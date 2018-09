Varnades för filmning – nu rasar Neymar mot domarna: ”Måste få ett slut”

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Express ropar ut att ”Marcus kan bli vår Ronaldo”. Det handlar om Rashford och det handlar om England. Förbundskapten Gareth Southgate som drar paralleller till stjärnor. ”Han (Rashford) är en speciell talang. Man måste komma ihåg att Harry (Kane) inte hade spelat i närheten av lika många matcher för Tottenham. Man kan även jämföra med andra toppspelare som slagit igenom. Cristiano Ronaldo gjorde sina överstegsfinter vid den åldern, men förvaltade dem inte till lika många mål, så vi måste ge Marcus tid att utvecklas”, säger Southgate.

The Sun går också i frälsaren Marcus fotspår. ”Exklusivt: Rashfords löfte till United”. Tidningen lutar sig mot citat från ”en källa i United”, som säger att ”Marcus älskar klubben och tänker inte lämna klubben, men vill spela som anfallare eller centralt som en nummer 10”. PÅ sportettan finns gårdagens besked om att ”JT säger njet” till Spartak. The Sun lägger till en ”exklusivt”-stämpel, för tidningen påpekar att John Terry på bordet också har ett erbjudande om en tränarroll i ex-klubben Chelsea.

Daily Mirror bär på budskapet ”Därför missare José BOATen”. Just den uppföljning man kunde förutse (och som Headlines nämnde i går) på Bild-intervjun med Jérôme Boateng, där han om nobben av United sa att det är ”svårt att toppa Bayern”. Mirror har mer United. Men det tar formen av Manchester Evening News då artikelförfattaren är Thomas Bristow till synes har en fot i båda tidningar. Enligt Bristow gav Mino Raiola ett löfte till Paul Pogba när han skrev på för United. ”Tre år och sedan Spanien”, ska superagenten ha sagt till sin klient. I sommar är det tre år.

The Times toppar sporten med ”Exklusivt: Toppklubbarna vill begränsa agenter”. Enligt tidningen kommer PL-klubbarna i dag att lansera ett initiativ för att stoppa utbetalningar till spelaragenter. Enligt The Times uppgifter fick agenter vid 80 procent av alla PL-övergångar betalt av både spelare och klubb.

The Guardian trycker in ”Blues cruise” på sportettan. Det är Chelseas svenskfärgade damlag som ctuisade i Champions League (5-0 mot Sarajevo). Finländskan Adelina Engman, som Londonlaget värvade från Göteborg FC i somras, gjorde ett av målen. Av lagets tre vanligen ordinarie svenskor var bara Magdalena Eriksson med från start. Jonna Andersson gjorde ett inhopp medan Hedvig Lindahl satt hela matchen på bänken.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport placerar en väckarklocka bredvid Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi och Gonzalo Higuaín. ”Vakna, vem ska göra mål?” är frågan inför helgens omstart i Serie A, tillsammans med facit hittills ”Tre omgångar, noll mål”. Tidningen uppmärksammar också att Inter spelar inför fulla läktare. Sammanlagt 130 000 åskådare väntas till de två hemmamatcherna inom en vecka, Parma i ligan och Tottenham i Champions League. Arrigho Sacchi sågade Mario Balotelli och blev i sin tur sågad av Balotellis agent Mino Raiola. På frågan om Raiolas utspel svarar ex-Milantränaren, ”Jag vet inte vem han är”. Fortsättning följer.

Corriere dello Sport lanserar en intervju med ”De Vrij nobbar Cristiano Ronaldo”. Vad Interbacken gjort? Sagt följande: ”Den bästa anfallaren jag mött är Mbappé”. En annan stor rubrik är ”Astori vann”. Förbundet har till slut gett Fiorentina ett undantag från regeln om enhetliga lagkaptensbindlar, och Florensklubben får bära sin hyllning till bortgångne Davide Astori på bindeln (”DA13”). Tidningen går även igenom förmodade startelvor inför omstarten i Serie A. Olsen är given i Romas mål (hemma mot Chievo), Ekdal får på nytt starta på mittfältet i Sampdoria (borta mot Frosinone), Hiljemark och Helander ställs mot varandra i Genoa-Bologna

Tuttosport har Juventus anfallsstjärnor i fokus. ”Födda till att vinna” kommer med bild på Mandzukic och Cristiano Ronaldo. Tidningen har citat från Mandzukics pappa och med hans agent, för att stärka bilden av vinnar-Mario.

SPANIEN

Marca ger Vueltan, cykelloppet, sin uppmärksamhet. Fast en seger mot ärkerivalen Barcelona finns alltid utrymme för, även när det är utanför fotbollsplanen. ”Real går förbi Barça i affärer” trycks in övers på sidan, ”Real Madrid presenterar 748 miljoner euro i intäkter mot Barcelonas 686 miljoner euro”.

AS har mer om Madridklubben och stålar. ”Real kan spendera 352 miljoner euro på en galactico”, eller två, skriver AS. Pengarna finns i kassakistan och var tänkt att användas för en Neymar eller Mbappé i somras. Men några storaffärer blev det inte och pengarna kan i stället komma att användas till det kostsamma renoveringsprojektet av hemmaarenan Santiago Bérnabeu. På förstasidan finns mer Real. ”Lopetegui träffade Herrera i Porto”. Tidningen lägger till att ”Den mexikanska mittfältarens kontrakt går ut 2019 och han kan börja förhandla”. AS slår annars ännu en gång till med en stel förstasida. Några förbundspampar som ler och trötta rubriken ”Spanien ställer upp för EM 2028 eller VM 2030”. Det var resultatet av ett möte i går som alla spanjorer redan känner till. VM-ansökan väntas bli tillsammans med Portugal och Marocko.

Cadena Cope hade besök av Real Madrids nyförvärv Mariano Díaz i studion. Hans val av det mytomspunna tröjnumret kommer på tal. Mariano: ”Nummer 7 var ledig. Jag gillar det, och det är en personlig utmaning. Jag är glad över att bära samma nummer som stjärnor som Amancio, Juanito, Butragueño och Raúl”. Reportern: ”…och Cristiano Ronaldo?”. Mariano: ”Och Cristiano Ronaldo, givetvis, givetvis”. Föga förvånande tycker Mariano att lagkompisen Luka Modric ska ha utmärkelsen The Best, i konkurrens av Mohamed Salah och just Cristiano Ronaldo.

Sport fortsätter i stället att spekulera i nyförvärv till Barcelona, som nu tydligen är i ”Pole position för De Jong”. Den 21-årige Ajaxmittfältaren är ”huvudmål för Barça 2019”, försäkrar Sport.

Mundo Deportivo ser en spelare som gör landslagssuccé, och då blir den självklara rubriken ”Barcelona överväger Saúl”. Tidningen påpekar att Barça var intresserade redan 2016 och 2017, och att Atléticomittfältaren har en utköpsklausul på 150 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver med stora bokstäver ”Garcia, den allsmäktige”, till en bild underifrån på Marseilles tränare som blickar ut över stadion. Tidningen menar att han stärkt sin position i klubben genom värvningarna och bra resultat. RB Leipzig kan vara på väg att värva ännu en ung spelare från PSG. Efter Jean-Kévin Augustin förra sommaren är nu Colin Dagba aktuell. PSG försöker förlänga kontraktet med den 20-årige högerbacken, som tagit en plats i startelvan.

Le Parisien har störst rubrik i ”Kurzawa, den negativa spiralen”, nu senaste med en skada som håller PSG-backen borta året ut. Nyförvärvet Juan Bernat väntas ersätta. Tidningen uppmärksammar också att förbundskaptenen Didier Deschamps nu inte bara en utan två arenor uppkallad efter sig. Först skedde det i Bayonne, där VM-guldmakaren är född i. Nu har även Cap-d’Ail, där han bor sedan 2001, en Stade Didier Deschamps.

TYSKLAND

Mitteldeutsche Zeitung har en artikel med rubriken ”Emil Forsberg tillbaka med familjen i Leipzig och på väg tillbaka till gammal form”. I artikeln finns citat från Ralph Rangnick från onsdagens pappersupplaga av Sport Bild. ”Jag vet att han är helt fokuserad på att komma tillbaka till den nivå han tidigare var på”, säger Rangnick, ”Emil och tränarstaben arbetar dag in, dag ut på att göra honom så bra som bara är möjligt”. Svensken, vars senaste skada höll honom borta från landslagsspel, har fortfarande en bit kvar. ”Han är ännu inte 100 procent. Även han måste bli mer målmedveten och mer målfarlig”, säger Rangnick.

Kicker lockar med ”Duell om drömstart”. Det är lördagens match mellan Wolfsburg och Hertha Berlin, två respektive trea i Bundesliga. Tidningen skriver också om James Rodríguez osäkra framtid. Ett märkligt scenario målas upp: att Bayern triggar colombianens utköpsklausul i lånekontraktet med Real Madrid till sommaren – bara för att sälja honom tillbaka till den spanska klubben med vinst.

ÖVRIGT

Globo Esporte (Brasilien) avfyrar en salva från Neymar. Den brasilianska stjärnan var lugn under matchen i går morse, svensk tid (5-0 mot El Salvador), men missnöjd efteråt. Orsaken var det gula kortet för filmning, och ryktet han får dras med. ”Jag vet inte vad jag ska göra för att komma till rätta med det, det får inte fortsätta så här. Det måste få ett slut, men det är inte upp till mig”, säger Neymar, och syftar på domarna, i det här fallet Jair Marrufo. ”Det är en brist på respekt, inte bara mot mig utan också mot mina lagkamrater. Det är svårt att spela med ett gult kort. Om han inte vill blåsa straff, det är okej, men ett gul kort ovanpå det är onödigt”, menar Neymar.

Sport 24 (Sydafrika) ger Bongi Ntulis version av det främsta skälet till varför det inte blev något kontrakt med Djurgården: pengar. ”Det fanns intresse från klubben (Djurgården), de ville att jag skulle stanna, men vi kunde inte enas om summorna”, säger Ntuli, ”Erbjudandet var aningen lägre än vad jag tjänar nu, har min agent sagt”. AmaZulu FC har skrivit ett lånekontrakt med köpoption med den 27-årige anfallaren från Mamelodi Sundowns.