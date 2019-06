Zidane senaste offret - Real utfärdar varning

Dagens rubrikämne i rött nedan

SPANIEN

Mundo Deportivo lägger ribban. ”Ibra Isak” är orden som spelar mot varandra i den stora rubriken i den baskiska upplagan. ”Jag besväras inte av att man jämför mig med Ibrahimovic”, är citatet tidningen tar fasta på. På förstasidan nämns också övergångssumman 6,5 miljoner euro inklusive bonusar, samt Dortmunds återköpsklausul på 30 miljoner euro. Utköpsklausulen anges annars till 70 miljoner euro. Avtalets utformning är inte officiell.

AS presenterar ett betydligt dyrare nyförvärv på sin förstasida, Real Madrids Luka Jovic. ”Jag sov med Real Madrids tröja på”, är citatrubriken.

Marca använder andra ord från den serbiska anfallaren, ”Vi kommer att reagera med kraft”, lovar han. Det skulle kunna vara ett svar på en helt annan fråga. Enligt tv-programmet Jugones i La Sexta har Real Madrid drabbats av nya inbrott (klipp nedan). Den här gången är det Isco och tränaren Zinedine Zidane. Klubben uppges bekymrad över utvecklingen har bland annat rekommenderat spelarna att vara försiktiga med upplysningar via sociala medier. Flera La Liga-spelare har de senaste månaderna haft bostadsinbrott, ofta under matchdagar. Marca nämner Jordi Alba, Boateng, Benzema, William Carvalho, Joaquin, Funes Mori, Kondogbia, Gabriel Paulista, Garay och Morata. I Frankrike ordnade tidigare i år PSG extra bevakning vid spelarbostäder efter en våg av inbrott under matchdagar.

Sport slår upp Atlético-vd:n Gil Marins ord stort, ”Griezmann kommer att spela för Barcelona”. Det berättade han under onsdagen. Affären väntas bli klar vid månadsskiftet. Om man inte föredrar att tro på The Suns uppgifter (se nedan).

🚨🚨🚨 INFORMACIÓN #JUGONES | ASALTAN las CASAS de ISCO Y ZIDANE. pic.twitter.com/Xs7VZnLxMm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 12, 2019

ENGLAND

Daily Mirror är Silly Season och Silly Season är siffror. ”Pogba är er för 150 miljoner pund”. Det är prislappen Manchester United satt i skyltfönstret framför fransmannen.

The Sun slänger fram en annan siffra. ”Old Trafford-chock: Uniteds 95 miljoner pund för Griezmann”. United vill kapa affären Atlético-Barcelona som i går uppgavs i princip klar. Fler siffror? ”Tottenham lanserar klubbrekordbud på 60 miljoner pund för Tanguy Ndombélé”, i hopp om att bräda Manchesterlagen.

The Guardian har cricket, rugby, tennis och cykel på sportettan. Inte en rad om fotboll. Men tidningen var först i går eftermiddag att skriva om siffror kring Tottenham/Ndombélé. Lägre sådana. Samtal med Lyon pågår, men Londonklubben vill betala sisådär 50 miljoner euro, medan Lyon önskar 75 miljoner euro.

The Times bollar också siffror. ”Bale – den missanpassade 100 miljonerpundspelaren”. Det har inte med prislappen för walesaren att göra. Det är så mycket lön han kan räkna in om han stannar de återstående tre åren på kontraktet med Real Madrid. ”Forwarden får stålar – men får han spela en match?”, lägger tidningen till i rubriken.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar längd och vikt på ”Contes jättar”. Det är 193 cm och 80 kilo Edin Dzeko. Det är 190 cm och 94 kilo Romelu Lukaku. Två tungviktare aktuella för Inters anfall. Den nya tränaren vill ha dem båda. Rapporteringen kring Sarri och Juventus tar sig närmast komiska former i italienska medier. ”Klartecken i dag?” frågar sig Gazzettan, efter att ha påstått det i stort sett varje dag de senaste veckorna. Fabio Paratici i Juves klubbledning sägs vara i London för förhandlingar med Chelsea.

Tuttosport drar fler linjer mellan Juventus och Premier League. Liksom Gazzettan lyfter Tuttosport Paraticis Londonbesök, som förutom Sarri också inkluderar diskussioner om med Chelsea om Emerson. I paketet finns också ”Guardiola är på väg att göra klart med Cancelo”. Den portugisiske backen är nära en flytt till Manchester City.

Corriere dello Sport har också den tilltänkta Juventustränaren på ettan, men bara för att förmedla att ”Sarri vill honom”. Det är Mauro Icardi. ”Men Dybala måste säga ’ja’ till Inter”, lägger tidningen till.

FRANKRIKE

L’Equipe gläds åt ”Mental styrka” när Frankrike till slut vann även andra VM-matchen (2-1 mot Norge). Stjärnbacken Wendie Renards märkliga självmål lär visas en hel del. ”Jag får byta tv-kanal, men det spelar inte så stor roll, vi vann”, säger hon. Många fnissar åt franska ligans nya namnsponsor. Ligan blir ”Ligue 1 Uber Eats” från 2020 och får i alla fall 15 miljoner euro i två år för besväret. Det är dubbelt upp mot nuvarande avtal med Conforama.

Le Parisien konstaterar att ”Festen fortsätter” efter Frankrikes senaste VM-seger. Liksom L’Equipe uppmärksammar tidningen också att Mino Raiola var i Paris under gårdagen. ”Superagenten” träffad PSG:s klubbledning om villkoren i ett femårsavtal för Matthijs de Ligt. Parterna beskrivs som ”på rätt väg”, men en övergång från Ajax är långt i från klar.

TYSKLAND

Bild har fler namn till listan av tränarnamn för Chelsea. Enligt tidningen finns Ralf Rangnick på den. Han är för närvarande sportchef i RB Leipzig och tilltänkt i en global Red Bull-roll, men tilltalas av Premier League. Förutom Rangnick hävdar Bild att Frank Lampard och Rafael Benítez finns kvar på Londonklubbens lista.

Ruhr Nachrichten kallar Alexander Isak-försäljningen för ”ett bra avtal”. Trots att lokaltidningen inte tycks ha en susning om summor eller klausuler. RN citerar bara spanska uppgifter på mellan 6,5 och 10 miljoner euro, och med kanske en återköpsklausul. Klubbarna har kommit överens om att inte avslöja avtalets utformning. Sportchefen Michael Zorcs avslutande ord i lyckönskningen till Isak ger utrymme för tolkning, ”Vi kommer att följa honom noga”. En artighetsfras? Eller en bekräftelse på den där återköpsklausulen?

ÖVRIGT

Today (Nigeria) har med en lättad förbundskapten i Thomas Dennerby. Hans Super Falcons tog tre viktiga VM-poäng (2-0 mot Sydkorea), och härnäst möter värdnationen Frankrike. ”Kan vi ta en poäng är vi alla nöjda. Men man kan inte bara försvara sig, man måste veta vad man ska göra när man vinner tillbaka bollen”, understryker han. Dennerby får beröm för gårdagens seger, bland annat från Eniola Aluka, Juventusspelaren med rötter i Nigeria och krönikör på The Guardian, skriver på Twitter, ”Man kan se erfarna svenska förbundskaptenen Dennerbys inflytande på Nigerias lag. Defensivt och strukturerad disciplin på mittfältet för att sedan släppa loss kraften i kontringar med Oshuala och Ordega”.

Dagbladet (Norge) har inte lika trevliga ord att förmedla om en annan svensk förbundskapten. Lars Lagerbäcks harvande med det norska landslaget i år skapar misstänksamhet. ”Jag har en känsla av att något är allvarligt fel och att Lars Lagerbäck kanske tappat det lite”, säger tidningens krönikör Morten Pedersen, som sällar sig till skaran som tycker att förbundet bör höra av sig till avgående danska förbundskaptenen Åge Hareide.