansson: ”Haha den infon löser man på 5 min.”

”Stefan”: ”Om du hör något Ponne så säg till.”

En annan i gruppen skriver: ”Ponne känner du ingen i truppen du kan fråga?”

Pontus Jansson: ”Oroa inte för det.”

”Stefan”: ”HEEELLL SEGER!!!!!!! Fy fan om media fick denna chatt. Ponne, hell seger o knulla jude. ”Här sitter ponne med dömda fotbollshuliganer och planerar in guldet. Vill spränga Elfsborgs hotell. - jag löser info på 5 min sade Ponne.”

Annons

”Stefan”: ”Ponne. Vi fick känna. På misär i dag. Vi slogs internt. På läktaren. D va ett helvete på arenan. Nu får vi en ny chans, ponne. Ni måste vinna detta för oss!!! För alla!!!!!”

”Gurra”: ”KNULLA JUDE - ALL IN”

Den 10 november skriver ”Stefan”: ”Minsta lilla du hör Ponne om var dom ska va så meddela.”

***

Det finns ett utdrag från en annan gruppchatt inom Brigada där ”Stefan” påstås styra medlemmarna inför ett anfall mot Elfsborgs supportrar den 11 november.

”Stefan”: ”Gå iväg två å två. Ni som har polis efter er går inte till d nya stället. Det stället e bränt. Meningslöst o sitta där.”

En annan frågar vart de ska gå.

”Stefan”: ”Kan ni inte gå någonstans o dom följer er så gå mot Möllan o lek ni ska äta lr något. Ta ett nytt ställe från 19. Ni som märker ni har snut efter er går INTE till d nya stället. Två å två. Inte mer än två. Olika håll.”

En annan person undrar om det är okej att ta en bolt och sätta sig på Lilla Torg eller i närheten.

”Stefan”: ”Info kommer snart. Chilla.”

Sju minuter senare skriver ”Stefan” igen: ”Alla till Brewdog (vid mmsport). Två å två. Har ni polis efter er så tar ni annat håll.”

Ytterligare en person skriver och undrar vad planen egentligen är och om det är ”uppstyrt mot dom?”

”Stefan”: ”Storma dom. Gå runt hela, sen mot hotellet när dom går tbx mot hotellet. Ta dom där. Dom vill nt uppstyrt.”

***

Den 12 november, några timmar innan seriefinalen mot Elfsborg skriver Pontus Jansson i chattgruppen framtiden: ”Lets go bröder. Ses på innerplan.”

Malmö FF vinner med 1-0 efter straffmål av Isaac Kiese Thelin. Efter slutsignalen springer MFF-supportrar in på plan och firar tillsammans med spelarna, och på en bild i förundersökningen ser man att ”Stefan” har Pontus Janssons matchtröja. Även efter SM-guldet fortsätter det att skrivas i chatten.

Den 16 november skriver ”Stefan”: ”Vem fan attackerar kioskpersonalen? 5 man maskerade. Idiot. Hahahahahaha.”

Pontus Jansson: ”Ja de ju de MFF snear på. ”Åh jävla Brigada” (följt av fyra smiley-emojis).”

”Gurra”: ”Hade kunnat strypa halva gruppen i söndags jag svär fyfan.”

Pontus Jansson: ”Hahaha. Är de ni två som har koll på alla eller?”

”Stefan”: ”E väl mest vi i LG (ledningsgruppen) som får dra i saker ja. Men de yngre ser ju upp till alla oss äldre här inne. Finns ju en anledning att just vi tre e här inne o snackar med, blir ju så att vårt ord väger mest samt vi är äldre. Det måste respekteras.”

Pontus Jansson: ”Yes. Gamla gubbar. Klart man lyssnar på oss (följt av två smiley-emojis).”

***

I förhör förnekar ”Gurra” det han är misstänkt för. Här är ett utdrag ur förhöret:

Du skickar ut instruktioner till övriga i Brigada, hur kommer det sig att det är du som gör det?

Är du med i en ledningsgrupp?

- Mmmm.

Brukar Pontus Jansson hjälpa er med information?

- Nej.



Varför är han med i era chattar där ni frågar honom om information?

- Ingen kommentar.

***

I förundersökningen går det att se hur andra personer som också står åtalade för våldsamt upplopp, efter bråket vid Fridhemsplan, försöker styra upp slagsmål med andra klubbar från Sverige, Danmark och Tyskland.

Aage Radmann, som jobbar vid Idrottsvetenskapliga institutionen på Malmö Universitet, berättar att det första uppstyrda firmaslagsmålet var 1991, mellan supportrar till AIK och Djurgården.

- Sedan dess bestämmer man träffar för slagsmål via telefoner och sms, precis så som det verkar ha gått till i de här fallen som finns i den här utredningen, säger Radmann och fortsätter:

- Det nya är att det är flera ultrasgrupperingar som slåss, tidigare var det firmor. Om jag går tillbaka till den här oroväckande utvecklingen med att det verkar ha kommit in massa högerextrema personer till ultrasgrupperingar… om man ska hitta långsiktiga lösningar så måste det vara med hjälp av supportrar, för det är ohållbart att det ska vara så här.

- Det kommer inte fungera om det är massa nazister inom supportergrupperingar. Det här är ett jättekomplext problem. Efter corona verkar det vara nya människor som har kommit till läktarna. Det verkar även ha professionaliserats med slagsmålskulturen, bland annat med MMA-fighters.

***

MFF-supportrar har laddat i nästan två månader för att det nya fotbollsåret ska dra i gång. Årets första träning brukar vara speciell och året innan var över 2 700 supportrar på plats på Malmö IP, och då var det massa bengaler och fyrverkerier.

Men nu, 2024, är det ett annat klimat kring svensk fotboll efter stökigheter i samband med guldmatchen i Malmö och närmare 20 ytterligare matcher föregående säsong. Regeringen har tillkallat företrädare för fotbollen och vill se krafttag för att minska på läktarvåld och ordningsstörningar.

Det är en möjlig bakgrund till att det sker förändringar i upplägget inför årets första MFF-träning, den 8 januari 2024. Bland annat inför man biljettkrav, visiteringar och väskförbud. Klubben talade dels om en förhöjd terrorhotsnivå, dels om ett rådande väskförbud, men det var också ett krav från Malmö stad, förklarade MFF:s säkerhetschef Peter Narbe.

Åtstramningarna väckte frustration i vissa MFF-led och flera supportergrupper bojkottade därför premiärträningen, bland annat Brigada. Två timmar innan premiärträningen, skriver ”Stefan” till Pontus Jansson i chattgruppen ”Framtiden”:

”Hade varit guld om du också hade ifrågasatt varför inga andra klubblag gjort samma sak och inte fått samma direktiv av deras kommuner eller polis i deras områden. Det är OMÖJLIGT ett tvång för MFF att göra så här för att hålla första träningen. Asså omöjligt. Kanske har det funnits en önskan av polis och Malmö stad. Men det är MFF som nappar och ”känner att dom måste visa att dom gör något” Efter all kritik kring guldmatchen. Vi är en så äcklig förening när det kommer till relationen mellan klubben och supportrarna.”

Pontus Jansson: ”Bror jag vet inte ens var jag ska börja. De bättre jag ej säger något för jag kmr tappa det helt. Vi hade en timmes snack nyss. Jag var nära att kasta in handduken helt.”

En annan person i chattgruppen undrar vad snacket handlade om och Jansson svarar: ”Om allt med första träningen osv”.

”Stefan”: ”Ja men Ponne. Vi såg även fram emot att du skulle våga ta kampen o våga yttra våra ord inom föreningen som spelare med. Som det sades när du kom. Så jag hoppas ändå du vågar ifrågasätta men självklart på ett sätt som inte förstör för dig. Men du e viktig gällande denna biten med och det minns jag du talade om för oss när du skulle hem med. Så vi förväntar oss alla att du ändå inte bara ska vara tyst.”

Efter träningen skriver ”Stefan”: ”Dax o markera ordentligt nu. Nu såg alla vilken makt vi har. Carlnén kan backa Narbes rygg och sitta och kolla premiären i sin fina skinnsoffa och suga hans kuk. Denna kamp e större än Europa. Större än vårt tioårsfirande. Större än allt. Länge leve kulturen.”

Pontus Jansson: ”För 4 timmar sen såg dom inte de så. Efter träningen förstår dom nog de jag varnat dom för.”

”Stefan”: ”Narbe har varit fokus sedan han vittna mot oss i rätten med.”

***

I förhör förnekar ”Stefan” det han är misstänkt för. Han påstår också att han inte längre är en del av Brigada utan att han lämnade grupperingen för cirka två år sedan. Han tycker också att Brigada får oförtjänt med skit.

”Som ni märker i detta förhöret är Brigada det svarta fåret men Supras är de som står för majoriteten av kriminaliteten samt nästan all tifo och pyroteknik. Men det är vi som får skiten som vi inte förtjänar.”

”Jag vill vända på denna kulan att Brigada är de dåliga. Ultras är något man är och Brigada är en del av det. Vi är inte utanför det. Jag vill att folk ska få en förståelse för detta. Det finns rötägg överallt och vi är i grund och botten där för MFF.”

Förhörsledaren frågar vad ”Stefans” relation med Pontus Jansson är. Svaret som följer är: ”Ingen kommentar.”

Här nedan följer ett utdrag ur förhöret:

Vad har Pontus för relation till Brigada?

- Ingen kommentar.

Hjälper han dig eller er inom Brigada med kontakter inom andra supportergrupperingar?

- Nej.

Du skriver till honom att han skall våga ta kampen och yttra era ord inom föreningen. Vad menar du med det?

- Prata gott om oss.



Hur kommer det sig att Niclas Carlnén (vd) och Pierre (SLO) ville ha möte med dig?

- Jag tror inte han ville ha möte med oss specifikt, utan det var ett helt vanligt möte om guldmatchen.

Brukar de ha möten med er?

- Nej men det händer. De brukar ha möte med många supportrar.

Varför pratar ledningen i Malmö FF med er om hur ni skall stoppa Elfsborg från att pitcha?

- Det är vad MFF har skrivit och det är vad de vill prata om. Kring olika scenarier. MFF skulle informera hur de skulle stoppa Elfsborg samt om Malmö skulle storma matchen att de skulle göra det efter matchen.

Brukar MFF ha sådana möten med supportrar, hur man hanterar bortasupportrar?

- Nej det var inget möte om hur de ska hantera de. Utan de var bara information om hur de gör. Ibland när man skriver vi så menar man vi som Malmö FF.”



***

En av de andra personerna som är misstänkt för våldsamt upplopp säger i förhör att han ångrar sig så mycket över det som hände på Fridhemsplan och att han vill lämna Brigada. Förhörsledaren frågar om det finns någon risk med att lämna grupperingen?

”Jag vet att när XX lämnade Brigada så har de varit utanför XX hus och busat, XX känner sig nog inte så trygg. Med mig vet jag faktiskt inte, det beror på vad de har för intresse om de vill busa utanför mitt hus”, säger personen.

Aage Radmann menar att det är bra att Malmö FF har dialog med Brigada innan man sätter in eventuella repressalier.

- Jag tror att detta som har kommit fram nu om den grupperingen, att det måste komma som överraskning för ledningen inom MFF, det här med antisemitism och nazism, säger Radmann.

Vad tänker du om chattarna med Pontus Jansson?

- Att alla spelare borde få utbildning i sociala medier, en hel del fotbollsspelare verkar vara väldigt naiva. De borde vara uppmärksamma. Och Pontus har ett symbolvärde som kapten.

***

Det finns fler utdrag från chattgruppen ”Framtiden”.

En konversation som är från april 2023 misstänks handla om att Pontus Jansson hjälper ”Stefan” med kontakt för ett slagsmål.

I förundersökningen ser den ut så här:

MFF-stjärnan skriver: ”Slåss mot BoIS eller. Bara spelar tuffa”.

”Stefan”: ”Letar.”

Pontus Jansson: ”Efter vem. Har en polare i BoIS. Ska fråga han.”

”Stefan”: ”Säg ti han att dom e där haha. Sugen på att samla tre bilar å åka å ta dom fan sjukt.”

Pontus Jansson: ”Ja dom e 15 man typ.”

Men några timmar efter att förundersökningen blev offentlig under måndagen så spreds uppgifter på sociala medier om att polisens chattloggar inte var kompletta och att flera meddelanden saknades. Bland annat från konversationen om BoIS.

I den versionen som spreds på sociala medier är det någon (inte Jansson) som skickar en bild med några människor på. Jansson undrar vilka det är, och om det är HIF i Landskrona? Han får till svar att det är HIF ultras. Och då undrar Jansson om personerna ska slåss eller bara spelar tuffa.

Från början såg det också ut som att Pontus Jansson hade svarat på nazi-budskap med smiley-emojis. De nya chattloggarna som spreds i sociala medier visade att han inte alls hade gjort det.

Under tisdagen och onsdagen gick utredare igenom alla chattar igen. Det visade sig att meddelanden fallit bort i den omtalade chatten med antisemitiskt innehåll, där Jansson varit med.

- Alla stämmer förutom den så vi kallar smileychatten. Där har meddelanden fallit bort och det är givetvis väldigt beklagligt att det har skett, sa kammaråklagaren Henrik Nordquist.

Den uppdaterade chatten ska nu in i ett tilläggsprotokoll till förundersökningen. Han betonade dock att meddelandena som försvann inte har någon relevans för åtalet i sig.

- Det är bara på detta ställe som det har fallit bort meddelanden. Det är smileychatten som är fel, sa Nordquist.

Pontus Jansson skiljdes från Malmö FF:s verksamhet efter att Aftonbladet för en vecka sedan avslöjade att han fanns med i förundersökningen. Han spelade inte matchen mot BP som var den sista före sommaruppehållet. Han har därefter bett om ursäkt för att han varit en del av chattgruppen, men förnekat uppgifter om att han hjälpt Brigada med information om Elfsborgs hotell eller var Elfsborg bott.

- Delar av den här gruppen är folk som jag har känt under lång tid. Vänner sedan way back. Men jargongen i den här gruppen är absolut saker som jag tar avstånd ifrån. Det kan jag inte stå bakom. Det är från botten av mitt hjärta och därför måste jag be om ursäkt till personer som tar sig illa an för det som har skrivits, säger Pontus Jansson till Malmö FF i en intervju med klubben och fortsätter.

- Jag känner skuld och ånger att vi hamnade här. Jag har reflekterat enormt mycket vad vi kunde gjort annorlunda och varför vi hamnade här. Men jag har bara velat Malmö FF:s bästa. Är det någonstans som jag har gått bort mig i detta så är det att jag blev förblindad i att jag bara såg det från kortsidans perspektiv och glömde att respektera och tänka på de övriga som också är en del av Malmö FF.

Malmö FF internutreder hur man ska göra med Pontus Jansson. Parallellt är mittbackens advokat Max Ahlgren kritisk till åklagaren som valt att inkludera mittbackens namn trots att han inte är brottsmisstänkt. Ahlgren uttrycker att åklagaren borde be Jansson om ursäkt för de felaktiga chattarna, samt önskar att JO ser över om åklagaren gjort rätt.

- Utifrån min uppfattning är det här något som JO (Justitieombudsmannen) definitivt borde titta på. Åklagaren leder förundersökningen och åklagare i Sverige har väldigt stora befogenheter under en förundersökning. Vad det innebär i ett sådant här fall är att Pontus Jansson överhuvudtaget inte hade några möjligheter att på något sätt kunna stoppa att hans namn figurerar i den här förundersökningen. Det går inte stoppa, utan det är en fråga som åklagaren äger helt själv. Enda möjligheten att få saken prövad är efter det att skadan redan inträffat. Det är så det fungerar i Sverige, säger Ahlgren.

Oavsett hur den rättsliga processen mot de tolv åtalade slutar eller hur det blir för Pontus Jansson i förhållande till Malmö FF och till åklagaren Henrik Nordquist kommer det finnas ett före och ett efter de här chattgrupperna blev offentliga.

Fotbollskanalen har den senaste tiden sökt Pontus Jansson vid upprepade tillfällen. Malmö FF:s vd Niclas Carlnén har ännu inte velat uttala sig om annat än frågan om Janssons svar på de antisemitiska meddelandena. Fotbollskanalen har även varit i kontakt med Peter Narbe, som avböjt intervju.