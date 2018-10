Engelsk eufori: ”Bästa sedan Svennis Tysklandsmatch 2001”

ENGLAND

The Sun gör vad The Sun gillar mest: ordvitsar. Efter Englands skrällseger i Sevilla (3-2 mot Spanien) släpps fantasin fri. Det är ”Olé Moly” och det är ”Juan El of a show”.

The Times väljer en annan väg att gå. Till synes beskedliga ”En av de stora kvällarna” mynnar ändå ut i att krönikören Henry Winter säger att ”Det här var lika stort som 5-1-segern mot Tyskland”, den episka landslagssegern under Sven-Göran Erikssons era.

Sky Sports expert Jamie Carragher gör också just den kopplingen, och menar att dagens landslagsgäng kommer att bära med sig segern som han gjorde 2001. ”Det här var ett fantastiskt resultat. Det här en match de aldrig kommer att glömma vad som än händer med deras framtida landslagskarriärer”, säger Carragher.

Daily Telegraph ändrar om Raheem Sterlings namn till ”Reedemed Sterling”, som i ”försonade” Sterling. Man City-spelaren, som sällan levt upp till förväntningarna i landslagströjan, belönas också med högsta spelarbetyget tillsammans med Marcus Rashford, 9/10. Det var 1 102 dagar sedan Sterling hade gjort mål för England. Nu blev det två. I Telegraph kan man också läsa om att ”Nathan Aké intresserar Tottenham och Man United men Chelsea sitter på trumfkortet”. Abramovitjs klubb sålde den 23-årige backen för 20 miljoner pund till Bournemouth och har en återköpsklausul på 40 milj pund.

Daily Mirror lyfter med Raheem Sterling på sportettan och skjuter på annat håll ned ryktet om en försäljning av Manchester United till den saudiska kronprinsen Mohamed bin Salman. Källor inom klubben understryker att familjen Glazers inte har några som helst planer på att sälja. Mirror uppger vidare att ”Barcelona har gjort Man United sällskap i jakten på Tottenhams Toby Alderweireld”. Den 29-årige backen har knappt ett år kvar på sitt kontrakt.

ITALIEN

Sky Sport har med Milans ex-sportchefen Massimilano Mirabellis omdöme om Zlatan Ibrahimovic. ”Jag hade i nuläget inte haft några planer på att hämta honom”, säger han som svar på påståendena om Milans intresse.

La Gazzetta dello Sport längtar efter sitt Milanoderby i helgen, som är ”Ett derby som överstiger en miljard”. Det syftar på Inter- och Milanspelarnas sammanlagda värde (1,18 miljarder euro). Tidningen ser det också som en match mellan ägarna Suning och Elliott, mellan Kina och USA.

Corriere dello Sport ägnar större delen av förstasidan åt det italienska fotbollsförbundets 120-årsfirande. Men här finns också citatrubriken ”Jag köper Piatek”. Det är Napolis president De Laurentiis som medger att han pratat med Genoas ägare Preziosi och anfallarens agent. Han talade också om nya möten men la till: ”Jag vill inte vara med om någon auktion”.

Tuttosport går all-in på ”Juve efter De Ligt”. Tidningen fortsätter: ”Den holländska backen är de vitsvartrandigas mål nummer ett”. Prislappen sätts till 50 miljoner euro, och Tuttosport har sett de katalanska tidningarna den senaste tiden: även Barcelona vill ha 19-åringen. Tuttosport fortsätter på det inslagna transferspåret men nu med vägar som kan bära från England till andra städer i Italien: Milan är ute efter Aron Ramsey (Arsenal) och Inter av Anthony Martial (Man United).

SPANIEN

Marca har en smart ordvändning som i svag direktöversättning blir ”De slog oss när vi gick runt och visslade”. Rubriken anspelar både på Spaniens dåliga första halvlek och överraskande förlust (2-3 mot England), och att spanska fans visslade ut Englands nationalsång. Därmed stannade Spaniens förlustfria svit på hemmaplan i tävlingsmatcher på drygt 15 år, eller mer precist 5 609 dagar. Trots 0-3-underläge tog förbundskapten Luis Enrique inte fram hårtorken. ”Det är kanske fel av mig att säga, men jag kände mig strålande i halvtid. Det förväntade hade kanske varit att jag skällde ut mina spelare, men jag gav dem styrka och tog inte av någon. Jag förklarade för dem att även stora lag lider”, säger han.

AS väljer i stället att fokusera på den straff Spanien ville ha men inte fick. Det ger fantasilösa rubriken ”Straff!” till en bild på situationen. Bortsett från Sergio Ramos, Thiago, Saúl och Marco Asensio får alla hemmaspelare det lägsta betyget, 0/3. Kvartetten får ett. Hos gästerna får både Harry Kane och Raheem Sterling 3/3.

Sport ser det som att ”Magin är bruten” kring Luis Enriques spanska landslag. På förstasidan finns också ”Hett trippelprov” för Lenglet-Pique. Den nya backkonstellationen får förtroendet mot Sevilla, Inter och Real Madrid.

Mundo Deportivo skriver om ”Smällen” för det spanska landslaget. Tidningen har också en omröstning kring Ballon d’Or. Den får ett givet svar. Av de 30 nominerade får Messi 77 procent av rösterna. Närmast efter är Griezmann med sju procent.

FRANKRIKE

L’Equipe ser inför kvällens match Frankrike-Tyskland, ”Vänner men inte för mycket”. Stämningen mellan landslag är fin men en de står ändå på spel när de två senaste världsmästarna möts, ”Frankrike kan påskynda Tyskland nedflyttning”. Efter många entusiastiska röster kring Thierry Henrys tillträde som Monacos nya tränare, så har L’Equipe en skeptisk. ”Jag hade valt en mer erfaren tränare”, säger ex-landslagsspelaren Manuel Amoros, med ett förflutet i klubben. Han pekar på Monacos utsatta position. ”Jag har inget emot Thierry Henry men man blir inte tränare över en dag”, påpekar Amoros.

France Football försöker denna vecka främst säljer sig denna vecka främst på en intervju med Luka Modric. ”Fotboll spelas med huvudet”, är evangeliet han sprider, tillsammans med ”Fysik kan aldrig ersätta intelligens”. En del fotbollsspelare undviker att se fotboll på fritiden. Modric är inte en av dem. Särskilt inte när det handlar om äldre matcher. ”Jag älskar den här sporten, och jag älskar att se matcher från förr i tiden, från 70- och 80-talet”, säger Modric. Som väntat har han ingen lust att peka ut sig själv som Ballon d’Or, men nämner gärna de fem han ser som främsta utmanare, ”I mina ögon är det Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi”. Bland världsmästarna väljer han Griezmann. ”Han är den av de tre fransmännen jag skulle sätta först på grund av allt has åstadkommit i år”, säger Modric.

TYSKLAND

Bild plockar in ”Så kämpar Löw för sitt jobb” på förstasidan. Ju närmare matchen mot Frankrike i kväll kommer, desto mer tycks den målas upp som en ödesmatch för den tyske förbundskaptenen. En tung förlust igen skulle tvinga fram ett förbundskaptensskifte, menar tidningen. Bild skriver också att Löw har press inifrån gruppen. En majoritet av spelarna vill att Leroy Sané får chansen från start i kväll.

Sky Sport uppmärksammar i alla fall en liten positiv signal kring landslaget. Förbundet gratulerade på Twitter Mesut Özil på hans 30-årsdag. Och mittfältaren svarade. Han tackade på Instagram för gratulationerna. Det är den första kommunikationen förbundet och Özil haft sedan VM. Födelsedagsbarnet har sedan VM och Erdoganaffären, hållit sig undan från all kontakt med förbundsfolk och även tackat för sig i landslaget.

ÖVRIGT

Globo Esporte (Brasilien) väcker tanken på att få se Zlatan Ibrahimovic spela i Sydamerika, i mytiska Copa Libertadores. Det sydamerikanska fotbollsförbundet, Conembol, bekräftar samtal med mexikanska och amerikanska ligan, om medverkar i medverkan i turneringen från 2020. Samtalen är ännu på ett preliminärt stadium.

MLS (USA) har mer konkret Zlatan-info. Svenskens namn dyker upp i en rad kategorier när de nominerade i MLS Awards presenterats. Zlatan är nominerad som MVP, Årets nykomling och Årets comeback. Röstning pågår till den 30 oktober. ESPN har ringat in klubben som erbjudit förre sprintstjärnan Usain Bolt ett tvåårskontrakt. Det är maltesiska mästarklubben Valetta FC. Det bekräftar klubbens vd Ghasston Slimen. ”En mästare är alltid välkommen och i Valetta FC så tror vi på att ingenting är omöjligt”, säger Slimen. En Abu Dhabi-baserad grupp tog över klubben i september.

Seneweb (Senegal) har bekräftat från Senegals förbundskapten Aliou Cissé att Sadio Mané är skadad och missar matchen mot Sudan i dag. Liverpoolstjärnan fick uppsöka sjukhus under måndagen på grund av en handskada. Enligt uppgift handlar det om en bruten tumme. Liverpool har i dagarna redan fått Mohamed Salah och Virgil Van Dijk skadade.