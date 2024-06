Jansson: "Jag känner skuld och ånger att vi hamnat här"

Malmö FF-mittbacken Pontus Jansson finns med i en förundersökning kopplad till ett huliganslagsmål i Stockholm förra året, där det föreligger misstanke om våldsamt upplopp. Jansson är själv inte misstänkt, men enligt Aftonbladets uppgifter har han i chattar bistått med information till MFF-anknutna huliganer om exempelvis Elfsborgs hotell inför guldmatchen i fjol.



På söndagen gick Jansson ut i ett inlägg på Instagram och kommenterade situationen och berättade om bakgrunden till varför han gick med i chattgruppen.



Nu, på måndagen, uttalar han sig i en intervju på Malmö FF:s hemsida.



- Så klart att det har varit en otroligt jobbig tid, ett par otroligt jobbiga dagar. En situation som varken jag eller Malmö FF ville hamnat i. Det har så klart varit väldigt jobbigt. Det har varit mycket känslor att bearbeta för mig och för min familj, och egentligen för alla kring Malmö FF, att det har blivit som det har blivit. Jag gick ut med det mesta i går och förklarade situationen så gott jag kunde. Mer och mer kommer att förklaras unde de kommande dagarna. Men det går inte att komma ifrån hur jobbigt det har varit, säger han.



Därefter berättar Jansson att han alltid har umgåtts med ”de här människorna” och att han under 2022 gick med i chattgruppen.- När det var jobbigt för Malmö FF. Det närmade sig att vi skulle komma hem och klart att jag ville komma till en så bra klubb som möjligt, både på plan och på läktare. Där och då genom gemensamma vänner, vad kunde vi göra för Malmös bästa, för miljön var inte bra då, och eftersom dialog är det jag tror på, då hade jag en dialog med gruppering Supras och även med folk i den här grupperingen också.- Delar av den här gruppen är folk som jag har känt under lång tid. Vänner sedan way back. Men jargongen i den här gruppen är absolut saker som jag tar avstånd ifrån. Det kan jag inte stå bakom. Det är från botten av mitt hjärta och därför måste jag be om ursäkt till personer som tar sig illa an för det som har skrivits.Jansson fortsätter:- Jag känner skuld och ånger att vi hamnade här. Jag har reflekterat enormt mycket vad vi kunde gjort annorlunda och varför vi hamnade här. Men jag har bara velat Malmö FF:s bästa. Är det någonstans som jag har gått bort mig i detta så är det att jag blev förblindad i att jag bara såg det från kortsidans perspektiv och glömde att respektera och tänka på de övriga som också är en del av Malmö FF.- Om det är någon jag ska be om ursäkt, är det någon jag ska känna ånger för, så är det för det i så fall och det gör jag från botten av mitt hjärta. Jag såg det bara från supportrarnas sida och inte från allas. Är det något jag är ångerfull för så är det det.

Fredrik Reinfeldt, ordförande i Svenska Fotbollförbundet, tycker det är bra att att Jansson berättat att han tar avstånd från det som skrivits i gruppen och att MFF-backen medgett att han är ångerfull och borde lämnat chatten tidigare. SvFF-basen menar också att Malmö FF visat handlingskraft.

"Jag bejakar att Pontus Jansson markerar mot sitt eget agerande, om än i efterhand. Det är också bra att Malmö FF handlat resolut. Den information vi nu tagit del av är en bekräftelse på hur viktigt det är för svensk fotboll att arbeta för det goda supporterskapet och markera mot det oacceptabla", skriver Reinfeldt i ett uttalande.