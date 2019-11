Sociedads mäktiga stöd till Isak - planerar gigantiskt antirasismtifo

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Marca agerar alarmist. ”Oro”, skrivet tidningen med väldiga bokstäver, ”Real Madrid har ännu inte fått några säkerhetsgarantier inför El Clásico den 18 december” på Camp Nou. Framför allt är det spelarnas bussresa från hotellet till arenan som oroar.

AS tycker inte Paul Pogba behövs i Real Madrid. Hans ansikte skymtar i bakgrunden i ett fotomontage. Framför honom springer en spelare som redan bär den vita tröjan. AS skriver, ”Zidane har redan sin Pogba: Valverde”. Sedan följer bara gårdagens upplysningar från Marca, att den unge uruguayanen har en utköpsklausul i sitt nya kontrakt på hela 750 miljoner euro. AS skriver vidare att Ousmane Dembélé kan bli borta i ända upp till tre månader. Muskelskadan Barcelonaspelaren fått räknar man vanligen med fyra-fem veckor men en operation kan behövas då han slagit upp den igen, och då handlar det om betydligt längre tid.

Sport följer den bittra striden mellan de tidigare vännerna Luis Enrique och Robert Moreno. Sedan den comebackande förbundskaptenen Enrique kallat Moreno ”illojal”, svarade i går Moreno, ”Om jag inte fortsatt hade Luis Enrique inte varit förbundskapten nu”. Han säger sig oförstående till varför Enrique kastat ut honom i kylan. ”Jag vet ännu i dag inte varför han inte vill ha med mig”. På Sports webbfråga om vems version av händelserna som övertygat mest har Moreno för närvarande nästa 73 procent av rösterna. En liknande fråga i Marca, då med förbundsordförande Rubiales som tredje alternativ, ger 70 procent till Morales.

Mundo Deportivo firar Barcelonas 120 år som klubb. Gäsp. Tidningsprofilen Francesc Aguilar hör samtidigt klockan ticka för Unai Emery i Arsenal, och uppger efter torsdagskvällens förlust att det rör sig ”om timmar” innan han får sparken. I sin baskiska upplaga skriver MD om ett ”Tifo till stöd för Isak och mot rasism”. I derbyt mot Eibar på lördag kommer Real Sociedad att veckla ut en banderoll på 20×30 meter mot rasism. Alexander Isak har enligt MD redan sett banderollen och gett sitt godkännande. Real Sociedad skriver på sin hemsida: ”Som ett fördömande av vad som hände för två veckor sedan under Rumänien-Sverige och med den bestämda övertygelsen om att skapa ett hälsosammare och mer respektfullt samhälle med tidsenliga värderingar, kommer vi på lördag att ha ett tifo mot rasism innan matchen mot Eibar börjar”.

ENGLAND

Liverpool Echo har dagens i särklass starkaste förstasida. I svartvitt, med en bild från Hillsboroughkatastrofen 1989. Budskapet är ”Inte skyldig…men skuggan av de 96 kommer alltid att vila över Duckfield”, polischefen som i går friades för dråp.

Daily Telegraph tar tempen efter två engelska förluster. ”Solskjaer känner kylan: Man Uniteds fick en hård läxa” (1-2 mot Astana). Men under Unai Emerys fötter bränns det. Rejält. ”Tom känsla”, kommer till bild på den grimaserande Arsenaltränaren (1-2 mot Eintracht Frankfurt). Det fortsätter med: ”Slutet nära för Emery sedan Arsenal kraschat mot tyskarna på halvfullt Emirates”.

The Times hakar i. Dagens största rubrik är ”Fredrik Ljungberg favorit att ta över med Unai Emery nära sparken”. Det kommer inte som en blixt från klar himmel att svensken varit aktuell i rollen som interimtränare, men förstärks nu. ”The Times erfar att Arsebals assisterande tränare Freddie Ljungberg har klivit fram som en stark kandidat att få jobbet temporärt om Arsenal beslutar sig för att gå skilda vägar”, skriver tidningen.

Daily Mail, som på sportettan drar på ”Fansen kräver att Emery får sparken efter ny förlust”, har också en rubrik om ”Arsenals tränare Unai Emery nära sparken efter sju raka matcher utan seger, och hans nummer två Freddie Ljungberg är redo att ta över”.

The Independent uppger att Dortmund är villig att lyssna på bud för Jadon Sancho redan i januari. Tidningen uppger, liksom tyska källor, att den 19-årige engelsmannen på nytt var försenad till ett lagmöte och träning. Denna gång inför matchen mot Barcelona. Ett sammanbrott i relationer för Dortmund redo att klippa banden med stjärnan, som bland annat Manchester United uppgetts intresserad av. Även Liverpool, Man City och Real Madrid ses som möjliga budgivare. Minst 100 miljoner pund lär Sancho kosta.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter Zlatan Ibrahimovic ta över förstasidan igen. ”Budskapet från Ibrahimovic: ’Milano, mitt hem’”, är rubriken ovan ett fotomontage med svensken framför Duomo di Milano. Vad han egentligen säger är ”Milano är mitt andra hem”. Vilket är det första?, kan man tillåta sig att undra dessa dagar. I den sponsrade ”intervjun” får Gazzettan några tillrättalagda fraser. ”Jag kan spela på min nivå till jag är 50 år. Och finns det ett projekt som stimulerar mig så kan jag absolut göra det. Jag har just avslutat erfarenheten i Los Angeles. Det var fantastiskt, och förblir ett outplånligt minne. Jag ville vara med om det äventyret. Och nu är vi två som är hjältar i två världar: jag och Giuseppe Garibaldi”. Fortfarande anses Bologna utmana Milan om Zlatans kontraktsunderskrift. ”Med Sinisa (Mihajlovic) har jag en speciell känsla. Han är en vän, en exceptionell person, en sällsynt människa”, säger Zlatan. Mer kärlek på förstasidan. Interduon Lukaku och Lautaro Martinez – ”Lu-La” – är där igen hand-i-hand. ”Det har inte funnits två som dem”, skriver tidningen, och pekar på de 22 mål de redan fixat.

Corriere dello Sport har samma bromance. Lukaku och Lautaro som omfamnar varandra. ”Il GOLpisti”, står för ”kuppledare” men här som ordlek på ”mål”. CdS påpekar att ”det är perfekt kemi mellan de två”. Men tidningen blickar också mot huvudstadens lag. ”Så mycket Roma” (3-0 mot Istanbul Basaksehir) och ”Correa håller Lazios hopp vid liv” (1-0 mot Cluj). Zlatan finns också med på förstasidan. Men med en toalettring om armen. Statyvandaliseringen ger rubriken ”Malmö ultras förskjuter Ibra”, och en halvsida inne i tidningen om händelserna i Malmö och Stockholm, precis som i Gazzetta dello Sport.

Sportmediaset har ett lite mjukare mottagande för Zlatan från Milans Samu Castillejo, ”Jag vet inte om han kommer men det är en mycket, mycket stark spelare”, säger mittfältaren.

FRANKRIKE

L’Equipe blickar framåt till Marseille-Brest i kväll. ”Etta i sitt mästerskap”, handlar om att Marseille med seger kan stärka greppet om andraplatsen i ligan. PSG i topp spelar liksom i en liga för sig själv. Det gör några av lagets fans också, men inte i något positiv bemärkelse. För fyra PSG-supportrar har gripits för en attack under en konsert i Paris med kände Marseillerapparen Jul. De tände bengaler i lokalen, attackerade besökare och höll upp anti-Marseillebanderoller. På annan plats i tidningen tillbakavisar L’Equipe The Suns uppgifter om ett världsrekordkontrakt med kinesiska Haier, som ersättare till Chevrolet. Dementin är kraftfull. ”Det har inte förekommit några samtal av något slag, ingen kontakt, inget projekt”, skriver Haiers europeiska huvudkontor i ett uttalande.

Le Figaro har en annan dementi av engelska uppgifter. Den här gången en lite lättsammare sådan. Daily Telegraph skrev i onsdags att Patrick Vieira är aktuell som tränare för David Beckhams nya MLS-klubb Inter Miami. Nicetränaren svarar ironiskt: ”I början av säsongen var det Lyon. Nu är det Inter Miami. I morgon är det Botafogo”.

Le Parisien får in en dubbelträff med Maradonainfluerade rubriken ”Guds händer”. De tillhör PSG-målvakten Keylor Navas. Han ses redan som en gudagåva till PSG-målet. Dessutom är costaricanen starkt troende katolik. ”Min fru la modellkarriären åt sidan och vi har skapat en familj med Jesus i sitt centrum”, berättar Navas.

TYSKLAND

Kicker hör Frankfurts sportchef Fredi Bobic hylla tvåmålsskytten Kamada efter segern i London (2-1 mot Arsenal). ”Det är en liten fixare. Han har så galet mycket kvalitet”, säger Bobic.

Allgemeine Zeitung pratar med en av helgens kommande motståndare: Robin Quaison. Hans Mainz har aldrig förlorat hemma mot Frankfurt. ”Ärligt talat avskyr jag fotbollsstatistik (skratt)”, säger Quaison, ”Dels tycker jag det är intressant at använde vad som hände för 20 år sedan som bevis för något här och nu. Dels ligger charmen i fotboll i att den är så oberäknelig. Men i detta fall har jag inget emot om statistiken står sig (ler)”.

Bild gör en uppföljning på Emil Forsberg. ”Han har redan räddat Leipzig två gånger”, är rubriken, men tidningen tar sammanlagt upp fyra tillfällen under sina år i klubben som Forsberg klivit fram och gjort viktiga mål. ”När det väl har någon betydelse, då levererar svensken”, lyder slutsatsen.

Mönchengladbach Nachrichten ger trots seger (1-0 mot Wolfsberger AC) och målpass, bara 3 av 6 i betyg till Oscar Wendt (1 är högst). ”Ofta smart i tacklingarna men använde inledningsvis inte friheten som han hade att gå framåt”, motiverar tidningen.

Westfälische Rundschau kan konstatera att det inte bara är Dortmunds sviktande form som stått fotbollsklubben dyrt på senare tid. En granskning av nyhetsbyrån DPA visar att det inställda titelfirandet i Dortmund i våras kostade staden 320 000 euro, som lagts på förberedelser. Bayern München knep i sista stund titeln.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) är föga nöjd med Feyenoords resultat (2-2 mot Rangers) men ser i alla fall ”En strimma av hopp”. Men det krävs ”ett mirakel i Porto”.

Daily Record (Skottland) ser ett rekord falla. Ser en Rangersspelare ta det från en Celticspelare. Och inte vilken Celticspelare som helst, utan Henrik Larsson. Han gjorde 12 mål i Europaspelet, ett skotskt rekord. Men Rangers Alfredo Morales gick med sina två mål i går (2-2 mot Feyenoord) förbi Larsson och är uppe i 13. Filip Helander spelade som vanligt för Rangers och fick 7 av 10 i betyg, ett medelbetyg för dagen.

A Bola (Portugal) upplevde ”En (nästan) perfekt afton” för Portugal. Segrar för Sporting (4-0 mot PSV) och Porto (2-1 mot Young Boys), oavgjort för Vitoria (1-1 mot Standard Liège) och Braga (3-3 mot Wolves).