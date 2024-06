Janssons chattar - svarade med smiley på antisemitiska ord

Pontus Jansson förekommer i en brottsutredning kopplad till det våldsamma upplopp som inträffade i samband med MFF:s bortamatch mot Djurgården i september förra året. Efter att det kom fram i Aftonbladet i torsdags har han skilts från Malmös verksamhet och saknades i sista matchen före sommaruppehållet.

Under måndagen väcktes åtal mot tolv personer. Förutom våldsamt upplopp är fem av de tolv även misstänkta för försök till rån och en för narkotikabrott. Fotbollskanalen har nu tagit del av förundersökningen som släpptes under måndagen.

Åklagaren Henrik Nordquist fick tidigare på dagen frågor om att Pontus Janssons chattkonversationer var med i förundersökningen trots att MFF-stjärnan inte är misstänkt för något brott. I sitt arbete att kartlägga de brottsmisstänkta supportrarna har polisen tagit del av en gruppchatt där även Pontus Jansson ingår och Nordquist förklarade på en presskonferens hur han resonerat kring att ha med MFF-stjärnans chattande i förundersökningen.

- Jag har gjort en noggrann avvägning och inte sekretessat namnet. Det väger inte över min skyldighet att försöka bevisa det brottsliga.

- Jag inte naiv utan förstår också att det är menligt, som man säger inom juridiken, för fotbollspelaren. Men jag har noga vägt hans del och drivit en förundersökning med de skyldigheter som åligger mig som tjänsteman att ta med här för att nå framgång med den bild jag vill förmedla om att det här har fotbollsrelaterad brottslighet. Den väger över.

Fotbollskanalen har gått igenom förundersökningen där det bland annat går att se hur Pontus Jansson har deltagit i chattgrupper med personer som nu har åtalats. Där står det att personerna som Jansson chattat med ingår i grupperingar som styr upp slagsmål med andra lags supportergrupperingar.

En person som är åtalad för våldsamt upplopp nämns som drivande i planeringar kring slagsmål mellan olika ultrasgrupperingar, samt även det som ledde till det våldsamma upploppet i Stockholm. Personen har även chattar med andra inom samma gruppering där de diskuterar deras verksamhet med Pontus Jansson.

En av konversationerna misstänks handla om ett rån vid supportertorget till guldmatchen samt att de vill ha hjälp av Pontus Jansson för att lokalisera Elfsborgs supportrar.

Innehållet i förundersökningen kommer från övervakningsfilm och chattar mellan de inblandade som man kommit åt via beslagtagna mobiler. I en av dessa chattar var Malmö FF:s lagkapten Pontus Jansson en av deltagarna och det är där han reagerat på antisemitiska uttalande.

Chattgruppen heter ”framtiden” och den drog i gång 30 oktober och kretsade kring guldmatchen som väntade mot Elfsborg i Malmö tolv dagar senare.

”Vi ska klippa dom kvällen innan här med. Deras ultras sover i Malmö kvällen innan”, skriver en av deltagarna och syftar på motståndarlagets supportrar.”

”Sover dom i Malmö kvällen innan med laget så spränger vi bombe utanför”, fortsätter han.

Därefter får Pontus Jansson, med aliaset Ponne, frågan om han vet vilket hotell de bor på.

”Haha den infon löser man inom 5 min”, skriver Jansson. ”Oroa er inte för de”, fortsätter han.

Personen skriver då: ”Ponne, hell seger och knulla Jude”.

Jansson svarar med fyra smiley-emojis.

En chattdeltagare skriver sedan:

”Fy fan om media fick denna chatt.”

”Här sitter Ponne med dömda fotbollshuliganer och planerar in guldet. ”Vill spränga Elfsborgs hotell. Jag löser info på 5 min svarar Ponne”.

Pontus Jansson svarar på det med att skriva ”Hahahahahhaa”.

En annan konversation handlar om två av personernas position i grupperingen samt hur de ”samarbetar” med Pontus Jansson.

Inför årets första träning ändrade Malmö FF om i upplägget. Bland annat var det biljettkrav, visiteringar och väskförbud. Bakgrunden var dels en förhöjd terrorhotsnivå, dels ett rådande väskförbud. Men det var också ett krav från Malmö stad, förklarade MFF:s säkerhetschef Peter Narbe för Fotbolskanalen i dagarna.

Åtstramningarna väckte frustration i vissa MFF-led och flera supportergrupperna bojkottade därför premiärträningen, bland annat personerna som Pontus Jansson chattade med.

En av personerna skrev:

”Finns ju en anledning att just vi tre e här inne å snackar med, blir ju så att vårt ord väger mest samt vi är äldre. Det måste respekteras.”

Jansson svarar:

”Yes. Gamla gubbar. Klart man lyssnar på oss”.

Personen svarar:

”Hade varit guld om du också hade ifrågasatt varför inga andra klubblag gjort samma sak och inte fått samma direktiv av deras kommuner eller polis i deras områden. Det är OMÖJLIGT ett tvång för MFF att göra så här för att hålla första träningen. Asså omöjligt. Kanske har det funnits en önskan av polis och Malmö stad. Men det är MFF som nappar och ”känner att dom måste visa att dom gör något” Efter all kritik kring guldmatchen. Vi är en så äcklig förening när det kommer till relationen mellan klubben och supportrarna.”

Jansson svarar:

”Bror jag vet inte ens var jag ska börja. De bättre jag ej säger något för jag kmr tappa det helt. Vi hade en timmes snack nyss. Jag var nära att kasta in handduken helt.”

En person undrar vad snacken handlade om och Jansson svarar ”om allt med första träningen osv”.

En person skriver att dom vill att Jansson ”vågar ta kampen och yttra våra ord inom föreningen”:

”Vi förväntar oss inte att du är tyst. Det är dax att markera ordentligt nu. Carlnén (Niclas, vd i Malmö FF, reds. anm) kan backa Narbes rygg och sitta och kolla premiären i sin fina skinnsoffa och suga hans kuk. Denna kamp e större än Europa. Större än vårt tio års firande. Större än allt. Länge leve kulturen.”

Jansson:

”För 4 timmar sen såg dom inte de så. Efter träningen förstår dom nog de jag varnat dom för.”

Foto: Polisen.

I en annan gruppchatt är fem personer med, fyra från Brigada, samt Pontus Jansson. Det misstänks handla om att Jansson hjälper en av personerna med kontakt för ett slagsmål.

Jansson skriver:

”Slåss mot BoIS eller. Bara spelar tuffa”.

En person svarar:

”Letar”.

Jansson:

”Efter vem. Har en polare i BoIS. Ska fråga han”.

Personen svarar:

”Sugen på att samla tre bilar å åka å ta dom fan sjukt”.

Jansson:

”Ja dom e 15 man typ”.

I förhör får en av de åtalade personerna frågor om Pontus Jansson.

Hjälper han dig eller er med kontakter inom andra supportergrupperingar?

- Nej.

Du skriver till honom att han skall våga ta kampen och yttra era ord inom föreningen. Vad menar du med det?

- Prata gott om oss.

Du skriver här i chatten att ert ord väger mest, vad menar du med det?

- Jag vet inte vad jag syftar på.

Konversationen med Pontus om Bois vad handlar den om?

- Minns inte.

Hjälpte han er med kontakter för att slåss mot Bois?

- Aldrig.

Jansson har även varit delaktig i en chatt där han bland annat reagerar på antisemitiska uttalanden.

Under måndagens presskonferens var åklagaren Henrik Nordquist noga med att poängtera att Janssons roll i chatten var passiv.

- I de här chattarna finns det en stor mängd meddelanden av starkt antisemitiskt innehåll. Men jag vill återigen understryka att fotbollsspelaren inte säger något i den stilen, bidrar inte till den här jargongen, sa han då.

Men i de offentliga dokumenten finns i alla fall ett fall av att Pontus Jansson själv har skrivit i samband med antisemitiska meddelanden.

En person skriver:

”Sover dom i Malmö kvällen innan, med laget, så spränger vi bomber utanför”.

Jansson:

”Haha den infon löser man på 5 minuter. Oroa inte för det”.

Personen:

”Ponne, hell seger och knulla Jude”.

Jansson svarar med fyra smiley-emojis.



Foto: Polisen.

Foto: Polisen.

Pontus Jansson har beklagat att han deltog i chattarna.

- Delar av den här gruppen är folk som jag har känt under lång tid. Vänner sedan way back. Men jargongen i den här gruppen är absolut saker som jag tar avstånd ifrån. Det kan jag inte stå bakom. Det är från botten av mitt hjärta och därför måste jag be om ursäkt till personer som tar sig illa an för det som har skrivits, sa han i intervju med MFF Play och fortsatte:

- Jag känner skuld och ånger att vi hamnade här. Jag har reflekterat enormt mycket vad vi kunde gjort annorlunda och varför vi hamnade här. Men jag har bara velat Malmö FF:s bästa. Är det någonstans som jag har gått bort mig i detta så är det att jag blev förblindad i att jag bara såg det från kortsidans perspektiv och glömde att respektera och tänka på de övriga som också är en del av Malmö FF.

Fotbollskanalen har sökt Pontus Jansson.