Kristoffer Peterson frustrerad: ”Vill inte vara ‘okända svensken’”

ENGLAND

The Sun kastar sig ännu en morgon med entusiasm över José Mourinho. Under ”Shock ’n Mour” (gissningsvis en ansträngd omskrivning av rock’n’roll), så uppges Uniteds spelare ”förbluffade” över tränarens offentliga kritik av Eric Bailly och Phil Jones. Paul Pogba då? Jo, han har inte bara förlorat sin kaptensbindel. Fransmannen tappade också bort ett diamantörhänge under träning. 25 klubbanställda ska ha deltagit i jakten på det förlorade örhänget, lägger The Sun till. ”Det har varit en helvetesvecka (för honom)”, säger en källa inom klubben till tidningen.

Daily Mail tar stafettpinnen vidare med ”Exklusivt: Josés utskällning av Rashford”. Enligt Mail fick anfallaren sig en skopa efter CL-matchen mot Young Boys för att inte ha gjort sin nedvarvning fullt ut. Och Pogba? Jajamensan. Här finns även ”Pogbas inflytande har gjort att stjärnor som Bailly och Martial bildat rebellgrupp”. Även Andreas Pereira har anslutit sig till motståndsrörelsen. Andra spelare uppges däremot ha tagit avstånd från Pogba.

Daily Telegraph kommer med en ”Pogbachock: Barça har inte råd med en affär”. Med en ”exklusiv”-stämpel uppger tidningen att det är tveksamt om den spanska storklubben kan hosta upp de minst 100 miljoner pund fransmannen skulle kosta. På sportettan finns också ”Till försäljning: Arsenal ger Ramsey beskedet att han kan lämna”. Det understryker Daily Mirrors uppgifter i går om att mittfältaren inte fått något nytt kontrakt. Hans nuvarande går ut i sommar.

The Guardian knyter ihop Unitedsäcken med att Mino Raiola snart kliver in i diskussionerna, ”Paul Pogbas agent kommer i november att hålla samtal med United om framtiden”. Heja.

Wales Online låter Swanseas tränare Graham Potter ge en uppdatering på skadade Joel Asoro. Svensken bars av planen i samband med en match i onsdags. ”Joel fick en rejäl smäll med U23-laget, så matchen på lördag (QPR) kommer för tidigt för hans del, men han kan kanske vara redo för tisdag”, då Swansea möter Wigan.

Sky Sports vidareförmedlar beskedet att Slaven Bilic hittat en ny klubbadress. Al Ittihad Club i Saudiarabien har bekräftat att ex-West Ham-tränaren tar över.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport väljer ”Juve efter Piatek” som dragplåster. Enligt tidningen har ”De första kontakterna tagits med Genoa” om den 23-årige skytteligaledaren. De senaste dagarna har bland andra Bayern München och Dortmund också uppgetts intresserade, men GdS poängterar inne i tidningen att ”Juve redan är i pole position”. Ovanför Piatekrubriken på förstasidan finns ”Milan stoppades även av Empoli” (1-1). Det var tredje oavgjorda ligamatchen i rad. Efter matchen konstaterade tränare Gattuso: ”Vi är inte ett stort lag ännu”. Gazzettan tror för övrigt att Mattias Svanberg får starta för Bologna mot Udinese.

Corriere dello Sport har också med ex-MFF:aren i startelvan inför söndagens match. På förstasidan sätter tidningen fokus på rivalmötet Juventus-Napoli. ”Top class” handlar om tränarna Allegri och Ancelotti. ”Max har aldrig börjat så starkt, hans Juve sätter redan rekord. Carlo har vänt ut och in på Napoli – nu vill han vinna och ta över ligaledningen”. Deras framgångar hade behövts i en klubb som de båda har ett förflutet i. ”Milan har glömt hur man vinner”, skriver CdS.

Tuttosport överraskat inte på något vis. Som vanligt är Cristiano Ronaldo på förstasidan. Den här gången med rubriken ”Ronaldo är bara början”. Tidningen har en intervju med Juventus sportchef Fabio Paratici, som summeras på följande vis: ”Jag har redan nästa köp i tankarna, en ny CR7. Det var inte svårt att värva den portugisiska stjärnan, för han ville bara till oss. Pogba? Alla som lämnar känner en längtan tillbaka”.

SPANIEN

Marca tar sig an det stundande Madridderbyt med en frustande Diego Costa. ”Vi vill alltid slå Real (…men de vill också slå oss)”. Anfallaren påpekar att ”Även om det är en annan match så kommer vi att vara mer taggade efter Supercupen”, som Atlético vann i augusti.

AS kallar Real-Atlético för ”Ångestderbyt”. Tidningen påpekar att Real kommer i nedåtgående form, och Atlético i uppåtgående. AS lägger också till att Real får tillbaka Carvajal men att Marcelo missar matchen. Nacho väntas ersätta. Tidningen försöker sig också på lite klassisk shit-stirring med ”Messi gick från Valverde”, följt av ”Han missade samtalet tränaren hade med laget”.

Sport ser ”En ny era” för Barcelona. Det är fullt fokus på det nya klubbmärket som klubben föreslagit. Störst förändring är att FCB i mitten har plockats bort. Medlemmarna har sista ordet. Tidningen har en webbomröstning om det nya klubbmärket. 79 procent tycker inte om det.

Mundo Deportivo har förstås också med klubbmärkesförändringen. Men huvudutrymmet ges till sedvanliga transferspekulationer. ”Prioritet ytterback”, skriver MD, och uppger att Barça i vinterfönstret i första hand kommer att jaga ett komplement till Jordi Alba på vänsterbacken. På förstasidan finns också officiella beskedet att Sergio Busquets förlängt kontraktet till 2023. Utköpsklausulen höjs till 500 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe, vars förstasida i dag ägs av folk som gillar små bollar bättre, tränger sig en fotbollspuff in. ”Saint-Étienne: Riktning Förenade Arabemiraten”. Amerikanska investerare såg ett tag ut att köpa kultklubben. Nu är i stället ett bud från Persiska viken aktuellt, från ”en av de tio rikaste familjerna i Förenade Arabemiraten”, skriver L’Equipe. Tidningen har också en ny adress för Pogba. Han är klar för Tours i den franska tredje divisionen (National 1). Det handlar alltså om Pauls äldre bror Mathias. I augusti blev klubbvagabonden Mathias nobbad av KFC Uerdingen efter provspel på grund av att han inte var i bästa fysiska skick. Eller som tränaren Stefan Kramer uttryckte det, hade ”för många kilon runt höfterna”.

Ouest France uppger att Nantes ringat in veteranen Vahid Halilhodzic som favorit att efterträda tränare Miguel Cardoso. Portugisen väntas göra sin sista match mot Lyon på lördag. Nantes ligger näst sist i Ligue 1.

Euro United är en källa som inte bör underskattas. Det är en fortsättning på Paris United, som det senaste året varit först med nyheter som Neymars och Mbappés övergångar. Enligt Euro United finns en ny intressent till Chelsea: Paul Allen. Amerikanen äger bland annat Portland Trail Blazers och Seattle Seahawks. Två möten ska ha ägt rum med agenten Pini Zahavi, med känningar i Londonklubben sedan många år: ett i New York och ett på Cypern så sent som för några dagar sedan.

TYSKLAND

Sky Sport ägnar sig åt vad som tycks vara en favoritsysselsättning i tyska medier efter beskedet att Tyskland fått EM 2024: Hur kan en tysk startelva se ut i hemmamästerskapet om sex år? Sky föreslår: Ter Stegen – Kehrer, Süle, Tah – Kimmich, Goretzka – Brandt, Havertz, Sané – Moukoko, Arp.

Sport1 har också sin elva för 2024, men synar också besvikna reaktioner i Turkiet efter beskedet att landets bud om att få arrangera EM fått nobben. ”Tidning: Rasism ignorerades”, är rubriken på Sport1-artikeln. Det är den stora dagstidningen Hürriyet som lyfts fram. Där hittar Sport1 raden om att ”rasismen mot Mesut Özil och Ilkay Gündogan ignorerades”.

Bild då,har tabloiddraken också en elva för 2024? Jajamensan. Komplett med förbundskapten Jürgen Klopp. Bild är sedan häpen över ett citat från Nürnbergs tränare Michael Köllner. Han som försöker se något positivt i lagets förkrossande förlust med 0-7 mot Dortmund. ”Det avgörande blir om vi alla förstår att man inte kan vinna med för mycket respekt. Om det blir lektionen från matchen, så att vi inte gör om det den här säsongen, då accepterar jag 0-7. Då föredrar jag ett sådant resultat framför 0-2”, säger Köllner. Bilds kommentar: ”Menar han verkligen allvar?”.

ÖVRIGT

Voetbal International (Nederländerna) bjuder på en längre artikel med Heracles heta anfallare Kristoffer Peterson. Svenska landslaget kommer på tal igen, hans målform likaså. ”Jag har den här säsongen ensam gjort lika mål som de andra landslagsspelarna i Europa”, säger Peterson, som har sju mål på sex ligamatcher. Han vill göra sig ett ännu större namn i Sverige. ”Nyligen var jag med i Månadens lag i Fox Sports. Då skrev fotbollssajterna hemma om ’den okände svensken’. Det är förstås ett klickbete. Med en sådan rubrik vill folk veta vem det är. Men för mig var det en smäll. Jag vill vara Kristoffer Peterson, inte ’okände svensken’”. VI skriver att Peterson älskar Sverige men att han skakar på huvudet när han får frågan om det råder ömsesidig kärlek. ”Jag är inte så populär hemma. Jag är en kille med gott självförtroende som gillar att snacka och att skämta. Det misstas ofta för arrogans. Folk som känner mig vet att så absolut inte är fallet”.

BT (Danmark) fortsätter att ha Simon Tibbling som stort rubriknamn. Dels var det avslöjandet om ett bud från FC Köpenhamn just innan transferfönstret stängde. Dels att en flytt blev mer aktuell av att Bröndbytränaren Alexander Zorniger gett Tibbling ett slag mot nacken under en konfrontation efter en match. Något svensken efteråt pratade om med sportchefen Troels Bech. Svaret från Zorniger, efter torsdagens cupseger (4-1 mot Hilleröd), blir en ny rubrik. ”Rasande Zorniger om Tibbling-konfrontationen: ’Det är många som är rädda för mig’”. Det är i en intervju med TV3 efter slutsignalen som den tyska tränaren ställs till svars. ”Alla kan gå in på Troels Bechs kontor. Det är många spelare som är rädda för mig för jag förväntar mig det yppersta av dem. Alla är rädda för sin tränare då och då. Utan tvekan. I alla fall utanför Danmark. Men jag är ingen dansk tränare. Sorry”, säger Zorniger. ”Slaget” mot Tibbling kommenteras också i krönika av Sören Klästrup. ”BT:s sportchef: Du går över gränsen, Zorniger”.

Nova Sport förmedlar dåliga nyheter från Panathinaikos till fansen. Klubben skriver på hemsidan att formstarka Mattias Johansson är lårskadad och blir borta 15-20 dagar. Den svenska högerbacken har gjort tre mål på två matcher.