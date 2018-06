Southgate sätter sin startelva: Nio VM-debutanter

ENGLAND

Daily Mirror plockar upp Aldous Huxleys klassiker ”Du sköna nya värld” och låter romantiteln beskriva Englands startelva. Sedan skriver Mirror ”Orädda Southgate plockar ut NIO VM-debutanter till premiären”. Det ger: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Henderson, You ng – Lingard, Alli – Sterling, Kane. En elva som tycks dyka upp i alla tidningar.

The Guardian har den också, presenterad under rubriken ”Southgate satsar på Henderson före Dier”. Men VM-premiären i går kväll ges störst utrymme, ”High Five – Ryssland fick en flygande start” (5-0 mot Saudiarabien). Och så har ex-världsmästaren Marcel Desailly ett budskap till en omdiskuterad landsman, ”Pogba måste acceptera att han inte kan var stjärna i Frankrike”.

Daily Telegraph är snarlik. En rubrik om ”Southgates stora beslut inför VM-premiären: Englands förbundskapten satsar på Young, Henderson och Maguire” och en större rubrik om att Ryssland fick en ”Flygande start”. En analys av VM-premiären pressas in under ”Rysslands kontringar visade hur poänglöst bollinnehav utan mening är”. Saudiarabien hade 62 procent av bollinnehavet.

The Times skriver om Ryssland, ”Den största premiärsegern sedan 1934”, och om England, ”Maguire och Lingard från start”. Sedan skriver Times om Premier League. ”Exklusivt: Förbundet vill att Brexit skapar möjligheter för inhemska spelare”. I samband med Englands utträde ur EU är förbundets idé att endast brittiska och irländska spelare ska kunna lånas mellan klubbarna. Det skulle exempelvis stoppa lån som Newcastle gjorde denna säsong med Kenedy (från Chelsea) Slimani (Leicester).

The Sun ger Ryssland smarta betyget ”Five Tsar” men toppar med Alan Shearers uppmaning till landslagskaptenen, ”Återgälda förtroendet, Harry”. I natt slängde The Sun också upp ”Exklusivt: Barcelona vill ersätta Andrés Iniesta med Man Citys Ilkay Gündogan”. Då hade tyska Bild redan haft uppgiften ett par timmar (se under ”Tyskland” nedan).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ett Inter som kastar sig huvudstupa in i mercaton. ”Inte bara Ninja” följa av uppgiften att förutom den snart avklarande värvningen av Nainggolan från Roma, så är Spallettis gäng också ute efter Barcelonas Aleix Vidal. Det blir säkert inte sista gången Gazzettan använder ”GOLovin” om den ryska målskytten i VM-premiären om flytten till Juve blir av. ”Det är smickrande att höra att Juventus gillar mig”, säger 22-åringen diplomatiskt. Enligt tidningen är Maurizio Sarri nu ”mycket nära” att ta över tränarposten i Chelsea, med Gianfranco Zola som assisterande tränare.

Corriere dello Sport ser ett ”Casino Real”. Jo, som Bondfilmen, men framför allt som i italienskans ”casino”, det vill säga ”kaos”. Det är förbundskaos och det är Cristiano Ronaldokaos. Men i ”Alisson flyger vidare” landar saker och ting rätt för Real. Troligen. Ett avtal är inte klar men en övergång värd 70-75 miljoner euro är nära. Enligt CdS är Areola förstaval som ersättare, även om Robin Olsen också nämns bland ett par andra namn i texten.

Premium Sport ser lite annorlunda på Romas målvaktssituation. Dels påpekar tv-kanalen att Alisson redan är överens med Real om ett sexårskontrakt värt sex miljoner euro/år. Dels menar Premium Sport att främsta mål som ersättare i Roma är…Robin Olsen. Gazzetta dello Sport nämnde också svenskens namn häromdagen. Men hos Premium Sport är han nu första namn. Det är först därefter som Areola, Leno och Meret nämns, som alternativ till svensken. Liksom Corriere dello Sport tror Premium Sport att avtalet för Alisson blir på sisådär 75 miljoner euro (70 milj euro + fem milj i bonusar).

SPANIEN

Marca är tillbaka. Efter de senaste dagarnas tumult kring landslaget levererar tidningen en pampig etta med pumpande hjärta. Mot bakgrunden av den röda landslagströjan stegras budskapet. ”Två såpoperor är över” (Lopetegui presenterad av Real Madrid, Griezmann kvar i Atlético), följs av ”En dröm tar sin början” och därefter bredvid landslagsemblemet i stora bokstäver, ”I dag spelar vi alla tillsammans”. Ett iberiskt derby mot Portugal väntar. Bland de små raderna under skriver Marca bland annat att det blir ”Diego Costa som spets i Hierros första startelva”.

AS framför liknande budskap som Marca inför premiären men på annat vis, ”Tystnad, match på gång”. Med finns också Sergio Ramos budskap om att sätta ett leende på läpparna efter begravningsstämningen som infann sig i sambandet Lopetegui-härvan.

Mundo Deportivo beskriver över hela förstasidan Portugal-Spanien ”Som en final”. Griezmanns beslut får, märkligt nog, två från varandra helt skilda puffar. En om att han stannar i Atlético och en krönika av Santi Nolla, ”Griezmanns show”. I den sistnämnda påpekar krönikören att Barça nu snarare kommer att förlita sig på Coutinho och Dembéle, och snarare leta en mittfältare än en anfallare.

Sport ger bara landslagets VM-premiär en rubrik vid sidan av. I stället är det en fransman tidningen är ute efter. ”Pinsamt, Griezmann”, skriver tidningen, om dokumentärpresentationen om att han blir kvar i Atlético. Ett sätt att handskas med utgången efter att Sport i månader bedyrat att anfallaren var på gång till Barça.

Cadena Ser uppger att Griezmann i det nya kontraktet har en utköpsklausul på 200 miljoner euro under resten av året. Kontraktet ger en rejäl löneökning. Det är ännu inte underskrivet. Det kommer att ske mellan någon av Frankrikes gruppspelsmatcher, enligt SER.

FRANKRIKE

L’Equipe trycker på en egen intervju med ”Kylian Mbappé: ”Vi måste vilja mycket redan från början”. Den unge anfallaren understryker VM-ambitionen, ”Målet är att vinna”. På tal om att vinna. L’Equipe har också en intervju med argentinska legendaren Jorge Valdano under rubriken, ”För de stora lagen räcker det inte med att vinna”. Valdano, som också varit spelare, tränare och sportchef i Real Madrid, fortsätter: ”När någon pratar om att vinna till varje pris är man inne på en farlig väg. Som jag ser det är det i stället fotboll som aspirerar på fullkomlighet som når storslagenhet”.

Le Parisien har också Mbappé på sin förstasida, ”19 år och snart chef”. Eller som tidningen kallar honom på sporten, ”Little Big Boss”. På annan plats dyker Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldos mamma, upp. Hur är det att vara mamma till en av världens bästa fotbollsspelare?, undrar Le Parisien. ”Det är en stor stolthet. Vart jag än åker, när de får reda på att jag kommer från Portugal, så säger de, ’Aha, Ronaldos land’. Min son är känd överallt. Hur kan man inte vara stolt?”, säger Dolores Aveiro. Artikelrubriken: ”Ronaldo säger ofta till mig, ’Jag älskar dig’”.

RMC Sport uppgav i går att Marseille nu inlett förhandlingar med Nice om Mario Balotelli. Blir det spel i Ligue 1 för italienaren så blir det i alla fall inte det i de två första omgångarna. Det är domen efter en filmning som gav en utvisning på en motståndare.

Le 10 Sport har ”Exklusivt: Arsenal med bud på Chelseas David Luiz”. Enligt sajten var budet på 20 miljoner euro, vilket Londonrivalen ska ha nobbat. Le 10 Sport menar också att ”det går inte att utesluta” att Arsenal återvänder med ett förbättrat förslag.

TYSKLAND

Bild ger varken tyska landslaget eller premiärmatchen sin uppmärksamhet efter första VM-dagen. I stället är det Robbie Williams som stjäl strålkastarljuset på förstasidan med ”Gav VM-starten fingret”. På sporten uppger Bild att Barcelona är intresserad av Ilkay Gündogan som ersättare till Andrés Iniesta. Kontakter ska redan varit tagna med Manchester Citys tyska landslagsmittfältare. Tidningen noterar också bekräftelsen på Sebastian Anderssons övergång från Kaiserslautern till Union Berlin, som Fotbollskanalen kunde berätta om i går eftermiddag.

ÖVRIGT

Sport-Express (Ryssland) beskrev i går landslagets VM-grupp under rubriken, ”Uruguay bäst, Ryssland sämst”. Efter VM-premiären (5-0 mot Saudiarabien) är tongångarna lite annorlunda. ”Tack, grabbar, vi vill gärna ha mer”, gör tidningen till rubrik. Sport-Express skriver vidare att landslaget ”överraskade nationen, överraskade världen och överraskade förmodligen också sig själva”. Tass, den ryska nyhetsbyrån, uppger samtidigt att disciplinära straff väntar saudiska spelare efter utklassningen. ”Vi är väldigt besvikna med resultatet. Det är helt otillfredställande, det speglar inte hur väl förberedda vi var”, säger det saudiska fotbollsförbundets ordförande Adel Ezzat till inhemska medier enligt Tass, ”Flera spelare kommer att få en bestraffning – målvakten Abdullah Al-Mayouf, anfallaren Mohammad Al-Sahlawi och backen Omar Hawsawi”

Record (Portugal) uppger att Ludwig Augustinsson på nytt är i Benficas blickfång. Även Milan nämns åter. Båda klubbarna nämndes också i början av året. Werder Bremen har upprepade gånger bergfast uttalat sig om att Augustinsson inte kommer att lämna klubben i sommar.

Fotomaç (Turkiet) skriver på dagens förstasida (liten rubrik på gul platta) att Johannes Hopf är aktuell för ett avtal med Trabzonspor. Den svenska målvakten åkte ur högsta ligan med Gençlerbirligi. Så sent som i går uppgavs intresse finnas från Caykur Rizespor och BB Erzurumspor, nykomlingar i högsta ligan.

ESPN (USA) uppmärksammar en intervju med Maradona i latinamerikanska tv-kanalen Telesur. Där ger den argentinska legendaren tummen ner till de nyligen utsedda värdländerna för VM 2026, Mexiko, USA och Kanada. ”Jag gillar det inte. Mexiko förtjänar det inte. Om de möter Brasilien eller Tyskland så är det – boom, de är ute”, säger Maradona, innan han ger sig på de två andra länderna. ”Det finns ingen passion. Kanadensarna är bra skidåkare, amerikanerna ville ha fyra gånger 25 minuter för reklamens skull”.