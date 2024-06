Åklagarens förklaring till Janssons inblandning i huliganchattarna

Under förmiddagen hölls en pressträff i Malmö gällande ett huliganslagsmål i Stockholm förra hösten. Åtal har väckts mot tolv personer där det föreligger misstanke om våldsamt upplopp, försök till rån och ringa narkotikabrott.

Kammaråklagare Henrik Nordquist påträffade information under förundersökningsarbetet med koppling till Malmö FF-stjärnan Pontus Jansson. Han har varit med i chattar med Malmö FF-anknytna huliganer, och MFF-spelaren var kvar i chatten fram till i januari 2024.

Nordquist understryker att han tittat på materialet och att inget som görs eller sägs är straffrättsligt i Janssons fall. Det var insatsstrykan som kom över de åtalades mobiltelefoner.

- I detta fall har flera av utav de tilltalade - på så vis att de inte berättat om sin delaktighet - också förnekat att de tillhör en riskgruppering och förnekat kännedom om varandra. En del av dem har gjort det, säger Henrik Nordquist och fortsätter:

- Det har då medfört att jag varit tvingad att ta med information för att bygga en helhetsbild för att de tillhör en sådan riskgruppering, och vilka kanaler de har in till i Malmö FF till exempel. Då kommer vi till fotbollsspelaren.

Åklagaren förklarar Janssons roll i förundersökningen:

- Inga brott har begåtts av denna fotbollsspelare. Är det då motiverat att ha denna spelare i förundersökningen? Jag har noga utvärderat och bedömt att jag inte har anledning att "sekretessa" spelarens namn. Därför har jag fattat beslut om att det materialet ska ingå, säger Nordquist.

Över 60 tillträdesförbud har tilldelats sedan janauri, vissa så långa som maxstraffet tre år. Nordquist fortsätter:

- Utan att gå in på innehållet i förundersökningsprotokollet så finns det en stor mängd meddelanden av starkt antisemitiskt innehåll. Jag vill poängtera att fotbollsspelaren inte säger något i den stilen. Bidrar inte till att lämna några sådana meddelanden, men det är mycket av den här typen av meddelanden i de här chattarna, säger åklagaren och fortsätter:

- Måste också understryka att samtliga tilltalande har med bestämdaste förnekat att de har den typen av åsikter. Utan detta har snarare varit en dum form av internskämt i den här gruppen.

I förra veckan kom uppgifter om att Jansson ska ha bidragit med information i chattarna om Elfsborgs hotell inför guldmatchen i fjol.

- Det diskuteras om hotell i den här chatten och det gäller en händelse kvällen innan guldmatchen där det sker en ordningsstörning på kvällen som resulterat i tillträdesförbud. Det är en grupp maskerade personer som jag bedömer är en del av en riskgruppering till Malmö FF som varit på väg att göra något mot framför allt supporterhotellet för Elfsborg. Men det har inte lämnats några sådana konkreta uppgifter vad jag känner till, säger Nordquist.

Åklagaren får frågan om Jansson var medveten om slagsmålen som de misstänkta är inblandade i:

- Det kan jag inte uttala mig. Det pratas om den här typen av uppstyrda slagsmål - huruvida han har en faktisk del eller tror att det kommer ske - det blir en spekulation från min sida. Jag vet.

Har ni varit i kontakt med fotbollsspelaren?

- Vi har inte varit i kontakt med fotbollsspelaren. Däremot har vi meddelat Malmö FF om att han figurerar i den här förundersökningen. That’s it, vi har inte gått djupare i allan detaljer, säger Nordquist.

Vad säger du om kritiken som kommer med att spelaren nämns utan att han är misstänkt?

- Det är en kritik som jag välkomnar och folk får bedöma huruvida jag gjort rätt eller inte. Jag står fast vid mitt beslut att det har relevans i de straffrättsliga sammanhangen. Sedan får andra personer bedöma lämpligheten i att vara med i den här typen av chattar för personen.

På tal om lämpligheten i chattarna, vilken skada är det för spelaren att han visas upp här?

- Jag inte naiv utan förstår också att det är menligt, som man säger inom juridiken, för fotbollspelaren. Men jag har noga vägt hans del och drivit en förundersökning med de skyldigheter som åligger mig som tjänsteman att ta med här för att nå framgång med den bild jag vill förmedla om att det här har fotbollsrelaterad brottslighet. Den väger över.

Pontus Jansson gjorde tidigare under måndagen en intervju med Malmö FF:s officiella kanaler. Där tog mittbacken tydligt avstånd från jargonen som fanns i chattarna.

- Delar av den här gruppen är folk som jag har känt under lång tid. Vänner sedan way back. Men jargongen i den här gruppen är absolut saker som jag tar avstånd ifrån. Det kan jag inte stå bakom. Det är från botten av mitt hjärta och därför måste jag be om ursäkt till personer som tar sig illa an för det som har skrivits.

- Jag känner skuld och ånger att vi hamnade här. Jag har reflekterat enormt mycket vad vi kunde gjort annorlunda och varför vi hamnade här. Men jag har bara velat Malmö FF:s bästa. Är det någonstans som jag har gått bort mig i detta så är det att jag blev förblindad i att jag bara såg det från kortsidans perspektiv och glömde att respektera och tänka på de övriga som också är en del av Malmö FF.