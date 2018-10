United-legendaren: ”Natt och dag mellan United och Liverpool”

Rubrikämne i rött, scrolla ned.

ENGLAND

Daily Mirror låter bild och rubrik spela ihop lika elegant som Liverpool i går kväll (4-0 mot Röda Stjärnan). ”Salah höjer ribban” presenteras med egyptiern hängande i målställningen. Tvåmålsskytten är nu också tillsammans med Achraf Hakimi (Dortmund), Edin Dzeko (Roma) och David Silva (Man City) nomineras som Omgångens spelare i Champions League.

The Times gör som de flesta andra tidningar, tar fasta på Tottenhams poängtapp (2-2 mot PSV Eindhoven). Men liksom Mirror gör även Times en tydlig (övertydlig) koppling mellan rubrik och bild. ”Spurs på knäna” kommer med Harry Kane som sjunkit ner på sina knän i gräset. Tidningen tar också upp att ”Mourinho bestrider anklagelser”. Man United och dess tränare kommer att försöka stoppa en bestraffning från förbundet. Mourinho ska ställas till svars för att ha svurit in i en tv-kamera.

The Sun tar ärendet ett steg vidare med ”Exklusivt: José tillsagd att hålla truten”. Det är inte förbundet (eller omvärlden) som kommer med uppmaningen. Det är Uniteds ledning. Visserligen ger klubben Mourinho sitt fulla stöd i just kameraincidenten, men The Sun menar att ledningen är orolig över att tränarens uppträdande ska påverka klubbens image. Dagens stora rubrik är annars ”Vi förtjänar inte att spela i Champions League”, som följs av ”Pochettino: Det finns inga ursäkter för floppen”. Tottenhamtränaren sa att, ”Det är lätt att bedöma matchen. Om man inte vinner när det ser ut som det gjorde, då förtjänar man inte att vara i Champions League. Vi dominerade och var klart mycket bättre”.

Daily Mail kollade på BT Sport i går kväll. Där beskrev Rio Ferdinand skillnaden i stämning mellan Man United och Liverpool som ”natt och dag”. Ex-Unitedspelaren blev tillfrågad om Mourinhos respektive Klopps sätt att handskas med lagen, och började med Liverpool. ”Det är ett lag fullt med självförtroende, en tränare som får energi av det och sedan ger energi tillbaka genom positiva signaler, genom att gratulera dem till en bra insats”, sa Ferdinand, ”I andra lägret (Mourinhos) är det lite annorlunda, signalerna är definitivt en stor kontrast. Det är som natt och dag”.

Bristol Post ger Niclas Eliasson ett för dagen medelbetyg, 7/10. Det blev seger för Bristol City (1-0 mot Hull City).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport är nöjd med den italienska CL-insatsen trots att det inte blev några segrar. ”Inter – det var inte så farligt” (0-2 mot Barcelona) och ”Napoli – det var strålande” (2-2 mot PSG) bildar två stora rubriker. I Inters fall motiveras rubriken också av att det oavgjorda resultatet mellan PSV och Tottenham ”är guld värt” för Milanoklubben.

Corriere dello Sport tar till franskan för att beskriva Napoli med ”Grandeur” (storslaget). Tidningen menar att italienarna gav PSG ”en taktisk läxa”. Rubriken ”Inter: Tack, PSV” rundar av CL-aftonen. En annan rubrik riktar sig mot kvällens Europa League-spel, ”Gattusos ilska: Varför, Milan?”. Enligt CdS riskerar tränaren jobbet vid ett bakslag mot Real Betis, och skjuter till ”Jag förstår det inte, på ett år har jag bara förlorat sex matcher”.

Tuttosport menar att ”Pogba är trollbunden av Juve”. Sedan radar tidningen upp anledningarna. ”Juves styrkebesked på Old Trafford, forna fansens och lagkamraternas värme, CR7-faktorn, positiva känslan för Allegri och den allt sämre för Mourinho: Fransmannen allt mer angelägen om en återkomst”.

SPANIEN

Marca gillar inte alls vad den såg (Dortmund-Atlético 4-0). Inför returen varnar tidningen ”Det här håller inte på Wanda”. Marca understryker att ”Atlético upplevde den största förlusten under Simeones era”.

AS väljer undanskymda platser för Champions League. Ett citat från Toni Kroos landar i stället med störst kraft: ”Vi vill att Lopetegui fortsätter”. AS påpekar att tysken, liksom tidigare Isco, ger sitt fulla stöd till den ansatta Real Madrid-tränaren.

Cadena Ser drar också i handbromsen kring ryktena om ett tränarskifte i Real. ”Antonio Contes bror förneka kontakt med Real Madrid”, är rubriken. Daniele Conte säger till radiokanalen: ”Antonio är på semester och har inte fått något samtal från Real Madrid. Det är en stor klubb men det har inte varit någon kontakt”.

Sport viker inte en tum från Lionel Messis sida. ”En present till Messi”. Så beskrivs Barcelonas seger (2-0 mot Inter). En krönika av Lluis Mascaró har rubriken ”Messi kan för tillfället vara lugn”. Mascaró tycker laginsatsen var så pass imponerande att han helst ser samma elva mot Real Madrid i helgen. Ter Stegen, Alba och Arthur får högst betyg av Sport, 8/10.

Mundo Deportivo nöjer sig med ”Bravo Barça”. Krönikören Santi Nolla ringar särkilt in en spelare, ”Arthur briljerade i skönsjungande Barça”.

FRANKRIKE

L’Equipe-redaktionen lägger pannorna i veck. ”Oväntat”, beskrivs PSG:s resultat (2-2 mot Napoli). Tidningen menar att PSG ”som mot Liverpool visade upp oroande gap”. För Thierry Henrys gäng kan man däremot läsa, ”Monaco får lite lugn” (1-1 mot FC Brügge). Kvällens högsta spelarbetyg i CL får Fabinho (Liverpool) och Herrera (Porto), båda med 8/10.

Le Parisien konstaterar att ”Di Maria räddar PSG” och sätter sedan riktigt låga betyg på spelarna. Marquinhos, Kimpembe, Verratti och Cavani får alla bara 3/10, ingen i PSG får högre än 5. Tränare Thomas Tuchel: ”Vi spelade inte som ett lag under en halvtimme”.

TYSKLAND

Kicker konstaterar att ”Dortmund marscherar vidare” efter ännu en storseger i Champions League (4-0 mot Atlético). I dagens tidning står också att läsa att Bayer Leverkusen varit i kontakt med, men fått nobben av, RB Leipzigs tidigare tränare Ralph Hasenhüttl. Nuvarande tränaren Heiko Herrlich riskerar sparken, en förlust mot Werder Bremen kan bil droppen för Leverkusens ledning, menar Kicker.

RB Live har ”Berlinspecialist kollar Forsberg – comeback mot Hoffenheim möjlig”. Citaten från tränare Ralf Rangnick är närmast en upprepning av de för några dagar sedan. Men svensken har fått sin ljumskskada kollad av en specialist. Den goda nyheten är att ingen operation krävs. ”Den dåliga nyheten är att Forsberg har diagnostiserat med ’ett ljumskproblem’. Vad som är orsaken är fortfarande en gåta”, säger Rangnick. Han hoppas ha tillbaka Forsberg i spel mot Hoffenheim (31/10) eller Hertha Beriln (3/11). ”Men vi behöver en lösning som gör att vi inte vecka efter vecka behöver vara oroliga att skadan kommer tillbaka”, säger Rangnick.

Sky Sport ger bilden av att Bayern Münchens ordförande Karl-Heinz Rummenigge är en självplågare. Han ser frivilligt om Bayerns CL-finaltrauma mot Chelsea i München en gång om året. ”Varje sommar ser jag om ’hemmafinalen’ från 2012 i min sommarstuga, och varje gång upptäcker jag nya aspekter”, berättar Rummenigge för 11 Freunde. Bayern var segersäkra men förlorade på straffar. ”Förluster är bittra, men de är en del av spelet och de tar ner en fotbollsspelare på jorden igen”, menar han. Till sommaren trycker 63-åringen för sjunde gången igång matchen och återupplever den smärtsamma förlusten.

ÖVRIGT

Sarpsborg Arbeiderblad (Norge) har med Sarpsborgs tränare Geir Bakkes värdering av Malmö FF bland rubrikerna. Han ser dagens motståndare som ett av Skandinaviens bästa lag, men inte bäst. ”Jag tror att Malmö är något bättre än Rosenborg, och något sämre än FC Köpenhamn”, säger Bakke.

RT (Ryssland) rapporterar att CSKA-supportrar planerar att stämma italienska myndigheter efter rulltrappsolyckan inför matchen mot Roma. Rapporter i italienska medier har också upprört fans. Där har fansen pekats ut som ansvariga, genom att ha hoppat i rulltrappan. Italiens inrikesminister Matteo Salvini ska också, enligt Gazzetta dello Sport, ha sagt att olyckan föregick av ”ett tiotal fulla pseudofans som hoppade”. Det har avisats med upprördhet från supportergrupper. Förutom de 20-tal supportrar som skadades i tunnelbanan blev också två ryska fans knivhuggna utanför Olympiastadion.