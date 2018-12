Messi och Cristiano Ronaldo tillsammans på ”skandalfinalen”

Rubrikämne i rött, scrolla ned

ENGLAND

Daily Telegraph förmedlar ett budskap från London till Liverpool. ”Er tur, Liverpool”, lyder det efter Manchester Citys seger på Vicarage Road (2-1 mot Watford). Liverpool är nu fem poäng efter. I dag väntar Burnley.

Daily Mirror släcker törsten med ”Seven up”– sviten av vunna matcher som City nu har. Tidningen läskar sedan läsarna med fler Mourinhoskandaler. ”Man up” (ung ”Stå upp”) är portugisens passning till spelarna inför kvällens heta möte med Arsenal. Det återkommande ordet är ”oärlig”. Underrubrik: ”José kräver att spelarna gör allt för United…eller så är det ’oärliga’”. Mourinhos citat: ”Om ni påstår att en spelares insatser är bra eller dåliga beroende på hur bra tränaren är, så kallar ni spelarna oärliga”.

The Times adresserar andra Mourinhokonflikter. Unitedtränaren har hamnat i luven med klubb-tv-kanalen MUTV. Irritation uppstod när MUTV frågade honom om skadeläget, som han vägrade svara på. ”Jag vill inte uppdatera dig. Jag skulle vilja se Arsenal TV ställa samma fråga, men det gör de inte. De döljer allt inifrån så varför skulle jag svara dig?”, säger Mourinho.

The Independent konstaterar att Mourinho ändå gav några svar på presskonferensen. ”Om ni frågade mig om vilka som kan spela om matchen är klockan elva, så skulle jag säga Smalling kan inte spela, Bailly kan inte spela, Jones kan inte spela. Lindelöf kommer förstås inte på fråga. Valencia kan inte spela, Shaw är ett frågetecken, Darmian är tillbaka, men jag får vänta och se innan jag kan bestämma mig”, säger han. Samtidigt påpekar tidningen att Mourinhos relation till truppen nått ett nytt lågvattenmärke.

Daily Mail uppger att Chelsea erbjuder Eden Hazard 300 000 pund i veckan i sitt kontraktsförslag. Tränare Maurizio Sarri är filosofisk. ”Jag vill att Eden stannar, så klart, men jag vill ha honom här om han själv vill stanna här. Jag känner mycket väl till att diskussioner pågår varje vecka mellan klubben och hans agent”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport städar undan nästan allt annat på förstasidan för sin egen idrottsgala, Gazzetta Sports Award. Noterbart är Inters Mauro Icardi fick priset för ”Best Performace”. I italienska cupen stod två landslagssvenskar mot varandra. Bologna vann (3-0 mot Crotone). Filip Helander (Bologna) fick 6,5 av 10 i betyg, Marcus Rhodén (Crotone) fick 6/10. Mattias Svanberg var sjuk och saknades i Bolognatruppen.

Corriere dello Sport skönjer en uppgradering i Milan med ”En trio experter för Champions League”. De är Diego Godín (eller Gary Cahill), Cesc Fàbregas och så Zlatan Ibrahimovic. Om svensken skriver tidningen bland annat att han blir en viktig pjäs i omklädningsrummet och att Zlatan ”tar utrymme från Cutrone men Champions League är för viktigt, och inom Milan tror man sig kunna hitta en fridfull samexistens”. På annan plats skriver CdS att Tottenham är beredd att betala 52 miljoner euro för Romas unga stjärna Cengiz Ünder. Å andra sidan kan Robin Olsen få nya lagkamrater. Donny van de Beek (Ajax), Matija Nastasic (Schalke), Domenico Berardi (Sassuolo) och Julian Weigl (Dortmund) finns på Romas önskelista.

Tuttomercatoweb har upplyftande ord till Robin Olsen. Svensken har ofta dragits in i kämpiga jämförelser med sin dyrkade föregångare Alisson. Men nu prisas Olsen av Alisson själv. ”Olsen gör jättebra ifrån sig. När jag hinner kollar jag på Romas matcher”, säger målvakten, som numera vaktar Liverpools mål, till Sky Sport.

SPANIEN

Goal-journalisten Ignasi Oliva Gaspert är tvärsäker: ”Ibrahimovic återvänder till Milan”. Det fortsätter med ”Goal kan bekräfta att ett avtal mellan parterna är ett faktum”, något som tydligen ”bekräftas av källor nära förhandlingarna”. Uppgifterna står i bjärt kontrast till vad Sportitalia meddelade sent i går kväll. Där uppges att förhandlingarna ser ut att ha gått i stöpet och Zlatan stannar i LA.

Marca tar ett oväntat grepp. Borta är rubriker om Real Madrid eller Ballon d’Or. I stället vänds fokus till krisande Athletic med ”Lejonet är sårat”. Det följs av ”En livstid i Primera Division är hotad”. Men, visst, det finns också en Real-rubrik om ett ”Atomiskt arsenal mot Melilla”, cupmotståndarna på torsdag. Asensio, Isco, Vinícius och Keylor Navas kommer alla att spela.

AS släpper däremot inte Real Madrid som huvudfokus. ”En Ballon d’Or som skapar ett lag”, sätter tidningen som rubrik till en trist lagbild. Det följs också av ”Frankrike accepterade att priset gavs till Modric, men inte Portugal”. Varken Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi var på Ballon d’Or-galan. Men de kan hamna på en annan storslagen tillställning. Och på stolarna bredvid varandra. Argentinaren har bekräftat att han kommer att sitta på läktaren när ”skandalfinalen” River Plate-Boca Juniors spelas på Bernabéu på söndag. Cristiano Ronaldo väntas också, ”och Real Madrid-presidenten Florentino Pérez jobbar på att de ska sitta tillsammans”, skriver AS. Spanska fotbollsförbundet står bakom idéen: ”Cristiano Ronaldos och Messis närvaro vore ett underbart budskap till fotbollen, och det skulle placera båda spelarna på en plats de förtjänar att vara”. Pérez vill att de båda stjärnorna ska sitta tillsammans i presidentlogen. En brasklapp är Cristiano Ronaldos skakig relation till Real. ”Cristiano skulle gärna acceptera RFEF:s inbjudan och se matchen tillsammans med Messi i vip-loungen, men såren efter avskedet (från Real) har ännu inte läkt helt”, säger en källa nära portugisen till AS.

Sport menar att ”Aleñá är värvad”. Ungdomsspelaren från La Masia som gjorde succé senast har nu flyttats upp till a-truppen och tilldelats nummer 21. Flera unga spelare väntas i kväll få chansen när Cultura Leonesa står för motståndet i cupen. Varken Messi, Piqué, Busquets eller Alba finns med i truppen.

Mundo Deportivo dröjer sig kvar i sorgen efter bortgångne ex-Barçapresidenten Josep Lluís Núñez. ”Förenade för Núñez” har MD på förstasidan. ”Han har varit en av Spaniens och världens bästa presidetner”, säger Reals president Florentino Pérez, ”Barcelona och Real Madrid är två av världens bästa klubbar delvis tack vare honom”.

FRANKRIKE

L’Equipe ha ingen kul svenskkväll att förmedla i Amiens. Emil Krafth klarar sig visserligen undan med 5/10 i betyg, men det blev ny förlust (0-2 mot Monaco) och Krafth orsakade straffen till första målet och brände själv ett fint läge. Saman Ghoddos fick bara göra ett inhopp. Men den matchen har inget med L’Equipes förstasida att göra. Den täcks av ”Cavanis missnöje” till en bild på uruguayanen med en synnerligen trumpen min. Problemet? Speltiden. Han får inte lira lika mycket som Mbappé och Neymar. ”Enligt Cavani är det inte av sportsliga skäl”, medan tränare Tuchel motiverar det med att spara på 31-åringen. I kväll mot Strasbourg startar han i alla fall, liksom en annan missnöjd PSG-spelare, Adrien Rabiot.

RMC Sport låter Strasbourgtränaren Thierry Laureys poetiska ådra flöda inför PSG-mötet. Ett PSG utan Neymar. ”Att han inte är med gör att en tagg saknas, men dessvärre har vi en ros framför oss”, säger Laurey.

TYSKLAND

Kicker uppmärksammar ”Nya problem för Kohfeldt”. Inför matchen mot Fortuna Düsseldorf på fredag har Werder Bremen-tränaren fått fler frågetecken. Ett av dem är Ludwig Augustinsson. Han missade gårdagens träning på grund av sjukdom. Men Kohfeldt är hoppfull. ”Jag är minst orolig för Ludwig Augustinsson, jag är optimistisk där”, säger han.

Sport Bild har Dortmundtränaren ”Favres mästartakter” som lockbete. Det framgår bland annat succétränaren drömmer om att värva Eden Hazard från Chelsea. ”Han är nog dels för dyr för oss och har dels andra planer”, kontrar Dortmundspelaren och belgarens landslagskollega Alex Witzel, ”Men om han skulle bestämma sig för Bundesliga, så skulle jag ha tillräckliga argument för att få honom att välja Dortmund”. I veckan nummer lovordar Stuttgarttränaren Markus Weinzierl sin franska back Benjamin Pavard. Han gör det med att ge efter lite för ryktena om en flytt till Bayern München till sommaren. ”Jag känner till ryktena, men om man vill veta om Benji har kvaliteten att spela för Bayern i framtiden, så ja, den nivån kommer han att ha”, säger Weinzierl.

Abendzeitung kittlar med en återkomst. Arjen Robben lämnar Bayern München efter säsongen, och PSV Eindhoven-tränaren Mark van Bommel håller dörren öppen. ”Robben i PSV? Vi är alltid intresserade av bra spelare och Robben är en sådan”. Den nu 34-årige holländaren spelade i PSV 2002-2004.

ÖVRIGT

Olé (Argentina) uppmärksammar att tusentals Boca Juniors-fans firade av bussen som tog laget till flygplatsen, för vidare färd till Madrid och helgens Copa Libertadores-final (se klippet ovan). Samtidigt rapporteras att en första River Plate-supporter gripits för att ha deltagit i stenkastningen mot Bocas buss förra veckan.