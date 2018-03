Zlatans läkare: "Jag ger honom A+"

ENGLAND

The Guardian tar nästan aldrig ut svängarna i rubrikform. Ibland tar tidningen motvilligt de andra tidningarnas händer och deltar i ordleken, men alltid med stor försiktighet. Efter gårdagens Wembleymatch placerar Guardian ut ”England blev straffat” (1-1 mot Italien). Tidningen sammanfattar därefter torrt att ”Vardy gav England ledningen, men VAR gav tillbaka”, genom att Italien tilldelades en omdiskuterad straff tack vare videodomare.

The Sun låter sig inte nöjas med så torftiga formuleringar när kombon Vardy och VAR står i fokus. ”VARd luck” (Hard Luck=Otur) beskriver det engelska oflytet. ”Jag är glad att VM inte börjat ännu”, säger engelska förbundskaptenen Gareth Southgate, som inte hade mycket till övers för straffbeslutet. ”Reglerna säger att det ska vara ’klart och tydligt’ – det var det inte”.

Daily Mirror ser matchen som ”Vardy-VAR 1-1”. Krönikören John Cross instämmer i Southgates kritik och oro, ”Det enda som är ’klart och tydligt’ med VAR är att den kommer att medföra kaos i VM”.

Daily Mail beklagar sig också över straffbeslutet, men ex-domare Graham Poll tar ett fast tag om regelboken. ”Italiens Federico Chiesa var på väg ner när James Tarkowski fällde honom så att det blev straff…VAR-beslutet var hårt mot England men korrekt”, lyder domen i en av Mails alla oförlikneligt långa rubriker. Mail fäller sedan sin dom över spelarnas insatser. Raheem Sterling får högst betyg, 8,5 av tio. Lägst får gästernas Daniele Rugani, 5,5.

Daily Telegraph ser videodomarens beslut som en ”Ledstraffhet” (sorry, denna översättning av dubbelmeningen i ”Spot of bother” är troligen under all kritik – frestelsen var annars stor att använda en fri översättning, ”VAR i herrans namn”). Telegraph har också med en pikant detalj. ”Lewis Cooks debut säkrade 17 000 pund till hans farfar”, cirka 200 000 kronor. Farfadern satsade för fyra år sedan 500 pund på att den då 18-årige Lewis skulle debutera för landslaget innan han fyllde 26 år. Det slog in i den 71:a minuten i går när Lewis Cook bytte av Jesse Lingard.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport visar liksom engelska tabloider att VAR:s användningsområde långt ifrån stannar vid fotbollsplanen. Den får rubriksättare att gnugga händer. I Gazzettan blir klassiska ”É L’Italia che va” i stället ”É L’Italia che VAR”. Det funkar ju bra för italienska landslaget med VAR (1-1 mot England). ”Chiesa, som fick en straff (tack vare videodomare), var den bästa i vårt lag”, menar tidningen. Liksom Jamie Vardy i England får Chiesa sju av tio i betyg. Lägst betyg får Immobile, 4,5. På förstasidan finns också ”Revolution i Inter”. Så ser tidningen på att sportchefen ”Sabatini tar farväl av Inter – det var en kärlek som aldrig föddes”.

Corriere dello Sport tar ett tillfredställande avstamp i gårdagens match med ”Vi börjar om”, och påpekar att Italien får en ny förbundskapten i juni. ”Carlo väntar på Premier League”, är en artikel inne i tidningen som följer upp ämnet. Det italienska fotbollsförbundet har varit i kontakt med Ancelotti, ”den tidigare Bayerntränaren väntar dock på om han får höra något från England – Arsenal, Tottenham eller United”. CdS menar att Mancini, Ranieri och Di Biagio fortfarande är alternativ. Conte placeras däremot allt starkare i Paris SG.

Tuttosport låter knappast pulsen rusa för en landskamp. Matchen mot England får en pytteliten plats i högerspalten. I stället ligger fokus helt och fullt på Juventus CL-möte med Real Madrid nästa vecka. ”Bentancur är kandidat”, syftar på att 20-åringen kan få chansen i matchen. ”Allegri måste klara sig utan avstängde Pjanic. Uruguayanen, som just har två strålande insatser med landslaget bakom sig, kan bli den överraskande ersättaren”, skriver Tuttosport.

SPANIEN

Marca lutar sig tillbaka och njuter av ett ”Mästerverk”. Ett spanskt mästerverk (6-1 mot Argentina). ”Historisk utskåpning av Argentina från ett Spanien bättre än någonsin och med tre mål av Isco”. Tidningen ger också gott om utrymme till citat från hattrickskytten. Han levererar en stenhård passning till sin klubblagstränare Zidane. ”I Real Madrid har jag inte det förtroende en spelare behöver. Matcherna med landslaget gör mig levande, här har jag tränarens förtroende. Jag vill visa att jag är en bra spelare”, sa Isco efter matchen. ”Lopetegui visar mig förtroende med den speltid jag får. Kanske är jag problemet i Real Madrid. Jag vet inte hur jag vinner Zidanes förtroende”.

AS jublar med Real Madridspelaren i ”Isco och olé”. Tidningen noterar i en artikel att Lionel Messi, som missade matchen på grund av skada, lämnade läktaren när Isco gjorde Spaniens sjätte mål. Förbundskapten Lopetegui vill hålla fötterna på jorden. ”Spelarna förtjänar gratulationer och tack, men vi startar VM med noll poäng”.

Sport har fullt fokus på Barça i landslagsmyllret. Bild på Messi på läktaren paras ihop med bild på firande spanska spelare. ”Messi vet redan vem som är favorit”, skriver tidningen med störa bokstäver. Sport noterar också att Piqué, ofta utbuad i landslagströjan, fick applåder från Madridpubliken när han byttes ut.

Cadena Ser uppmärksammar en hälsning från Diego Costa till den sydamerikanska nationen. ”I Argentina får Messi ofta kritik, men det märks när han inte är med. En spelare som Messi kritiserar man inte, man tackar gud för att han finns”, sa den spanska landslagsanfallaren efter matchen.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”De ryska bergen” efter gårdagens franska seger (3-1 mot Ryssland). Det betyder också ”bergochdalbana”. Det handlar om Frankrikes toppar och dalar. ”Les Bleus har blandat det goda med det betydligt mindre goda. Efter att ha blivit besegrade av ett energiskt Colombia i fredags, blev det seger mot ett mycket svagt Ryssland i går”, skriver tidningen på förstasidan. Högst betyg i Frankrike: Mbappé, Pogba och Koscielny, alla sju av tio. Lägst betyg i Frankrike: Dembélé och Rabiot, båda tre. Lagkaptenen Smolov i Ryssland fick högst med sju, och Samedov och målvakten Louniov lägst med två.

Le Parisien ser det som att ”Mbappé lugnar Frankrike”. PSG-anfallaren får också högst spelarbetyg, en åtta. Martial får lägst, en fyra. Tidningen fortsätter även att sondera terrängen kring PSG:s nästa tränare. Det tycks inte bli Juves tränare Max Allegri, som i franska medier ringats in som en favorit i PSG-ledningen. ”Vi har inte haft några kontakter med PSG”, säger en källa nära Allegri till tidningen, ”Massimilano har ett långt kontrakt med Juve (till 2020). Andra klubbar har visat intresse. Vi väntar inte direkt på ett telefonsamtal från PSG, och om de hör av sig, är det med all sannolikhet försent”.

RMC Sport har en artikel med rubriken ”Apläten riktade mot Dembélé och Pogba hördes”, från Krestovskijs läktare i Sankt Petersburg. Radiokanalen hänvisar till en fotograf från nyhetsbyrån AFP. Framför allt hände det enligt fotografen när Dembélé vid två tillfällen slog hörnor.

TYSKLAND

ZDF hittar efter Tysklands förlust (0-1 mot Brasilien) planens kanske mest besvikna spelare i Toni Kroos. Mittfältaren var inte bara kritisk mot insatsen utan också mot sina medspelare. ”Vi såg att vi inte är så bra som vi ibland beskrivs som, och som även en del av oss tror”, sa Kroos till tv-kanalen efter matchen, ”En del hade chansen att visa upp sig i dag men tog den inte. Det är nyttigt att se att det fortsatt fattas mycket, det finns fortfarande utrymme för att förbättra mycket”.

Bild är bara konstig. Nyhetsettan domineras av ”Efter mirakelbehandlingen: Manuel Neuer dopningstestad”. Mer intressant var att landslagsmålvakten, på sin 32-årsdag, äntligen var tillbaka i träning på fotbollsplanen efter sin långdragna fotskada.

Sport1 delar ut (låga) spelarbetyg efter matchen mot Brasilien. Jerome Boateng, Julian Draxler, Julian Brandt, Lars Stindl och Niklas Süle får högst, tre av fem på den sexgradiga skalan där ett är bäst. Marvin Plattenhardt och Leroy Sané får lägst, fem.

Sport Bild slänger fram bilder på utmålade Bayern München-tränarkandidaterna Favre (Nice), Hasenhüttl (RB Leipzig) och Kovac (Frankfurt), till rubriken ”Kan ni verkligen Bayern?”. Men dagens nummer handlar också om Tuchel. Mycket om Tuchel. Han var enligt tidningen nära att ta över Bayern i oktober förra året, innan Hoeness i stället valde Heynckes. Han har också varit fortsatt intresserad, men tröttnade när klubben höll honom på halster i månader. Sport Bild förtydligar också läget nu. Tuchel har förhandlat med Paris SG och Chelsea. Arsenal har visat intresse, men inga förhandlingar har skett.

Hamburger Morgenpost är som en daglig sjukhusbulletin över Albin Ekdal. Svensken fick bryta träningen i måndags med känning i den skadade foten. I går var han ändå tillbaka. Och är aktuell i nygammal position. Tränare Christian Titz testade Ekdal som mittback. Det kan bli ett alternativ för matchen mot Stuttgart på söndag. ”Jag vill egentligen inte utesluta något. Vi fick ett första intryck i dag. Nu får vi se om det ens är redo för spel på lördag”, säger Titz. Ekdals favoritposition är det inte, men han har vikarierat där tidigare.

ÖVRIGT

Gazeta Sporturilor (Rumänien) radar upp förtvivlade rumänska landslagsspelare på förstasidan. Förtvivlan beror inte på ånger över att de tillfogat Janne Anderssons grabbar ett nederlag. Spelarna är P19-spelare. De är förtvivlade över att ha förlorat mot Ukraina, över att ha förlorat en plats i EM. Den fina årgången blir nu lika med ”Generationsskräck”. Sverige finns med på annan plats, som ”reserverna”. Rumäniens a-landslagsmatchen får en mindre rubrik med orden ”Revansch mot reserverna” (1-0 mot Sverige).

Globo Esporte (Brasilien) ger Thiago Silva ordet. Den brasilianska backens hjärta bultade stark efter gårdagens seger (1-0 mot Tyskland). ”Jag tycker den här tröjan förtjänar lite mer respekt”, sa han. UOL ansåg att just Thiago Silva och mittbackskollegan Miranda var bäst i det brasilianska laget. Fernandinho utsågs till, inte sämst, men i alla fall minst bra.

Titan Sport (Kina) skriver på morgonen att det nu är officiellt: Fabio Capello har lämnat Jiangsu Suning. Uppgifter om skilsmässan dök upp redan under tisdagen (se gårdagens Headlines), och nu är den alltså bekräftad. Rumänen Cosmin Olaroui ersätter. Capello kom till Jiangsu Suning så sent som juni förra året. South China Morning Post har en intervju med Freddie Fu, ni minns kändiskirurg som opererade Zlatan Ibrahimovics knä. Han bedyrar att Zlatan är i toppskick efter skadan. ”Läkningen har bara gått fint. Ingen skada har på något vis slagits upp, inga strukturella skador. Jag skulle ge honom A+, jag försäkrade Galaxy att allt var bra”, säger Fu. Zlatan fick bakslag efter sin comeback i United vid årsskiftet, men någon skada handlar det inte om. ”Han har inte haft någon skada, han bara pressar sig själv så hårt. Bara mer smärta och värk. Men allt som vi sett är bra”. Fu har inga tvivel om Zlatans kapacitet. ”Just nu skulle han kunna spela i Premier League om han vill. Men den nya säsongen i MLS börjar, så om man ska flytta så gör man det nu. Han skulle fortfarande ha kunnat spela i United”.

ESPN (USA) uppmärksammar en blivande motståndare till Zlatan. Kommande derbymotståndaren Los Angeles FC har gjort en prestigevärvning, om än inte med svenskens stjärnglans: Andre Horta från Benfica. Det bekräftade LAFC i natt, svensk tid.