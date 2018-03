Courtois hånas - medger ”Mitt misstag"

ENGLAND

The Sun använder syndabocken Courtois namn för att beskriva Chelseas sorti ur Champions League (0-3 mot Barcelona). ”Court out”, skriver tidningen till en bild på en av de två gånger som Messi tunnlade honom. I The Suns övriga utbud märks bland annat ”Exklusivt: Man City på väg att skriva häpnadsväckande avtal med Puma värt 45 miljoner pund per säsong”. Det nuvarande med Nike är värt 18 milj pund.

Daily Telegraph har sämre nyheter för City. ”Exklusivt: Fifa utvidgar granskningen av om City bröt mot regler vid värvning av unga spelare”. Om City befinns skyldig riskerar klubben ett värvningsförbud. Men dagens största rubrik går till gårdagskvällens största lilla lirare, till en ”Magisk Messi”. Antonio Conte öser beröm över honom. ”En spelare som honom föds vart 50 år”, sa Chelseatränaren, ”Jag är tacksam att efter matchen ha haft tillfälle att ge honom mina komplimanger, för vi talar om en extraordinär spelare, världens bästa”.

The Times lägger tyngdvikten snarare vid Londonlagets slarv än vid Barçastjärnans genialitet. ”Messi tar emot Chelseas gåvor”, blir tidningens rubrik. Men i spelarbetygen råder ingen tvekan om vem som regerar. Messi får nio av tio. Lägst betyg får Courtois, Christensen, Moses och Fàbregas. Alla i Chelsea, alla får fyra.

BT Sport frågade Courtois om Messis tunnlar. ”Jag har spelat mot honom (Messi) många gånger, och släppt in bollar mellan benen. För en målvakt som jag, som är två meter, så är det antagligen den svagaste punkten, för om jag står upprätt så blir det ett stort mellanrum”, säger Courtois, som tog på sig första målet, ”Det är frustrerande, men det är ingen idé att gömma sig. Jag måste ta det som det är, vara uppriktig, medge att jag gjorde ett misstag och gå vidare”.

Daily Mirror roar sig med att ”Messi goes nuts”, som anspelar dels på att argentinaren var som galen (”go nuts”), dels på att tunnla (”nutmeg”). Tidningen följer sedan upp situationen i Manchester United, ”Exklusivt: PSG i högsta beredskap, José mot budgetstrid på Old Trafford”. The Sun hävdar att Mourinho väntas begära mer pengar till sommarvärvningar än klubbledningen är villig att ställa upp med. Det får PSG att fila på locktonerna till portugisen.

The Independent har helt andra uppgifter. Tidningen menar att klubbledningen är överens med Mourinho om kraftiga förändringar. ”José Mourinho har fyra nyckelspelare i sikte för Man United i stor översyn av laget”, lyder dagens rubrik. Under den finns potentiellt dåliga nyheter för Victor Nilsson-Lidelöf, eftersom Unitedtränaren bland annat uppges ute efter ”en ny partner till Eric Bailly”. Samuel Umtiti (Barcelona) och Toby Alderweireld (Tottenham) är aktuella. En iögonfallande idé som bollats upp är ett byte, Paul Pogba mot PSG:s Marco Verratti. Men möjligheterna anses små. The Independent utesluter inte att Toni Kroos i Real Madrid kan bli aktuell. Eller att David De Gea kan gå i motsatt riktning. Tidningen skriver att United väntas göra sig av med upp till sju spelare.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport undrar ”Vem kan fånga dem nu?”. Det handlar om Juventus och det handlar om ett försprång till Napoli som nu är fyra poäng efter seger i gårdagskvällens hängmatch (2-0 mot Atalanta). En krönika beskriver Juve ”Som en krokodil i vattnet”. Tidningen noterar också tjafset mellan Allegri och Benatia. ”Du måste hålla tyst”, var beskedet från tränaren, sedan backen hamnat i gurgel med motståndarspelare. Gonzalo Higuaín var enligt tidningen matchens lirare med betyget 7,5 av tio. Lionel Messi får förresten nio för sin insats mot Chelsea.

Corriere dello Sport har inga krokodiler bland sina Juventusmetaforer, men väl en racerbil. ”Juve forza 4” anspelar på poängförsprånget men är hämtad från ett videospel. Tidningen följer upp med att ”Allegri bromsar: ’Det är inte över ännu’”. Champions League behandlar tidningen ur ett nationellt perspektiv. ”Den italienska stilen mot Messi”. Rubriken tråcklar CdS ihop ur tanken att tränarna ”Allegri, Di Francesco och Montella tar sig an Lionel”. Det vill säga att Juve, Roma eller Sevilla kan få Barcelona i fredagens lottning. Liksom Gazzettan firar Corriere dello Sport att det italienska fotbollsförbundet fyller 120 år i dag med åtskilliga uppslag landslagsfotboll.

Tuttosport gottar sig åt poängsprånget med en bild på Higuaín som vinkar ”Hej då” i den mer retfulla versionen av ”ciao, ”ciaone”. På förstasidan finns också framåtblickande, mot CL-lottningen. ”Allegri: Jag hoppas undvika Barcelona och Real Madrid”.

SPANIEN

Mundo Deportivo låter (inte för första gången) dyrkan av Lionel Messi nå religiösa nivåer. Till en bild där fixstjärnan har armarna utsträckta åt sätter tidningen rubriken ”Fader vår”. MD skriver, ”En ny makalös uppvisning av Messi placerar Barça i kvartsfinal för elfte året i rad” och ”Satte två mål mellan benen på Courtois och nådde 100 mål, samt spelade fram Dembélé till det tredje” (3-1 mot Chelsea). ”Jag är glad över att ha nått 100 mål i en så fin turnering, men det viktiga var att ta sig vidare från en svår match”, sa Messi efteråt.

Sport skriver ”Extas” i sin stora rubrik till bilden på Messi. Tidningen delar ut tio av tio i betyg till argentinaren. Omdömet avslutas på engelska med ”God save the King”. Samma budskap som fanns på en stor banderoll på Camp Nou. På annan plats finns Andrés Iniestas ord om sin framtid. ”Jag behöver bestämma mig innan den 30 april om jag ska stanna i Barcelona eller flytta till Kina. Jag behöver väga vad som är bäst för mig och för klubben”. Tianjin Quanjian har tidigare kopplats ihop med 33-åringen.

Marca är elakast. Inte mot Messi förstås men mot hans offer för kvällen. ”Kanaltunneln” skriver tidningen i stora bokstäver, till en bild på det breda gapet mellan Thibaut Courtois ben där man i fjärran kan skymta bollen och Chelseamålvaktens baneman. Marca påpekar om Messi också att ”Det första målet efter 128 sekunder var det snabbast i hans karriär”.

AS har ett annat perspektiv. Varken Messi eller den tunnlade stackars Courtois. ”La Ligas slag mot Premier League” är dagens största rubrik. Den följs av ”Spanien, med Real Madrid, Sevilla och Barça, är den nation med flest kvarvarande lag i Champions League”. AS fortsätter sedan sin närmast dagliga kampanj för Neymar i Real Madrid. ”Neymar före VM” upprepas med ”Real Madrid vill värva honom innan Ryssland • Marcelo säger att han kommer att bli väl mottagen”.

Cadena Ser gör rubrik på att ”Morata svarade på Camp Nous nidramsorna om ’hur dålig är du’ genom att hålla handen om könsorganet”. Och det ”först med ena handen, sedan med andra”, påpekar radiokanalen.

FRANKRIKE

L’Equipe pryder förstasidan med Messi hundra uppnådda mål i Champions League. Här finns också ”PSG kan tacka Mbappé”, som gjorde båda målen i ligan i går (2-1 mot Angers).

RMC Sport uppger att det kan finnas en överraskning i förbundskapten Didier Deschamps trupp som presenteras i eftermiddag: Wissan Ben Yedder, Sevillanfallaren som sänkte Manchester United i tisdags. Frankrike möter Colombia den 23 mars och Ryssland fyra dagar senare. Radiokanalen har även ”Neymars klumpiga hyllning till Stephen Hawkings”. PSG-stjärnan har fått omfattande kritik i sociala medier för ett inlägg på Instagram. ”Man måste ha en positiv attityd och göra det bästa av den situation man befinner sig i”, skrev Neymar till en bild på sig själv i rullstol efter fotskadan. Ett citat från den avlidne vetenskapsmannen, som satt i rullstol många årtionden sedan han som 21-åring drabbats av den obotliga nervsjukdomen ALS.

TYSKLAND

Sky Sport noterar att ”Jupp Heynckes satte Champions League-rekord” i och med Bayern Münchens seger i går (3-1 mot Besiktas). Han är första tränare med elva segrar i rad i turneringen.

Sport1 samlar ihop några Bayernkommentarer. Trots seger är Jerome Boateng långt ifrån nöjd. ”Vi gjorde dumma misstag och drog på oss dumma frisparkar, och vi tappade bollen onödigt mycket. Vi måste vara kritiska och vi måste bli bättre. Det här är Champions League och det kommer nya motståndare”, säger festsabotören Boateng. Långtidsskadade landslagsmålvakten Manuel Neuers rehab går som planerat. ”Det ser bra ut för honom. Jag tror han kan göra comeback i april”, säger Heynckes.

Kicker har en förstasida man omöjligen kan missa som Borussia Gladbachsupporter. Lagets klubbmärke täcker den nästan helt. Rubriken ”I fritt fall” följs av ”Frustration, problem och sista chansen: Gladbach kämpar om Europaplats”. Tidningen har också ett par Dortmunduppgifter. En av dem finns på förstasidan. ”Stöger är favorit, Favre en kandidat”, summeras tränarsituationen inför nästa säsong. Dortmund uppges vidare intresserad att värva Kölns Jonas Hector. Landslagsbacken kan värvas för bara sju till åtta miljoner euro om Köln åker ur. Samtidigt är Manchester United intresserad att värva en back från Dortmund. Det handlar om Sokratis Papastathopoulos.

Der Westen påpekar kring att ”Vad som står på spel för Dortmund i Salzburg: kvartsfinal eller pinsam sorti”. Dortmund förlorade hemma med 1-2. Matchen betyder också mycket för Stögers framtid. Även Der Westen menar att Stöger fortfarande är klubbens förstaalternativ som tränare inför nästa säsong.

ÖVRIGT

Kathimerini (Grekland) förmedlar besked kring den grekiska fotbollskrisen, ”Fifa-representant: Grexit är inte långt borta”. Det var vad Fifa-representanten Herbert Hübel meddelade i går efter den senaste skandalmatchen, Paok-AEK. Grekland riskerar med andra ord att stängas ute från internationellt spel. Hübel som träffat representanter för det grekiska fotbollsförbundet ska lämna en rapport till Fifa. ”En Grexit som tidigare känts avlägsen är det inte längre. Grekisk fotboll har nått en brytpunkt”, menar Hübel.