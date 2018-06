Firmino: ”Idiotiskt sagt av Sergio Ramos”

ENGLAND

Daily Mirror punktar upp landslagsspelaren Danny Rose öppenhjärtiga uttalande som täcker de engelska sportsidorna i dag. ”Problem med knäskada”, ”En familjemedlems självmord”, ”Hans mamma blev utsatt för rasism”, ”Beväpnad man sköt mot hans bror”. Ovanför tronar rubriken ”Min hemliga kamp mot depression”.

The Sun toppar också med att Danny Rose och Tottenhamspelarens medgivande, ”Jag diagnostiserades med depression och tog tabletter i flera månader”.

Daily Star väljer samma landslagsprofil men en helt annan vinkel. ”VM-rasismrädsla – Rose: Jag har bannlyst min familj från att åka och se mig i Ryssland”. Tidningen tar också upp förbundskaptens Gareth Southgates svar på hur spelarna ska agera om de utsättas för rasism under VM-matcherna. ”I en idealistisk värld skulle svaret vara att lämna planen. Men det skulle innebära att vi kastades ur turneringen, vilket många skulle hålla med om. Jag tror inte spelarna skulle vilja det, för de har arbetat hela sina liv för att spela i ett VM”, säger han.

The Times klistrar också Roses avslöjande om depression som största sportnyhet, men ögonen vandrar också lätt iväg till en ilsket röd ”exklusivt” för ”Nice nära att värva Vieira”. Artikeln tar bara fasta på att Nice ”har starka förhoppningar”, men det kanske finns mer substans. På annat ställe i tidningen har författaren (Matt Dickinson) en allmänt hållen intervju med just Vieira (även om Nice bara nämns i förbigående).

Daily Mail har i sitt fotbollsflöde den anmärkningsvärda uppgiften att ”Championshipklubbarna är på väg ner i ett svart hål – rapport avslöjar att 99 procent av intäkterna spenderas på löner i den desperata kampen för att nå Premier League”. 13 av klubbarna spenderade mer än de tjänade på just spelarlöner. Rapporten från Deloitte, som gäller 2016/2017, presenteras i dag.

I-Paper har ett anslag som skiljer sig från övriga tidningar på sporten. Jodå, Rose är med. Men toppnyheten gäller en tidigare damlandslagsstjärna. ”Nyförvärv till Gamla Damen: Aluko skriver på för Juventus”. Den tidigare Chelseaanfallaren (31 år), som var i fokus för rasismanklagelserna som fick det damlandslagets förbundskapten på fall, är klar för den italienska mästarklubben.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vänder på uttrycket ”Bortkastad ungdom” till ”Tillvaratagen ungdom”. Det står för Milan och för att ”Efter avtalet med Romagnoli är det klart för nytt kontrakt med Cutrone”. Tidningen lägger till att ”det handlar om dagar”. På Milans önskelistan finns också två relativt unga anfallare, Morata (Chelsea) och Werner (RB Leipzig). Självfallet finns mer mercato. ”Ett förslag för Dembélé: Inter erbjuder João Mário för att övertyga Tottenham”. I samma andetag nämns också att Inter redan sålt 10 000 säsongskort för 2018/2019, en ökning med 30 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. En Champions League-effekt.

Corriere dello Sport har mer om den svartblåa Milanoklubben. ”Inter ringer Radja”. Tränaren Spalletti ska ha kontaktat Romamittfältaren Nainggolan. En mer bildlig rubrik av samtalet ges i rubriken inne i tidningen, ”Radja, det är Luciano”. CdS lägger till att ”Nu stänger Roma inte dörren för en övergång”.

Tuttosport tror på ”Ett första ’ja’” i den till synes osannolika bytesaffären Icardi-Higuaín. Det är tränarna Spalletti och Allegri som påstås ha gett klartecken. ”Nu är det upp till Inter och Juve att träffa en överenskommelse”. Det finns nog fler som vill ha ett ord med i laget i en sådan övergång.

Sky Sport uppger via Gianluca Di Marzio att Juventus nu är överens med Genoa om att köpa målvakten Mattia Perin. Övergångssumman för Oscar Hiljemarks klubbkompis anges till 12 miljoner euro, plus ytterligare tre milj euro i bonusar. 25-åringen väntas till Turin under fredagen för sin läkarundersökning.

Firmino responde a Sergio Ramos: "Foi muito idiota" pic.twitter.com/lOWMHYnSXz — B24 (@B24PT) June 6, 2018

SPANIEN

Marca viker förstasidan åt Franska öppna i tennis, men klämmer bland annat in ”Känsla av tomhet” i Real Madrid. Tränarposten är fortsatt ett stort frågetecken. Enligt tidningen har Real Madrid nu i det närmaste gett upp Mauricio Pochettino, eftersom Tottenhams klubbpresident Daniel Levy ”är omöjlig att förhandla med”. What’s new. ”Med Pochettino borta, Allgeri svår, Conte mycket komplicerad, Klopp omöjlig, så måste Real byta kurs”, menar Marca. Rubriken? ”Míchel och Laudrup toppar Plan B”… Tidningen uppmärksammar på nätet också ett uttalande från Firmino som spridit sig som en löpeld under natten. Liverpoolstjärnan kommenterade under Brasiliens presskonferens Sergio Ramos ironiska tillbakavisande om fult spel i CL-finalen. ”Jag vill egentligen inte prata om det. Okej, Ramos är mästare, men det var en idiotisk sak att säga”, menar Firmino.

AS låter en intervju med Kepa dominera. ”Jag beklagar inte att övergången till Real inte blev av”, säger Athleticmålvakten. I vintras uppgavs han överens med Real, men Zidane ska ha motsatt sig övergången. Tidningen uppdaterar vidare läget med Reals fixstjärna. ”Det går inte framåt med Cristianos nya kontrakt”, skriver tidningen, och lägger till att ”Han vet nu att Real inte kommer att göra någon ansträngning” och ”Nytt möte i dag”. Record har starkare nyheter (se under ”Övrigt”). På förstasidan har AS även med sin bisarra uppgift om att Salahs agent skulle erbjudit egyptiern till Barcelona. Svaret från agenten, Ramy Abbas Issa, finns inte med: ”Det här har aldrig hänt. AS, ni behöver bättre källor”, skriver han på Twitter.

Sport skriker ut ”Thiago: 50 miljoner euro + Digne”. Det är vad tidningen påstår är ett affärsförslag som Bayern München skulle acceptera med Barcelona.

Mundo Deportivo ger Lionel Messi förstasidan. Det är knappast första gången. Men den här gången är det för en egen intervju med Barçastjärnan, med citatrubriken ”Det får inte gå ett år till utan att vi vinner Champions League”. Och så lockar tidningen fram citat som välkomnar en potentiell värvning, ”Griezmann är en stor spelare, och ju mer kvalitet vi har desto bättre”, säger Messi.

Cadena Cope har landslagssiffrorna på en VM-triumf för Spanien. Varje spelare får då 884 000 euro, uppger radiokanalen. I VM 2014, då Spanien inte tog sig förbi gruppspelet, var titelbonusen värd 720 000 euro/spelare.

FRANKRIKE

L’Equipe ligger ganska lågt med fotbollen på förstasidan, men har förstås landslagsfotboll och transfermarknad inne i tidningen. Vad gäller den senare rapporterar tidningen bland annat att Inter och Wolfsburg är enda klubbar som varit i direkt kontakt med Bordeaux om Malcolm. Och Inter uppges nu överens med brasilianaren om ett kontrakt. Intresse finns också från Premier League; Liverpool, Chelsea och Arsenal. I dag väntas för övrigt besked från Patrick Vieira till Nice om han tar över tränarposten efter Lucien Favre, skriver L’Equipe.

Le Parisien ger ”Hugo Lloris och kritiken” plats för förstasidan. Tidningen menar att matchen mot Italien speglade säsongen – två jätteräddningar men också en svag insats på motståndarnas mål. Lloris anses inte förstå kritiken, men Le Parisien försöker så ett frö av tvivel kring den franska lagkaptenen. En tillhörande voxpop ger ingen förståelse för den misstänksamheten mot Lloris.

TYSKLAND

Bild uppger att det nu är klart att danska mittfältsstjärnan Thomas Delaney byter klubb. Från att ha varit klubbkamrat med Ludwig Augustinsson bli han det med Alexander Isak. Dortmund uppges nu nämligen överens med Werder Bremen om en övergångssumma på 20 miljoner euro. Delaney uppges i dag lämna det tyska träningslägret för att skriva på ett kontrat med Dortmund till 2022. Vidare skriver tidningen att Arsenal är ute efter Emil Forsbergs lagkompis Lukas Klostermann. Tidigare har också Roma registrerat intresse i 22-åringen. Liverpool uppges jaga en ny tysk målvakt: Bernd Leno i Bayer Leverkusen. Prislappen väntas ligga på 25 miljoner euro. Liksom Sky Sport skriver Bild också att tyska landslaget har ett skedbekymmer inför VM i Mesut Özil. Arsenalstjärnan dras med en knäskada sedan matchen mot Österrike och har inte kunnat träna. Han väntas missa genrepet mot Saudiarabien på fredag. På annan plts beklagar sig Nürnbergs tränare Michael Köllner över att Mikael Ishak inte kom med i Janne Anderssons trupp, och känner viss skuld gentemot Ishak. ”Jag är ledsen för hans skull. Det har jag också skrivit till honom. Han ville det så mycket. Men han är fortfarande ung och kan spela nästa VM”, säger Köllner, ”Nu är det upp till mig att göra Mikael så star att landslaget inte kan undvika honom. Naturligtvis ligger skuldfrågan hos mig. Jag lovade att dag för dag göra honom bättre”.

Kicker-fokus är ”Operation Svart-Rött-Guld”, den tyska jakten på en VM-triumf. I veckans sista nummer kan man också läsa att förhandlingarna mellan Bayern München och Benfica om en utlåning av Renato Sanches är över. Den portugisiska klubben vägrade betala en låneavgift. Renato Sanches väntas nu stanna i Bayern åtminstone första halvan av säsongen i Bayern.

Sport Bild upplyser om att svenska spelare kan känna doften av en tysk. Närmare bestämt Julian Draxler. ”Vare sig det gäller träning eller match så går jag aldrig in på planen utan parfym”, berättar landslagsspelaren för Bunte, ”Ibland frågar lagkamrater mig om jag inte känner mig ren. Alla har en ritual innan match och jag tar vanligen necessären med mig till omklädningsrummet och spejar mig med två, tre tryck parfym. Det ger mig en välbehagskänsla”. I en intervju säger han också att om fotbollsspelare generellt, ”Det finns hur som helst en klyscha som stämmer, och det är att vi är mycket, mycket fåfänga”. Draxler gillar för övrigt också skor, ”av alla möjliga slag. Jag har nog ungefär 70 par”, berättar han.

Deutsche Welle har en fotbollsnyheter av det mer udda slaget. ”Rånare kom under vapenhot över Paninibilder för VM värda 360 000 dollar”. Attacken skedde mot ett tryckeri utanför Buenos Aires i Argentina, rapporterar lokala medier.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) har samma uppgift som Bild (ovan), att Dortmund köper Thomas Delaney från Werder Bremen för 20 miljoner euro. Han blir därmed den dyraste dansken någonsin. Nordjyske rapporterar att tidigare MFF-tränaren Alan Kuhn ”är nära ett avtal” som huvudtränare för Hobro IK i Superligan. Kuhn har inte haft ett fast tränarjobb sedan han vann allsvenskan 2016.

Dagbladet (Norge) har mer svenskinfluerade rubriker. ”Ny bragd av Lagerbäck – längsta segersviten sedan 2010”, beskriver gårdagens seger (1-0 mot Panama). En annan matchrubrik är ”Fruktar Zlatans reaktion efter superblundern”. Ola Kamara sköt över i öppet läge från bara ett par meter. Tidningen är genast framme med en fråga om anfallskollegan i LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic. ”Jag hoppas han inte ser den. Då kommer jag att få höra mycket om den. Jag har inte direkt tänkt visa den i omklädningsrummet”, svarar Kamara, och rankar skottet, ”Jag har gjort några stora missar förr, men detta är den största”.

Record (Portugal) drar stort på att ”Ronaldo vill lämna Real Madrid”, och att det är ett ”Oåterkalleligt beslut”. Tidningen skriver om ”Brist på löften från Pérez”, Reals president, samt att ”Det handlar inte om pengar, utan om bekräftelse på status”. Record menar att det är Pérez ouppfyllda löfte efter förra årets CL-final om ett nytt kontrakt, som till slut fått Cristiano Ronaldo att söka sig vidare. Italien, Frankrike och England nämns som möjliga destinationer för den portugisiska stjärnan.

Het Laatste Nieuws (Nederländerna) räknar in en belgisk seger (3-0 mot Egypten) och sätter sina betyg. Eden Hazard var matchens lirare och får åtta av tio i betyg. En annan av Premier Leagues stora belgiska stjärnor imponerande inte alls lika mycket. Kevin De Bruyne får bara fem, det lägsta betyget i startelvan, tillsammans med Thomas Meunier.