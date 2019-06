”Isak ska lämna sitt visitkort”

Dagens rubrikämne i rött längre ned, under ”Spanien”

ENGLAND

The Independent-rubriken ”Rytande start av lejoninnorna” är talande för ett par saker. Att morgontidningar kan sätta rubrik so tabloider. Att morgontidningarna, till skillnad från tabloiderna, lyfter fram damernas VM-seger (2-1 mot Skottland) före herrarnas Nations League-match (0-0, 6-5 e str mot Schweiz). Och så att de engelska damernas seger ses ur olika perspektiv.

The Guardian är lika positiv som Independent med hurtfriska ”Stolta lejoninnor: Nevilles England inte rädd för någon efter seger i VM-premiären”.

Daily Telegraph problematiserar däremot insatsen med med feta rubriken ”Måste bli bättre”.

Daily Mirror slår två flugor i en smäll. ”Jord of the Flies”, från det klassiska verket ”Lord of the Flies”, handlar dels om ”Jord”, herrmålvakten (Jordan) Pickford, och dels om ”Flies”, bilden på damernas (Nikita) Parris som tar ett målskutt. Skulle kunnat funkat med ”Flygornas Herre” också. Mirror slänger också fram ”Exklusivt: José Mourinho redo för samtal om att bli ny tränare i Newcastle”. Artikeln baseras på en rad antagande. Shejk Khaled kan köpa klubben. Om han gör det så är Mourinho ett möjligt val som tränare. Får portugisen en förfrågan så lär han vara positivt inställd.

The Sun ger Silly Season ett pappersansikte. ”Man United redo att BETALA De Gea 20 miljoner pund om han flyttar i sommar”. Det handlar om en slags avgångsvederlag. Om klubben får ett tillräckligt bra bud från PSG, 60-75 miljoner pund, är United villiga att sälja i sommar hellre än tappa målvakten gratis nästa sommar – och kompensera honom furstligt för det.

Man United-spelare från utlandet får i en serie på klubbens hemsida sälja in sina hemländer. Turen har kommit till Victor Nilsson Lindelöf. Kokkonsten är kanske inte starkast kortet. “I’m not the best in the kitchen, but I think everyone would start with Swedish meatballs. But, in the west, we have a lot of gravy, so I would probably do a nice salad, boil some potatoes and do like a, I don’t know how to say it in English, but it’s like beef”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport njuter av ett ”Blått lyckorus” efter damernas storslagna VM-premiär (2-1 mot Australien). Sedan tror Gazzettan att det är dagen D i sommarens redan mest uttjatade såpa. ”Sarri är i sitt hus, i Figline Valdarno, redo att röra sig till Turin så fort Chelseas boss Roman Abramovitj, som befinner sig på sin yacht vid franska rivieran, säger ordet ’da’, och hans förtrogna Maria Granovksja kan därefter påbörja processen att släppa tränaren”. Sarri vill ha med sig ett gäng av sina hjälptränare plus Emerson Palmieri. Gazzettan menar att Conte-effekten i Inter märks. Klubben har redan sålt 12 000 årskort. Bara samma dag som tillsättningen av Conte blev officiell, såldes 3 000 årskort.

Corriere dello Sport är rörande överens om att ”I dag gäller det” för Sarri. Men det är en intervju med en annan tränare som är tidningens huvudnummer i dag. ”Juve, jag har tagit sikte”, är budskapet från Napolis tränare Carlo Ancelotti, som fyller 60 år. ”Här är hans första present”, lägger CdS till, och fångar in James Rodrigues. Real Madrid-spelaren går på 42 miljoner euro och Napoli erbjuder ett femårskontrakt. På annan plats finns ”Pogba har redan sagt ja till att återvända till Juve men innan dess måste Paratici sälja ett stort namn”. Cancelo och Dybala nämns som namn för att finansiera ett köp av Pogba, som United vill ha 150 miljoner euro för. EM-kvalmatchen i Madrid får en halvsida, ”Spanien-Sverige – redan en matchboll”.

Tuttosport har ett annat datum för Sarri. Det gäller när han offentliggörs som Juventustränare. ”Onsdag eller torsdag”, bedyrar tidningen, vars huvudrubrik i dag annars är ”Sarri shoppar i Madrid”. Icke-önskvärda Realspelare kan skönjas i italienarens block bakom röken. Men även Tuttosport känner VM-pulsen. ”Italiens systrar”, skriver tidningen med stora bokstäver längst upp på förstasidan.

SPANIEN

Marca låter Rafael Nadal grusa alla förhoppningar om att Sveriges EM-kvalmatch ska nå förstasidan. Tenniskungen täcker hela förstasidan – som på alla de andra stora sporttidningarna. Först på sidan 24 dyker EM-kvalmötet upp, och ett uppslag senare finns ”Svenskarna kommer!”. Det är en redovisning över tidigare matcher. Och så finns personporträtt på Alexander Isak, som 2017 var nära Real Madrid. ”Avtalet var klart. Isak hade till och med flygbiljett och hotell bokat. I Madrid väntade man på läkarundersökningen”, påpekar tidningen, och ser en chans för Isak att bevisa att han ändå inte gjorde ett felval och tror inte Dortmund släpper honom i sommar.

AS, med förstasidan fylld av Nadal, tar upp tråden med Isak. Men här är Real Sociedad fokus och rubriken ”Dortmund sätter en prislapp på Isak: Tio miljoner euro”.

Mundo Deportivo prydde sin baskiska upplaga i går med Isak ur ett Real Sociedad-perspektiv. ”Han bestämmer sig om sin framtid efter en match där han har chansen att lämna sitt visitkort”. I dag är MD också bara Nadal, och så en liten rubrik om att ”Spanien är tillbaka på Bernabéu”.

Sport påpekar att Spanien är ”På jakt efter fjärde raka segern”, men också att det är ”Maximal press på De Gea”. Målakten behöver övertyga för att behålla sin startplats i framtiden.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Mbappés bekymmer ett hörn (i skymundan av Nadals seger i Paris). Skadan. Utspelet. Insatsen mot Turkiet. Frågetecknen har växt kring PSG-stjärnan på senare tid. I en notis på annat håll skriver L’Equipe om ex-Elfsborgsspelaren Arber Zeneli, numera i Reims. 24-åringen, som representerade Sveriges U21-landslag innan han valde Kosovo, har dragit av korsbandet i en landskamp. Det bekräftar Reims president Jean-Pierre Caillot för tidningen. Skadefrånvaron beräknas till åtta månader.

Le Parisien är inne på liknande frågeställning som L’Equipe, ”Men vad har hänt med Mbappé?”, och skönjer en både psykisk och fysisk utmattning. Le Parisien häller också lite kallt vatten över söndagens heta rykten om Antoine Griezmann och PSG. Det är enligt tidningens källor fortsatt till Barcelona som Atléticoanfallares flyttlass ser ut att dra. Att det dröjer beror främst på att Griezmanns utköpsklausul. Den sjunker den 1 juli från 200 miljoner euro till 120 milj euro.

Cristiano Ronaldo asking Matthijs de Ligt to join Juventus. Nothing more needs to be said. pic.twitter.com/14HrzXfinm — Sjors van Veen (@SjorsvVeen) June 9, 2019

ÖVRIGT

NOS (Nederländerna) har en smickrad Matthijs de Ligt vid mikrofonen. Efter slutsignalen i Nations League-finalen (Portugal-Nederländerna 1-0), la Cristiano Ronaldo in en charmoffensiv på Ajax mittback å sin klubbs vägnar. ”Ronaldo bad mig komma till Juventus. Jag förstod först inte riktigt vad han sa. Jag var lite chockad, så jag skrattade, men jag sa inget”, berättade De Ligt. Barcelona och Man City är två andra storklubbar som anses ute efter 19-åringen.

SDNA (Grekland) sticker hål på helgens uppgifter om att AEK kan värva Mikael Ishak. Enligt svenskens agent Martin Dahlin vill Nürnberg har fyra miljoner euro för anfallaren. En summa som Atenklubben inte har råd med.

G1 (Brasilien) uppger att advokaten till kvinnan som anklagar Neymar för våldtäkt hotar att hoppa av. Orsaken är att han fortfarande inte fått se hela den video på sju minuter som hans klient säger sig ha som bevis.

